Tras cuatro años de su última presentación en el país, los reconocidos ilustradores Ricardo Siri “Liniers” (Argentina) y Alberto Montt (Chile/Ecuador) anunciaron su regreso a Lima, Perú para un renovado espectáculos en noviembre.

Los artistas suelen presentar una dinámica de humor ácido, absurdo e irreverente, salpicado de dibujos espontáneos creados al instante, inspirados en los monólogos del otro compañero, a menudo ajeno a las travesuras ilustradas a sus espaldas.

Las presentaciones se realizarán el sábado 5 (8 p.m.) y domingo 6 de noviembre (6 p.m.) en el nuevo campus de Corriente Alterna. El show es apto para mayores de 16 años y las entradas ya están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.

La mecánica del show sucede en un lienzo gigante que desafía a los humoristas y se proyecta sobre una pared, al unísono, para que el público sea testigo de cómo los trazos construyen personajes, historias y celebran el humor que esta vez nace de la palabra hablada. Algunos de los personajes que presentan son Lionel Messi, el Papa Francisco entre otros.

Como se recuerda, desde hace varios años, el argentino Ricardo Siri Liniers subió al escenario para ilustrar las canciones de su amigo Kevin Johansen. Esta vez, se sube nuevamente pero para algo único: un “stand up ilustrado”, junto a Alberto Montt, ganador de los Premios Best of the Blogs (BoBs) de Deutsche Welle por sus “Dosis Diarias”.