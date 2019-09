‘Pico y placa’ de camiones: empresarios pedirán que se derogue norma que restringe circulación

A partir de hoy entra en vigencia la nueva disposición de la Municipalidad de Lima para regular la circulación de vehículos de transporte de carga y/o mercancía en la capital. Esta medida incluye un ‘pico y placa’ en la Panamericana Sur.



A través del Decreto de Alcaldía Nº 011, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, se fijó una franja horaria para la circulación de camiones N2 y N3 y los remolques o semirremolques O3 y O4 según el último dígito del número de matrícula en el tramo comprendido entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby. El horario de restricción va de 6:30 a.m. a 10 a.m.

Estos vehículos solo podrán circular por dos carriles de la derecha. Las placas que terminen en número par y cero no circularán los lunes, miércoles y viernes; mientras que las impar no circularán martes, jueves y sábado.

La norma se implementará en dos etapas. La primera será una “marcha blanca” sin sanciones que irá hasta el 22 de setiembre. Desde el 23, empezará a multarse a los conductores que infrinjan la norma.

En una segunda etapa, la restricción se aplicará también en el turno de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y se incluirá la Vía de Evitamiento (desde av. 7 de junio hasta av. Plácido Jiménez) y la Panamericana Norte (entre av. Universitaria y av. Juan Vicente Nicolini), en ambos horarios. Esta etapa no tiene fecha de inicio.

- Pro y contras-

Para el arquitecto urbanista Aldo Facho Dede, el aspecto positivo de la norma es que reglamenta la red vial de carga, considerando el diseño de las vías para permitir el tránsito de determinado tipo de vehículo.



No obstante, considera que otra restricción por ‘pico y placa’ en Lima -además de la que se aplica desde hace casi dos meses para vehículos particulares- no enfrenta el principal problema que genera el caos vehicular: el transporte público informal e ilegal (colectivos, piratas, etc.) y el incumplimiento de las normas de tránsito.



Por el contrario, puede ocasionar la concentración informal de vehículos en la carretera. “Los problemas de tránsito y movilidad de Lima necesitan soluciones integrales, y no reacciones aisladas que impactan en los ciudadanos, trabajadores y empresarios formales”, dijo a este Diario.

- En rechazo de la norma -

La Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT, que agrupa a 16 gremios regionales y al gremio del Callao, expresó su rechazo a la decisión de municipal al considerar que generará sobrecostos y retrasos en el transporte comercial entre Lima, otras regiones del Perú y el exterior.



Luis Marcos Bernal, gerente de asesoría, calificó la norma como “irracional” y adelantó que pedirán su derogatoria. “Ha sido elaborada a espaldas de los transportadores y de las actividades portuarias, aeroportuarias y otras similares”, enfatizó.

En declaraciones al El Comercio, advirtió que la norma tampoco ha contemplado la excepción de productos perecibles, refrigerados e hidrobiológicos. “Si el pescado llega después de las 6:30 a.m. vas a tener que esperar hasta después de las 10. Con esto podría afectarse el consumo y la distribución urbana”, dijo.

Por su parte, Erik Fischer Llanos, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), recordó que transporte internacional no tiene una franja horaria. Por ello, sostiene que se creará es una mayor congestión de las unidades en vista de que del puerto ingresan y salen unos 3.000 contenedores diarios.

Esta asociación y la UNT apuestan por soluciones integrales. Por ejemplo, Marcos Bernal sostiene que primero debería ordenar el transporte urbano, generar centros de transferencia y distribución de carga, así como mejorar la infraestructura vial. “Todas estas medidas son previas a poner una restricción tan enrevesada”, dijo.

En tanto, Fischer Llanos plantea mejorar el sistema de fiscalización en los paraderos, reducir la informalidad y promover herramientas que ayuden a restituir el principio de autoridad. “Otro tema fundamental es la inexistencia/debilidad de un sistema nacional de multas de tránsito que permita que miles de personas sigan manejando pese a estar inhabilitados”, enfatizó.



Adex ha pedido ha pedido crear un grupo de trabajo que incluya a exportadores, empresarios Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entre otros, donde se evalúen otras soluciones que no perjudiquen el comercio internacional. Por ejemplo, construir terrapuertos en Callao, Corcona, Ancón y Pucusana, a fin de evitar la circulación innecesaria de los vehículos de carga pesada en Lima.