Almudena García comenzó a leer a los 4 años. Actualmente, a los once, ya ha leído más de 230 libros, algunos de los cuales ha revisitado más de una vez, como la cautivadora saga de Percy Jackson, escrita por Rick Riordan. A los 8 años creó Almu te cuenta, un espacio virtual en el que comparte sus experiencias y opina sobre diversos temas. A esa edad, también debutó como actriz en la serie “Junta de vecinos”. Hoy, da un paso significativo en su carrera al llegar a la pantalla grande con la película “Papá por sorpresa”. “Quiero ser actriz y escritora, crear mundos ficticios increíbles basados en hechos reales, como lo hace el genio Mario Vargas Llosa. A eso quiero llegar”, nos dice sonriente.

Su nombre, derivado del término árabe ‘al-mudayna’, que designa recintos militares amurallados, parece reflejar la fortaleza y protección que, a su corta edad, García Benavides ofrece a través de sus palabras y actuaciones.

En “Papá por sorpresa”, película dirigida por Jesús Álvarez Betancourt y Renzo Amado, Almudena interpreta a Luna, una dulce niña a quien le apasiona cantar y bailar.

“Es una chiquivieja como yo, extrovertida y responsable. Nos parecemos mucho. Me encantó el personaje. Me llevé muy bien con Gonzalo Ramos, el actor español que interpretaba a mi padre. Como viví un tiempo en España coincidíamos en varias cosas, como, por ejemplo, el gusto por la paella. Y Amy era como mi mamá dentro y fuera del rodaje. Me cuidaba y aconsejaba en todo momento”, recuerda la actriz.

Esta producción peruana española, grabada hace un año íntegramente en la ciudad de Arequipa, llegará a las salas de cine este 6 de junio.

“Conocía Arequipa porque toda la familia de mi mamá es de allá. Mis abuelos viven allá. Pude compartir con ellos, fue maravilloso, se emocionaron al verme cumplir mis sueños. Ahora tengo más recuerdos bonitos de esa ciudad”, comparte.

Su interés por actuar nació cuando era más pequeña y se imaginaba siendo la protagonista de las películas infantiles de Disney que solía ver.

“Con mis videos me llegaron las primeras propuestas para hacer casting. La gente comenzó a verme, seguirme y entender lo que quería transmitir. La primera vez que actué tenía 8 años; interpreté a Martina, la hija del personaje de Sergio Galliani, en ‘Junta de vecinos’. Fue muy bonito conocerlo. Es un gran actor”, refiere la talentosa niña tras reconocer como su principal referente actoral foránea a Meg Donnelly, la actriz estadounidense conocida por interpretar a Addison Wells en la película de Disney Channel “Zombies” y sus secuelas.

Pasión por la lectura

Dos libreros repletos de sus títulos favoritos adornan un rincón de su acogedora habitación. En el centro de esta, una silla colgante se ha convertido en uno de los refugios predilectos de Almudena, donde pasa largas horas sumergida en las historias que tanto ama.

“Me encanta la literatura. Empecé leyendo cuentos de buenas noches y continué con otras historias apasionantes, como las de ‘Percy Jackson’. Me afané con esa saga. También leo novelas. Entre mis escritores favoritos están Miguel de Cervantes Saavedra. Me gusta ‘Don Quijote de la mancha’. Mario Vargas Llosa es otro de mis referentes. Me quedé enganchada con ‘El barco de los niños’. Fue una de mis mejores experiencias de lectura”, asegura.

Almudena García ha consolidado una comunidad de más de 20 mil en Instagram. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

El rincón de Almu

Apasionada por la comunicación y el activismo, Almudena encontró su voz y su audiencia hace tres años, cuando abrió con la ayuda de su mamá, María Pía Benavides, Almu te cuenta en Instagram, el mismo que sigue vigente con más de 20 mil seguidores.

“Al inicio, quería transmitir mi amor por la lectura a los demás. Luego, me di cuenta de que también podía usar el espacio para hablar de temas que están pasando en el mundo y que los niños también necesitamos entender. Mi canal de Instagram sigue siendo un reflejo de mi entusiasmo por expresarme. Creo firmemente en que todos debemos tener la oportunidad de expresarnos y ser escuchados, pero hay que hacerlo siempre con responsabilidad y bajo la atenta mirada de nuestros padres. Nuestra voz nunca debe ser silenciada”, subraya con convicción.