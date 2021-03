Conforme a los criterios de Saber más

A menos de 20 días para las elecciones generales 2021, Videnza Consultores presentó un análisis de los diez partidos políticos que, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos lideran la intención de voto, sobre la forma en la que han incorporado los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la pandemia por el COVID-19.

En diálogo con este Diario, Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, resaltó que para controlar la pandemia las autoridades deben aplicar muchas medidas en simultáneo.

En ese sentido, la especialista mencionó que para este análisis se ha tenido en cuenta diversas variables como la aplicación de pruebas moleculares, la disponibilidad de vacunas, el monitoreo de circulación de aire en espacios cerrados, la disponibilidad de oxígeno, entre otras.

Para este análisis se tuvo en consideración las recomendaciones de la OMS. (Foto: Videnza Consultores)

En función a estas variables, la consultora analizó los planes de gobiernos de los 10 partidos que lideraban la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el pasado 14 de marzo.

“Le fijamos un puntaje de 2 cuando el plan mencionaba la medida recomendada por la OMS y además proponía una acción alineada con esta recomendación; 1 punto cuando mencionaba la medida y proponía una estrategia que no estaba alineada con la recomendación internacional; de 0,5 cuando mencionaba la medida pero no proponía una estrategia y cuando no mencionaba la medida ni la estrategia era 0 puntos”, precisó Seinfeld.

A partir de los 10 partidos que lideraban la encuesta de Ipsos-El Comercio, Videnza Consultores analizó los planes de gobiernos y otorgó diversos puntajes. (Foto: Videnza Consultores)

Los resultados

En base a lo especificado, el puntaje máximo que podía obtener cada agrupación política podía ser 22 puntos, pero ninguno de los partidos analizados se aproximó a esa cifra.

Los resultados del estudio arrojaron que el puntaje máximo fue de 64% obtenido por el Partido Morado, seguido por Victoria Nacional (61%) y Fuerza Popular (59%). Estas incluyeron temas como el fortalecimiento de la atención primaria, el uso de cuarentenas inteligentes, la disponibilidad de oxígeno y las pruebas moleculares masivas.

El Partido Morado obtuvo mayor puntuación en el análisis; sin embargo, no se aproximó siquiera a la meta. (Foto: Videnza Consultores)

Sin embargo, la lucha contra el coronavirus ha sido un tema muy ausente en los planes de gobierno de los partidos Avanza País, Perú Libre y Renovación Popular, ya que no especifican una estrategia articulada.

Para Seinfeld, quien también es líder del eje de “Salud desde la prevención” de Propuestas del Bicentenario elaborado por la misma consultora, estos resultados no significan que “los partidos mejor rankeados tienen todo el tema mapeado y que tienen una estrategia sólida”.

En realidad, significa que, a pesar de que la lucha contra el COVID-19 es uno de los problemas más graves que afronta el país en estos momentos, las agrupaciones políticas “no lo están tomando con la seriedad debida”.

Según Videnza, los partidos políticos no están tomando con la seriedad debida la lucha contra el coronavirus. (Foto referencial / Archivo GEC)

Debido a ello, la especialista recomienda que los asesores técnicos planteen una estrategia articulada que permita el manejo de la pandemia. “Este es un virus que va a estar con nosotros mucho tiempo; entonces, en realidad no basta con una medida aislada, sino que debemos tener una propuesta integral”, recalcó.

Los ciudadanos necesitan que sus políticos tomen el tema con seriedad y trabajen en el manejo de la lucha contra el coronavirus. “Nuestros gobernantes tienen que saber que esto no es una situación ligera, sino que deben tener herramientas, estrategias y saber cómo actuar en cada posibilidad que se presente”, aseguró la directora de Videnza Consultores.

¿Cómo enfrentar la situación?

Tras la presentación del estudio, Videnza Consultores brindó algunas recomendaciones que aquellos que aspiran un cargo público en estas elecciones deben tener en cuenta en medio de la segunda ola de contagios por COVID-19.

En primer lugar, se debe acelerar el ritmo de vacunación, y para eso se requieren más dosis y negociaciones con diversos laboratorios, así como mejorar la capacidad de detección temprana del virus.

Otro factor clave es el monitoreo de la ventilación en lugares cerrados y las medidas focalizadas para mitigar la propagación. “Ya vimos que a fin de año, cuando se suelta a la gente, aumentan los contagios; entonces, la verdad es que nosotros estamos de acuerdo en tener la cuarentena en Semana Santa”, enfatizó Seinfeld.

Ocho recomendaciones de Videnza para enfrentar la pandemia. (Foto: Videnza Consultores)

“Esto tiene que ser todo el tiempo porque no podemos bajar la guardia. (…) Es importantísimo que pidamos a nuestros próximos gobernantes que realmente pongan el foco de atención en los pilares que los ciudadanos en estos momentos estamos necesitando, salud es uno de ellos”, finalizó Janice Seinfeld, directora de Videnza Consultores.

Cabe resaltar que el estudio se realizó en el marco de las Propuestas del Bicentenario donde se está analizando propuestas de educación, reactivación económica, agua y saneamiento, recursos naturales, reforma tributaria, gestión pública, con la finalidad de presentarlo al presidente que sea elegido en las elecciones del próximo 11 de abril.

