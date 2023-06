Mientras trabajaba en el que sería su primer disco de estudio, Amy Gutiérrez recibió una llamada telefónica del director Jesús Álvarez Betancourt, invitándole a realizar un cameo en “De repente, Luna”, su nueva película, una coproducción peruana española. “Rossana Fernández Maldonado, una gran amiga mía, me propuso y les dio mi número. La idea era hacer una pequeña aparición. Acepté gustosa”, narra la artista nacional. “Luego, me volvieron a llamar. Esta vez querían probarme para un personaje”, asegura, sonriente. Era el casting para el rol protagónico.

Después de una rigurosa prueba en la que tenía que actuar y cantar, la intérprete de éxitos musicales como “No sé” y “Alguien” fue elegida para protagonizar el largometraje peruano junto al actor español Gonzalo Ramos y la actriz infantil Almudena García.

Amy Gutiérrrez protagonizará la nueva película de Álvarez Betancourt . (Foto: Richard Hirano)

“Me preparé bastante para el casting. Me pidieron hacer una escena de reencuentro con una expareja. Había mucho resentimiento. Teníamos que decirnos cosas. Peleamos, nos planteamos interrogantes. Y al final de todo, nos miramos y cantamos juntos”, recuerda. “Ese mismo día, por la noche, me llamaron para decirme que lo había hecho muy bien, aunque debía corregir ciertas cosas. Estaba demasiado feliz”.

La nueva propuesta de Betancourt se rodó en mayo en Arequipa, Perú. En España se rodará en las próximas semanas. La película aborda el mundo de la cumbia y la salsa en nuestro país. Es un musical familiar entrañable que llegará a las salas de cine de nuestro país a fines de este año.

“La música siempre estará como prioridad en mi vida, pero quiero llevar una carrera como actriz también. Y estoy segura que después del estreno, que será en noviembre o diciembre, me van a identificar también como una promesa en la actuación. Si bien tengo estudios de actuación, tengo base, quiero seguir preparándome para crecer en esta faceta y alcanzar las metas que me he propuesto. Me gustaría ser como Jennifer López, que canta y actúa. También quiero seguir el ejemplo de Lady Gaga”, advierte.

Amy Gutiérrrez. (Foto: Richard Hirano)

Un amor incondicional

Amy Gutiérrez, quien está decidida a dar que hablar por su trabajo, presenta su primer disco de estudio titulado ‘Valiente’. El álbum está conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas, géneros en los que la cantante se ha venido desarrollando musicalmente desde el inicio de su carrera como solista.

“Nos tardamos más de un año para hacer este disco, pero valió la pena. Estamos más que felices con el resultado. Se grabó en Lima y a fines de febrero en Punta Cana. Aquella vez viajé sola y no fue fácil, sentía mucha ansiedad. Por suerte tuve el apoyo de Master Chris, quien produjo este disco. Me enseñó muchas cosas y de paso compartí con su esposa, Diana Montes, una maravillosa persona. Ella es la directora de los Premios Heat”, refiere la cantante.

“Y te voy a contar una infidencia. Cada vez que terminábamos de grabar una canción, lo primero que hacía Chris era llamar a Diana para que la escuche. Ella decía que estaba buena. Me aconsejaba. Fue increíble. Aprendí mucho de personas maravillosas. Cuando empecé con este proyecto, varios músicos me recomendaron hacer una buena canción y un videoclip en lugar de un disco. Me dijeron que nadie iba a escucharlo. Me hicieron dudar, pero cuando a mí se me mete algo en la cabeza y en el corazón, nadie me para. Lo tomé como un reto, invertí, y lo conseguí”, asevera.

“Valiente” reúne seis temas en salsa y tres en balada: “Lloro para olvidar”, “Bye bye”, “Corazón”, “Te arrepentirás”, “Abrí los ojos”, “Qué pasaría”, “Abrí los ojos y “Tengo que dejarte ir”. Esta última compuesta por Gian Marco Zignago.

“Tengo que confesar que este disco se ha vuelto mi favorito, lo escucho todo el día”, asegura la cantante de 24 años sobre su ambiciosa propuesta musical.

Los inicios de la historia musical de Amy Gutiérrez se remontan a su infancia. Desde los 10 años participó en distintos concursos de talentos, obteniendo mayor notoriedad en el 2014 al ganar la primera temporada de “La Voz Kids”. En reconocimiento, obtuvo un contrato con Universal Music Group para grabar su sencillo debut, “Alguien”. Desde entonces, la música se ha convertido en su medio de vida y su principal compañera.

“A mí no me tocó fácil. Tuve que tocar muchas puertas y enfrentar críticas de todo tipo. Decían que no cantaba, que no daba la talla. Dudé mucho si debía seguir en esto o no. Mis padres me apoyaron poniéndome en una escuela de canto para animarme cada vez que no pasaba un casting o perdía un concurso de canto. Pero todo eso me ayudó para ser la mujer que soy ahora. Cada vez que me entran dudas miro hacia atrás. Después de ver todo lo que caminé y el sacrificio que hice para llegar hasta aquí, no hay forma de desmoronarme”, destaca.

─¿Recuerdas cuál fue el momento de mayor frustración?

Tenía 12 o 13 años. Fue durante una audición convocada por un canal muy conocido. Como mi mamá no podía acompañarme porque estaba trabajando, me acompañó mi papá. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Hicimos una cola un poco larga, durante toda la mañana, y cuando entramos al set, el productor dijo que no podía participar porque era muy pequeña. Prácticamente, nos botaron del lugar. Al día siguiente, mi papá, que es terco como yo, me llevó nuevamente al canal. Volvieron a sacarnos.

─Y un año después de ese desagradable incidente, ganaste la primera temporada de “La Voz Kids”.

Imagínate. Fue lo máximo.

─¿Te cambió la vida?

Totalmente. Mi vida dio un giro completo. La gente me reconocía en la calle. La Voz Kids catapultó mi carrera. Desde aquella vez, mis vecinos del Callao se me acercan para decirme que están orgullosos de mí. Eso no tiene precio.

─Valiente es un disco con canciones que hablan de sanar heridas, de volver a amar, como también de decir nunca más o de esperar esa relación que se extraña. ¿Estas historias forman parte de tu vida?

De hecho, narran un poco las experiencias que viví y que han sido claves para mi vida. “Lloro para olvidar” es muy real. Para botar las penas hay que llorar, desahogarse. Yo he llorado mucho, pero no solo de desamor, también de emoción. También me identifico con “Tengo que dejarte ir” porque es la más valiente de las canciones de mi disco.

─¿Refleja el momento sentimental que vives actualmente?

Son experiencias del pasado. Actualmente estoy viviendo una etapa muy bonita. Estoy feliz, trabajando y sintiéndome apoyada por mi familia y mi pareja (Cristhian Gonzales). Trato de cuidar mucho mi vida personal. Estoy en un buen momento sentimental. No me molesta hablar de ese tema, pero prefiero guardarme esa parte para mí.

─¿De hacer un dueto musical, te gustaría hacerlo con Yahaira o Daniela Darcourt?

Me encantaría grabar algo con cualquiera de las dos. Quizás las tres juntas. Daniela muchas veces me ha dicho que quiere grabar algo conmigo, Yahaira también. Espero que en algún momento encontremos el tema adecuado para hacer algo. Sería extraordinario.

─¿Qué proyectos persigues para lo que resta del año?

Tengo que grabar la parte de la película que falta en España. Seguir con la promoción de mi disco y, a largo plazo, me gustaría representar al Perú en Viña del Mar. También sería grandioso llegar a importantes festivales de música con “Valiente”. Ganar un Grammy sería un sueño hecho realidad.

Amy Gutiérrez espera representar al Perú en el Festival de Viña del Mar. (Foto: Richard Hirano)