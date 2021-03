El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que en el primer semestre del 2021 el Perú recibirá al menos 6 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Detalló que mantienen negociaciones para la compra de 16 millones de adicionales con diferentes laboratorios.

En declaraciones a ATV, aseveró que si bien se tiene contratos firmados por cantidades mayores, se espera que estas arriben al Perú a lo largo del año. Precisó que se han firmado contratos con tres laboratorios: Pfizer, Astrazeneca y Sinopharm.

“De acá a fin de año esperamos recibir 20 millones de dosis de Pfizer, de los cuales 5 millones serán entregados en el primer semestre. Además ya han llegado 117 mil vacunas de Pfizer gracias a Covax Facility. También de Covax Facility esperamos recibir más de un millón de dosis de Astrazeneca en los siguientes meses”, expresó.

“Con el propio laboratorio de Astrazeneca se tiene firmado un contrato por 14 millones, pero ese es para el segundo semestre. En total tenemos más de 6 millones de dosis para el primer semestre, eso está confirmado”, añadió.

Cabe indicar que hasta el momento el Perú ha recibido un millón de dosis de Sinopharm y 167.000 vacunas Pfizer, las cuales se emplean para vacunar a adultos mayores y personal de salud, quienes están contemplados en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación.

Llegada de vacunas de Sinopharm

Sagasti explicó que las negociaciones por 37 millones de dosis con el laboratorio chino Sinopharm se mantienen, pero que están a la espera de que se envíe documentación adicional al Perú sobre los resultados de eficacia en ensayos clínicos. Dijo que esta información debe llegar este lunes para ser evaluado por las autoridades peruanas.

“Si no llega esta información del laboratorio, no se firma el contrato. Una de las cosas que he aprendido es que se debe trabajar con varios laboratorios. Nos estamos asegurando que tengamos la mayor cantidad de vacunas posibles. Si no llega esta información pues renegociamos. Esto es un tema técnico, Sinopharm tiene que presentar un estudio a la OMS, ese estudio se presenta y se tiene que publicar en una revista revisada por pares. Tenemos entendido que lo están preparando están haciendo el artículo y a partir de ese momento empezamos el proceso del registro condicional para que lleguen nuevos lotes”, sentenció.

