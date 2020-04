Tres pacientes que fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus (COVID-19) se despidieron del Hospital Emergencia Ate Vitarte tras ser dados de alta. Ellos fueron despedidos entre aplausos por los médicos del mencionado nosocomio.

El primero fue E. A. S., padre de 5 hijos, comerciante de pescado en el Mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, quien fue ovacionado y aplaudido por el personal asistencial que lo acompañó durante su hospitalización.

“Me siento contento. Siento una alegría en mi corazón porque voy a ver a mis hijos. Si no fuera por Dios y por los especialistas de salud, no hubiera salido. Gracias a Dios estoy bien ahora, estoy sano", sostuvo el paciente según citas de la “Agencia Andina”.

El especialista en emergencias y desastres del Hospital Emergencia Ate Vitarte, José Quiroz, indicó que todo el equipo de profesionales de la salud trabajó para lograr la mejoría del paciente.

“La combinación de estos factores permitió que pudiéramos ver resultados positivos y alentadores”, remarcó.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó este martes que a la fecha hay 6,982 pacientes que fueron dados de alta. (Foto Andina)

La segunda paciente fue J. F. R., de 51 años, madre de 4 hijos, quien vive en el distrito de Independencia. Ella estuvo internada en Sala de Observación del área de emergencia de mencionado nosocomio tras ser diagnostica con COVID-19.

“Me voy muy feliz porque volveré a ver a mi familia. Les enseñaré a todos lo que produce esta enfermedad y lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. ¡Sí se pudo!”, manifestó.

En el caso de esta paciente dada de alta, Quiroz, explicó que fue evaluada por los especialistas, quienes hicieron una intervención oportuna para detener el avance de la infección viral.

El último paciente fue M. A. H. V., quien vive en el distrito de Pueblo Libre. Él llegó al hospital de Ate para realizarse una prueba de descarte, tras dar positivo se quedó hospitalizado.

Ingresó a Sala de Observación del área de emergencia con pronóstico reservado, donde se concluyó que debía recibir oxígeno con máscara de reservorio y cánula binasal. Luego de cuatro días, evolucionó favorablemente.

"Durante el primer día, sentí ansiedad, temor y angustia, ya que no sabía qué iba a pasar. Hoy me siento calmado porque tengo la esperanza de salir de todo esto y volver con mi familia”, expresó el paciente.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

