Cuando Diane Guerrero tenía 14 años su mundo pareció acabar cuando sus padres y hermano mayor fueron deportados de regreso a Colombia como inmigrantes ilegales. En medio de la incertidumbre que precedió y procedió a este traumático momento, una de sus maneras de escapar de la realidad fueron las películas de la Casa del Ratón.

“Cuando era niña, las películas de Disney fueron una salvación para mí. Un refugio de todo lo que estaba pasando en el momento”, señala la actriz de 35 años a El Comercio. “Para mí representaba magia y momento de como salir de mi realidad. Pero también me encantaba la música, me sentía segura en ese mundo. Entonces claro, siempre he querido ser una princesa de Disney. ¿Quién no?”

La actriz, ahora de 35 años, ha podido cumplir su sueño al formar parte del elenco de “Encanto”, la nueva película de Walt Disney Animation Studios a estrenarse mundialmente este 24 de noviembre y en el Perú el 25. Inspirada en el realismo mágico del más célebre autor colombiano, Gabriel García Márquez (1927-2014), la cinta cuenta la historia de la familia Madrigal y su vida en una remota aldea en las montañas del país caribeño.

Como ocurre ocasionalmente en los relatos de Márquez, los miembros de la familia Madrigal han sido dotados de misteriosos poderes sobrenaturales por un ‘milagro’, exceptuando la protagonista Maribel (Stephanie Beatriz), quien busca encontrar su lugar en una familia de seres extraordinarios.

Guerrero, quien es conocida por sus roles en “Doom Patrol” y “Orange is the New Black”, interpreta a Isabela, la aparentemente ‘perfecta’ hermana mayor de Maribel cuyo poder es generar flores mágicamente, una habilidad que la pinta como la clásica princesa Disney.

“Isabella es el miembro de la familia que obtuvo el poder de la belleza. De hacer cosas lindas, pero del físico, hacer crecer plantas, crecer flores”, afirma la intérprete, quien señala que debajo de esta vida aparentemente privilegia también se encuentra una joven que se ve agobiado por las expectativas de su familia. “Cuando uno tiene un poder así, ese rol va a ser aplicado en todas las formas y no va a haber mucho espacio para la creatividad o ser rebelde, para a veces hacer cosas raras, o como dice mi mamá ‘raríficas’”.

“En la película se ve que la familia en realidad la considera a ella en ese rol, como perfecta, entonces ella también camina en esa forma. Se destaca en esa forma”, reflexiona. “Entonces ella quiere salir de eso. Y ese es el mensaje bonito de todo eso, porque nadie es perfecto y qué aburrido tener que cargar eso”.

La casa soñada

Además de la conexión con la tierra de sus padres, “Encanto” resona de otra manera con la película y los problemas de la familia Madrigal, que décadas antes del comienzo de la cinta tuvo que abandonar su hogar escapando del peligro.

“Me sentí muy identificada con la historia de una familia que tuvo que salir de otro país u otra parte para refugiarse en otro. Para encontrar algo más estable”, indicó. “Pero también que tienen que sacrificar muchas cosas. Tener que separarse de algunos familiares y nunca verse otra vez.”

En particular, resonó en ella la imagen de una familia reunificada bajo el lente de una hogar, en este caso la mágica mansión de la familia Madrigal que sirve como un miembro más de la familia.

“Mi familia fue separada cuando yo era niña. Entonces el concepto de tener una casa, un hogar, donde me sentía segura, sin peligro, siempre ha sido un sueño para mí. Siempre he necesitado eso en mi vida.”

El participar en el filme la ha llevado a tomar una decisión sobre su vida. “En realidad me inspiró, porque tantos años esperando reencontrarme con mi familia aquí en los Estados Unidos, se veía como un sueño que estaba más y más lejos. Entonces he decidido construir una casa en Colombia para estar cerca de mi familia y quiero que esta casa sea un lugar mágico para nosotros crecer juntos. Para hablar sobre todo lo que queremos hablar. Para llorar, para reír, para platicar.”

Mayor representación latina

Con un elenco mayoritariamente latino, “Encanto” es una anomalía para Walt Disney Company, aunque una que se une a una tendencia de mayores proyectos de este tipo de los que destaca el musical “In the Heights” o la película de animación “Vivo”, tres proyectos que curiosamente también cuentan con el trabajo del compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

Este cambio ha sido también notado por Guerrero, quien vio su ascenso a la fama gracias al drama de Netflix “Orange is the New Black” (2013), donde interpreta a Maritza Ramos, una mujer apresada luego de descubrir que era una inmigrante ilegal.

“Cuando entré a esta industria diez años atrás no había una película llamada ‘Encanto’. ¿Qué yo iba a ver una arepa en una película de Disney? ¿Cuándo?”, bromea. “Entonces sí, en ese aspecto realmente creo que obviamente las cosas están cambiando, pero claro que se necesita más.”

Para Diane Guerrero, el camino adelante recae en la clase de historias que estamos contando. “No tenemos que explicarnos. No tenemos que validar nuestra existencia. Nosotros somos porque somos y estamos aquí porque estamos aquí. Debemos de seguir con el amor de nuestra cultura. Seguir con el amor de nosotros, y no tratar de ser nada más.”

“Yo creo que lo importante para la comunidad latina es no esperar que todo proyecto represente a todos nosotros, porque así no es. Y además le manda un mensaje al resto del mundo que tienen que explicarnos en una historia”, agrega. “Claro, ‘Encanto’ que va a resonar mucho con la familia latina, pero también como con cualquier otra familia de Rusia, de Egipto, de todas las partes del mundo”.

