Hace un mes y medio, en medio de la crisis política por el caso ‘Rolex’, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a 6 nuevos ministros de Estado. Uno de ellos fue Walter Ortiz Acosta, quien fue nombrado como titular del Ministerio del Interior (Mininter), en reemplazo de Víctor Torres. Fiel a la inestabilidad que acarrea dicho cargo, Ortiz no demoró mucho y renunció este jueves a esta cartera, lo que la convierte en la más inestable de este Gobierno.

En su reemplazo el Gobierno nombró a Juan José Santivañez Antúnez como nuevo ministro del Interior, en una breve ceremonia en Palacio de Gobierno.

Desde que asumió la presidencia en diciembre del 2022, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, Dina Boluarte ha tomado juramento a seis ministros del Interior . Este registro se alcanzó en 17 meses. Según informó El Comercio, la presidenta Dina Boluarte sigue los pasos de su antecesor y está a solo un cambio de igualar los siete ministros en este sector que tuvo Pedro Castillo en 18 meses de gobierno.

Asimismo, tomando en cuenta todo el periodo del gobierno Castillo-Boluarte, elegido en el 2021, suman 13 los ministros del Interior, con un promedio de duración en el cargo de tres meses. Vale precisar que en los últimos 10 años, este promedio ha sido de cinco meses.

A continuación detallamos las historias detrás de las salidas y renuncias de los seis ministros:

César Cervantes Cárdenas

10 de diciembre de 2022 - 21 de diciembre de 2022

César Cervantes fue el ministro del Interior que menos tiempo duró en el gobierno de Boluarte. Apenas unos 11 días. Pese a lo corto de su periodo se recuerda que murieron 22 personas en las protestas sociales. Todas ellas por impacto de bala. Asimismo, cuatro fueron menores de edad. Las muertes se produjeron en Apurímac, La Libertad, Ayacucho y Junín.

Por este motivo, solo a tres días de asumir el cargo, varios congresistas presentaron una moción de interpelación en su contra, con la iniciativa de que responda un pliego de preguntas por la muerte de los ciudadanos durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte.

Cervantes fue el ministro que menos tiempo duró: solo unos 11 días. (Foto: Mininter)

Cervantes se mantuvo como titular del Mininter hasta el 21 diciembre, fecha en la que la presidenta hizo una recomposición de su gabinete. “Poco se puede decir de su gestión, pues prácticamente tuvo muy poco tiempo para trabajar. De lo único que se le recuerda es por las muertes asociadas a las protestas de diciembre de ese año. Aunque en realidad la mayor responsabilidad la tuvo el ministro de Defensa de esa época. Su ingreso fue muy cuestionado”, comentó el exviceministro del Interior Ricardo Valdés.

Víctor Rojas Herrera

21 de diciembre de 2022 - 13 de enero de 2023

El general retirado de la PNP Rojas Herrera culminó su gestión a la cabeza del Mininter cuatro días después de que 18 personas murieran en Juliaca (Puno) durante las protestas. Debido a estos hechos, Rojas fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves junto a su predecesor César Cervantes , la jefa de Estado Dina Boluarte y los expresidentes del Consejo de Ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo.

Rojas culminó su gestión cuatro días después de que 18 personas fuesen asesinadas por las Fuerzas Armadas y la PNP en Juliaca. Debido a estos hechos, Rojas fue denunciado por la Fiscalía de la Nación. (Foto: Difusión)

Paralelamente, la bancada de Perú Libre presentó una moción para interpelar a Rojas Herrera por las muertes registradas en las protestas. En la moción también se pedía que el titular del Interior explique los dos contratos firmados para abastecerse de 31 mil 615 cartuchos y granadas lacrimógenas, a fin de controlar las protestas. A los pocos días, presentó su dimisión irrevocable a través de una carta enviada a la presidenta.

En las cinco últimas protestas en Lima, la campaña #PasaEnLaCalle se dedicó a recoger y analizar los restos de armas, municiones y explosivos de manifestantes y también de policías que se usan cada noche. ¿Qué nos pueden decir estos cartuchos, explosivos y hasta material punzocortante sobre las marchas? ¿Cuáles son, cómo se usan y qué daño pueden causar? Hoy te lo contamos en el episodio 21 de #PasaEnLaCalle

“A Víctor Rojas, tras tener el antecedente de César Cervantes, sí se le responsabiliza por las muertes de Juliaca que en ese caso sí estuvieron en manos de la policía. No aprendió de la experiencia de Ayacucho. No estuvo en capacidad de plantear una estrategia distinta, ni de inteligencia ni de anticipación de conflicto. No dejó en claro un operativo que hubiese reducido en todo caso las muertes que se terminaron por producir con un intento de toma del aeropuerto de por medio. Su gestión fue muy deficiente, razón por la cual también tuvo que salir”, señaló Valdés.

Vicente Romero Fernández

13 de enero de 2023 - 17 de noviembre de 2023

Lo de Romero fue algo particular: volvió al cargo que había ejercido durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (del 27 de diciembre de 2017 al 2 de abril de 2018). De los seis ministros mencionados, él fue quien duró más tiempo en el puesto, aunque sin llegar al año de gestión.

Durante su periodo se incrementaron los índices de delincuencia en el país, por lo cual la ciudadanía comenzó a pedir acciones más concretas y drásticas. El Congreso, en su mayoría, consideró que Romero mostró incapacidad y falta de liderazgo en su lucha contra la criminalidad e inseguridad.

Fue en su gestión en la que se declararon en emergencia a distritos como San Juan de Lurigancho, Lince, entro otros. Asimismo, tras algunas semanas de transcurrida esta medida, Romero aseguró que esta sí dio buenos resultados, afirmando que hubo una disminución del índice delictivo.

De los 6 ministros, Romero fue quien duró más tiempo en el puesto, aunque sin llegar al año de gestión. Durante su periodo se incrementaron los índices de delincuencia en el país.

Respecto a esta medida, en un primer momento Romero había manifestado su negativa de declarar esta medida en las ciudades de Lima, pues consideraba que no era necesaria. Sin embargo, luego de explosiones y atentados en ciertos distritos, finalmente se toma esta decisión, principalmente por orden de la misma presidenta. Por otro lado, cabe decir que durante los primeros meses de su gestión, a Romero le tocó enfrentar también las protestas sociales.

El 17 de noviembre del 2023, renunció al cargo de ministro del Interior tras un periodo de 10 meses, expresando su agradecimiento a la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión fue tomada luego de que el Congreso de la República aprobara su censura tan solo unos días atrás. “Yo diría que Romero ha sido el ministro más solvente de esta lista hasta el momento. Ya había sido ministro, director general de la PNP, por lo tanto tenía mayor recorrido”, mencionó Valdés.

Si hay algo positivo que rescatar de esta gestión, precisó el experto, es que se le puede asignar la proliferación normativa que prometió la presidenta en su discurso de 28 de julio del 2023, cuando aseguró que iba a enfrentar la inseguridad ciudadana con un marco normativo muy prolijo. “Se incluía una serie de decretos legislativos relacionados a incrementar penas, facilitar la expulsión de migrantes que hubiesen cometido algún delito o ingresado de forma irregular al país”, detalló.

Respecto a lo negativo de esta gestión, Valdés sostuvo que en esta se produce el incremento de la victimización. Cuando Romero asume este indicador se encontraba en un 23,2% a nivel nacional y cuando se retira había subido a 27,8%. Mientras tanto, a nivel de grandes ciudades, se elevó de 25,5% a 31%. “El incremento de la inseguridad se produce durante la gestión de Vicente Romero”, resaltó.

Víctor Torres Falcón

21 de noviembre de 2023 - 1 de abril de 2024

Con apenas cuatro meses en el cargo, Víctor Torres fue la segunda persona que más duró en el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Boluarte. A su vez, fue uno de los más criticados por su pobre accionar a favor de la lucha contra la delincuencia. Varios expertos le atribuyeron un mal desempeño al mando de dicha cartera.

Pese a ello, Torres no tuvo mejor forma de defenderse que felicitándose a sí mismo por los “resultados” obtenidos durante el periodo que estuvo en el cargo. Las palabras del extitular del Mininter tuvieron lugar en Panamericana y causó gran polémica: aseguró que combatir la inseguridad ciudadana puede tardar hasta tres décadas.

“Este es un tema de 20 o 30 años. En cuatro meses, esto no se va a resolver. Para trabajarlo bien, uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. En cuatro meses, muy poco se puede hacer. Sin embargo, yo, que no debo ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que en 19 años estuvo fuera”, declaró.

Para muchos expertos, Víctor Torres ha sido el ministro que peor se ha desempeñado en a cartera del Interior durante el gobierno de Boluarte.

Durante su gestión, en el mes de marzo del 2023, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en su contra por la comisión del supuesto delito de abuso de autoridad en la aparentemente irregular salida del comandante general de la PNP Jorge Angulo. El inicio de estas diligencias se habría dado en el marco de las remociones entre los altos mandos de la Policía Nacional realizadas por Torres Falcón tras la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho.

Con respecto a Víctor Torres, Valdés indicó que no tiene nada positivo que decir sobre su gestión. La calificó de “nefasta”. “Realmente no hay nada positivo que se le pueda reconocer. Nada positivo a nivel sustantivo. En su periodo se cosecharon algunas cosas, pero que venían de la gestión de Romero”, expresó.

Tras su renuncia al cargo, y pese a los reiterados cuestionamientos y múltiples pedidos de salida desde diferentes sectores, Torres indicó que a él nadie lo había botado ni censurado y que pidió su cese a la jefa de Estado por motivos familiares.

Walter Ortiz Acosta

1 de abril de 2024 - 16 de mayo de 2024

Desde un inicio, la gestión de Ortiz estuvo envuelto en la polémica, pues Latina reveló que tenía cinco investigaciones fiscales abiertas en calidad de imputado o cómplice. En uno de los casos, la Segunda Fiscalía Anticorrupción pidió al Poder Judicial imponer 5 años y 4 meses de cárcel en su contra, así como su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La noche del miércoles, Ortiz recibió una llamada de parte de Gustavo Adrianzén, cuando estaba a punto de viajar a Trujillo para cumplir con una actividad, y le pidió su inmediata renuncia. Este hecho se produce tras la desactivación del grupo policial de apoyo a Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Como es público, Ortiz fue renuente a la solicitud del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien le pidió formalmente reponer a los agentes policiales que apoyaban en las diligencias judiciales al Eficcop, en el macro de las investigaciones contra Nicanor Boluarte. El ministro saliente defendió su decisión llegando a señalar la conformación de este grupo como de ‘ilegal’.

La renuncia de Ortiz se produce tras la desactivación del grupo policial de apoyo a Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Ortiz Acosta fue recientemente involucrado en las diligencias preliminares iniciadas por el Ministerio Público. El anuncio del inicio de investigaciones en su contra se dio el pasado viernes 10 de mayo, el mismo día en el que se reveló el operativo ‘Los Waykis en la Sombra’. Para el Ministerio Público, esta medida toma por Ortiz, sería un acto de encubrimiento.

Por otro lado, en la carta de renuncia presentada el pasado 15 de mayo ante la misma presidenta Dina Boluarte, Ortiz Acosta agradeció la confianza que la mandataria puso en él para ocupar el cargo de ministro del Interior.

En tanto, trascendió también que la renuncia de Ortiz fue precipitada por la llegada del coronel PNP Harvey Colchado a la Diviac. Ortiz fue muy criticado por su opaca gestión en el Mininter, donde no obtuvo logros ante la ola de criminalidad e inseguridad ciudadana en el país.

Juan José Santivañez Antúnez

16 de mayo de 2024 - actualidad

Según su hoja de vida, el ministro del Interior tiene estudios de Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal y master en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA); de Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España) y de Argumentación Jurídica en la Universidad de León (España).

También ha sido profesor de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional en los programas dirigido a Capitanes, Mayores, comandantes y Coroneles y docente invitado en la Escuela de Investigación Criminal y de Inspectoría.

LEER TAMBIÉN: Juan José Santiváñez Antúnez es el nuevo ministro del Interior

De igual forma fue asesor externo de la comisión especial que elaboró el plan estratégico Mariano Santos 2.0 de la PNP sobre el régimen disciplinario.

Ayer, El Comercio reveló que Santivañez fue asesor legal de policías involucrados en diversos casos desde corrupción y homicidio. Ha ocupado varios cargos en el gobierno, renunciando anteriormente por controversias. Su nombramiento refleja la inestabilidad y críticas en el gobierno de Dina Boluarte.