Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas Restobar, recuperadas por peritos del Ministerio Público, mostrarían una presunta participación de ‘Juancho’ Peña en la organización del evento que terminó con la muerte de 13 personas tras una intervención de la Policía Nacional, el pasado 22 de agosto.

Según un reportaje del programa Punto Final (Latina), en las nuevas grabaciones, que fueron registradas a las 7:25 p.m., se puede observar a Peña ayudando a cargar cajas de cerveza desde un almacén cercano a la discoteca, así como conversando con una mujer -que sería su esposa- y que aparentemente cobraría por la entrada al local.

El último jueves, ‘Juancho’ Peña declaró ante los agentes de Homicidios de la Dirincri y aseguró que un hombre identificado como Joseph Antonio Huerta Quispe lo contrató para tocar 4 horas y media en el evento, descartando así su participación en la organización de la fiesta.

Allí también aseguró que estuvo acompañado de su esposa y que “ella estaba apoyando a cobrar las entradas” y a verificar la lista “de los que habían abonado reservando su ingreso”.

Como se recuerda, ‘Juancho’ Peña ha sido acusado por Job Luque Ayala, promotor de la discoteca Thomas Restobar, como el responsable de la tragedia.

“Ese día le di el local a 'Juancho’ Peña, ya que iba a hacer una transmisión en vivo y también una reunión familiar. Luego me retiré a mi domicilio”, indicó Luque a la policía.

En las nuevas imágenes reveladas por Punto Final, Luque también es captado a las 8:17 p.m. en la discoteca. Allí se le ve conversando amenamente con otros asistentes y dando órdenes a las personas encargadas de la venta de cerveza, contradiciendo sus declaraciones a las autoridades a cargo del caso.

“A las 7:30 me llamó una amiga y me dijo que mi local estaba lleno, por eso me apersono nuevamente al local. Allí pude ver a 70 personas que estaban libando licor y la orquesta Juancho Peña, la voz de oro, estaba tocando. Por eso motivo, subí a increparle y le dije que tenía que acabar la fiesta”, ha señalado con anterioridad.

