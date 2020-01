Los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, dos de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento, mostraron su preocupación por el cambio climático. Pero no solo se preocuparon o mandaron un mensaje reflexivo mediante las redes sociales. No solo pidieron orar por Australia; tomaron acción. Decidieron cambiar el menú que brindarían en sus cenas, y las volvieron veganas, enviando un poderoso mensaje a toda la audiencia ¿Debería hacer lo mismo el Oscar?

Hace unos años, se veía al cambio climático como un hecho lejano en tiempo y espacio. Las consecuencias de las malas decisiones que ha tenido la humanidad no eran visibles en todo el mundo. Los más afectados eran siempre los que menos recursos tienen, hasta hoy. Los incendios en Australia, en la Amazonía y en los bosques de California arrasaron con todo: flora, fauna y casas de los millonarios de Hollywood. Al final, los desastres naturales no discriminan.

Ante esta realidad, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que premia al cine y la televisión con los Globos de Oro decidió brindar a sus invitados una cena totalmente vegana, es decir, platillos que estén libres totalmente de algún insumo de origen animal.

“La crisis climática es imposible de ignorar, por lo que después de hablar con nuestros compañeros y amigos de la comunidad, sentimos la necesidad de hacer algo bueno”, explicó Lorenzo Soria, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, en un comunicado de prensa. “Con esta medida esperamos generar conciencia y pequeños cambios en la gente que puedan culminar en grandes impactos”.

Los 1300 invitados a la ceremonia disfrutaron de un menú de tres pasos vegano, preparado por el chef Matthew Morgan. “Al principio fue algo sorprendente el cambio de menú, porque lo decidieron a último minuto, pero una vez que pensamos en él y nos dimos cuenta del mensaje que íbamos a enviar, nos entusiasmamos mucho”, expresó el cocinero a la revista Vanity Fair.

No solo los invitados tuvieron una cena vegana, el buffet que usualmente se prepara para los técnicos y personas que trabajan durante la ceremonia, también fue vegano. Se reemplazaron los sándwiches de carne y las tablas de quesos por otras opciones.

“Aún existe alguna manera de salvar el planeta, por eso desde los Globos de Oro queremos mandar una señal y llamar la atención sobre este tema. La comida que comemos, la forma en que cosechamos esa comida y como descartamos las sobras contribuyen a esta crisis climática que hoy vivimos”, expresó Soria en una entrevista con la agencia AP.

Aceptación de los actores

“Es la primera vez que puedo comer en una entrega de premios”, bromeó el actor vegano Joaquin Phoenix al referirse a la primera comida a base de plantas en la historia de la ceremonia de los Globos de Oro. “Me pareció que estaba todo excelente. Me he sentido conmovido, la verdad, porque supone un paso muy importante”, agregó el intérprete en la rueda de prensa tras recibir el premio a Mejor actor por su increíble desempeño en el “Joker”.

Además, esa noche, el actor y activista por los animales envió un poderoso mensaje: “Creo que estamos llegando a un punto en el que ya no se puede seguir negando la evidencia. Me parece que es lo mismo que sucedió cuando nos dimos cuenta de que el tabaco era nocivo y que también perjudicaba a los fumadores pasivos.Y por tanto se prohibió fumar en los lugares públicos. Creo que consumir productos de origen animal ha dejado de ser una opción personal. Tiene un impacto drástico y unas consecuencias inmensas en el resto del mundo y es algo que nos afecta a todos. Jamás me había sentido tan orgulloso de asistir a una entrega de premios como lo estoy esta noche, y quiero darles las gracias por plantearse esta cuestión”.

Joaquin Phoenix posa junto a su premio en los Globos de Oro. (Foto: AFP)

“Los premios del sindicato de actores y los Critics Choice Awards, y cualquier otro evento de este tipo necesitan tomar buena nota de esto", agregó.

Al igual que él, Leonardo Dicaprio y Mark Ruffalo celebraron la iniciativa que hizo la Asociación. Dicaprio, quien desde hace muchos años trabaja activamente en la lucha contra el cambio climático escribió en Twitter: “Muchas gracias Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood”.

Mark Ruffalo aplaudió la iniciativa. “Nuestra industria lidera con el ejemplo. La comida vegetariana es deliciosa y saludable, además al comer verde reducimos los gases del efecto invernadero tanto como al andar en autos eléctricos. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood debe ser aplaudida por esto, y todas las otras entregas de premios deberían imitar la iniciativa”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esta iniciativa de los premios, se sumó la eliminación de botellas de plástico, que fueron cambiadas por botellas de vidrio de Icelandic Glacial.

Más premios se suman

Tras el fin de los Globos de Oro, se anunció que la edición 25 de los Critics’ Choice Awards también tendría una cena vegana, sumándose así al mensaje que dio la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood.

“Mientras planeábamos la entrega de premios de este año, queríamos ser conscientes del impacto que tiene nuestro evento en el medioambiente”, explicó Joey Berlin, CEO de la asociación que organiza los Critics’ Choice Awards . “Queremos brindarle a los nominados e invitados un menú delicioso pero con consciencia durante el show”.

Esta decisión fue para concientizar "sobre la sostenibilidad y la crisis climática cada vez mayor que enfrenta nuestro mundo”, según revelaron.

La organización contrató a Baja Fresh y The Counter para proporcionar a los invitados tacos y burritos vegetarianos, hamburguesas de la marca Impossible Burger y postres veganos de Pinkberry y Cold Stone Creamery. “Baja Fresh y The Counter pudieron dar un gran paso para apoyar nuestra decisión gracias a sus diversos menús de sabrosas opciones de comida sin carne. Juntos esperamos brindar a nuestros homenajeados, nominados e invitados, una comida deliciosa y reflexiva durante nuestro show”, agregó Joey Berlin.

Joaquin Phoenix. (Foto: Reuters)

Nuevamente, el intérprete Joaquin Phoenix celebró la iniciativa cuando subió a recoger su premio a Mejor actor por su rol en “Joker”. “Quiero agradecer a la premiación por la comida a base de plantas y por tratar de limitar nuestra huella de carbono”, comentó.

En el 2019, La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que implementarían opciones veganas en el menú, debido a que muchos actores de Hollywood tales como Joaquin Phoenix, Ellen Page, Jared Leto, Jessica Chastain, Natalie Portman, Ruby Rose y Liam Hemsworth han confirmado que llevan una alimentación vegana. Aquella noche del Oscar, la comida estuvo a cargo del chef austriaco Wolfgang Puck, junto con su equipo en Wolfgang Puck Catering, como lo ha hecho durante los últimos 25 años.

Es probable que este año, siga la línea de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y su menú sea completamente a base de plantas.

Cambio climático: esto dice la ciencia

El cambio climático es real. Este proceso tiene como causa el incremento de la temperatura promedio en la atmósfera del planeta. La exagerada elevación de la temperatura de la Tierra se debe a la gran cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que producimos y que se están acumulando en todo el mundo.

Existen personas escépticas, como Donald Trump, que quizás confunden el cambio climático con la variabilidad climática. Esta última tiene un origen natural y forma parte del proceso de la formación del planeta. Por ejemplo, el Fenómeno de El Niño se produce por las elevadas temperaturas del Océano Pacífico, pero la intensidad de estos procesos naturales sí tienen que ver con el cambio climático.

Existen varios tipos de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero dos son los más importantes. El primero es el dióxido de carbono o también conocido como el CO2. Este es el más común y es generado por la quema de combustibles. El otro gas dañino para nuestra vida en la Tierra es el metano, este se genera a raíz de la descomposición de la materia orgánica, y de los desechos y flatulencias de los animales rumiantes.

El problema de los GEI no es su existencia sino la cantidad de cada uno. Estos gases se producen de forma natural y son importantes para la vida en la Tierra, ya que impiden que parte del calor del sol se vaya hacia el exterior, sin embargo, gracias a la industrialización, parque automotor, deforestación y ganadería, la cantidad de estos gases se han incrementando a niveles nunca antes vistos.

Diversos países y comunidades de todo el mundo ya están sufriendo fuertes impactos derivados del cambio climático, entre los que se incluyen sequías, inundaciones, desastres naturales más frecuentes e intensos, y aumento del nivel del mar (Foto: AFP)

Cada gas de efecto invernadero tiene un poder de calentamiento diferente. Por ejemplo, el CO2 calienta como “1”, mientras el metano como “25”. En otras palabras, una tonelada de metano emitida en la atmósfera es como si se emitieran 25 toneladas de carbono.

Los animales rumiantes contribuyen al calentamiento global y deterioro de la capa de ozono. El metano se produce en el rumen de la vacas durante el proceso de fermentación de sus alimentos gracias a bacterias anaerobias metanógenas. Pero las vacas son inocentes, es solo que la población de estos animales para satisfacer la demanda de leche, carne, queso, etcétera, ha crecido al punto de convertirse en un factor de contaminación.

Una vaca puede eliminar entre 100 a 200 litros de metano al día. Según la FAO, cada año las vacas, que además se encuentran confinadas en lugares reducidos, liberan a la atmósfera 100 millones de toneladas de metano que tienen el mismo efecto que 2500 millones de toneladas de CO2. A esto se le debe sumar unos 2500 millones de tolenadas de CO2 que están asociadas en la construcción de granjas, transporte de los animales, al forraje, etc.

Además, por cada kilo de carne de res que compras en el supermercado se necesita 15′000 litros de agua. Imagina cuántas duchas de tu vida equivale esto.

Para la crianza de las vacas se modifica el suelo, se tala árboles y muchas veces ese suelo queda infertil. Y al abonar el terreno para forraje se genera óxido de nitrógeno (N2O), otro potente gas de efecto invernadero.

El metano producido por los rumiantes proviene de alrededor del 3% de la gran cantidad de microbios que viven en el rumen. (Foto: AFP)

Si bien el veganismo es una postura ética en contra el maltrato animal en cualquiera de sus formas, existe una relación entre esta forma de vivir y el cambio climático. Si leído hasta aquí, debes haberte dado cuenta no puedes ser ecologista sin eliminar la carne de tu vida. Existen muchas estadísticas, pero se calcula que la ganadería es responsable de hasta el 14% de todas las emisiones de efecto invernadero derivadas de la actividad humana. Esta es la que depende de nosotros, de nuestras decisiones. No podemos cambiar a las grandes empresas que contaminan, pero sí podemos con nuestra forma de vivir reducir nuestra huella de carbono.

Estamos en la década en la que las películas futuristas mostraban cómo los desastres naturales empezaban a tomar venganza por todo el daño que le habíamos causado. Según las Naciones Unidas aún estamos a tiempo de cambiar nuestro futuro, pero sobre todo el futuro de las próximas generaciones.

