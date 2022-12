La ministra de Salud, Kelly Portalatino, anunció que este lunes, 5 de diciembre, se evaluará el cierre de playas del litoral del país ante los casos reportados de aves muertas en medio de la emergencia sanitaria por la gripe aviar.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria informó que la cita se realizará en la tarde del lunes donde participarán especialistas del sector Salud, así como también del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor).

“El lunes a horas de la tarde se van a reunir de nuevo porque han aumentado las cifras de muertes de estos animales y por ende es necesario tomar otras medidas sanitarias en favor de nuestros hermanos que están en el litoral norte y ahora en la capital. Luego daremos a dar a conocer el consenso. Por supuesto que se va a evaluar [el cierre de playas]”, dijo Portalatino.

Al ser consulta sobre cuánto sería el tiempo en que se restringiría el acceso a playas de ser aprobada esta medida, Portatalino respondió: “Eso lo determinarán los expertos. El lunes tendrán la decisión”.

No hay casos de personas infectadas con gripe aviar

En otro momento, la ministra de Salud afirmó que no existen casos positivos de gripe aviar en personas en el país. “Se ha realizado el tamizaje a todos los contactos y salieron negativos y hasta ahora no hay reportes de A5N1, por lo tanto no hay infectados con este virus en humanos. Hay una gripe aviar en las aves”, remarcó.

Más de 17 mil aves han muerto

Hasta el 30 de noviembre, el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) ha registrado 17 mil 425 aves muertas en todo el litoral peruano, desde Tumbes a Moquegua, debido a la influenza aviar tipo H5N1.

Según informó dicho organismo técnico a este medio, de este número 13.571 son pelícanos peruanos y detalló que el pasado 30 de noviembre fueron hallados en Huarmey, Áncash, 2300 cadáveres de esta especie.

¿Cómo comunicar un caso sospechoso?

El Senasa exhorta a los pobladores a no manipular las aves silvestres y a que puedan reportar la presencia de aves muertas o enfermas al celular: 946 922 469 o correo reporta.peru@senasa.gob.pe.

¿Qué es la influenza aviar?

La gripe aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas, como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.

La presencia de la enfermedad en el país aún es objeto de estudio por parte del Senasa; sin embargo, la primera hipótesis se enfoca en el movimiento que realizan las aves silvestres migratorias, que usualmente, son portadoras del virus de Influenza.