“Force of Nature”, filme de acción protagonizado por Mel Gibson y con la peruana Stephanie Cayo en uno de los roles principales, lanzó su primer tráiler en medio de la pandemia del coronavirus. La película que fue filmada en Puerto Rico se estrenará el 30 de junio por el servicio On Demand. Ese mismo día estará disponible también en formato DVD y Blue Ray, según publicó la revista People.

En el largometraje dirigido por Michael Polish, Stephanie también comparte roles con Kate Bosworth y Emile Hirsch, así como David Zayas y el actor puertorriqueño Jorge Luis Ramos.

La película fue filmada en la isla en el verano de 2019, en medio de las protestas masivas que se efectuaron contra el gobernador Ricardo Rosselló, quien ante la presión del pueblo, renunció a su cargo en la noche del 24 de julio de ese año.

Stephanie narró en entrevista con “Cosas” que las grabaciones de “Force of Nature” fueron intensas y extremas. Para el papel tuvo que aprender a utilizar armas de fuego.

“¡Me enseñaron a disparar las armas del personaje en un solo día! Y la primera semana de rodaje tuve las escenas de mayor acción en la película. Cada día de filmación parecía una semana entera. Entre el agua, el viento (la historia ocurre durante un huracán) y todas las armas que tenía encima, realmente he llegado a experimentar el poder que te hacen sentir las armas cuando las utilizas y lo inútil que pueden volverse contra la fuerza de la naturaleza”, refirió la actriz peruana.

La menor de las Cayo contó que su papel estuvo muy ligado al de Gibson. "Todas mis escenas son con Mel. Estamos juntos en toda la película. Ha sido un aprendizaje intensivo y acelerado. Me siento totalmente agradecida de estar viviendo esta experiencia, no solo por compartir roles con él, sino también por poder trabajar con el director (Michael Polish) y mis compañeros de rodaje. En mi primera escena, que justo era la primera escena del rodaje, miraba a Mel y no podía dejar de escuchar a la Stephanie pequeña diciendo dentro de mí: “¡Carajo, voy a grabar una escena con Mel Gibson! Que alguien me despierte”, remarcó.

La historia de “Force of Nature” gira en torno a unos criminales que intentan hacer un robo millonario en medio de la confusión creada durante el paso de un huracán categoría 5. Y el personaje del Mel Gibson entra en acción para tratar de detener a los delincuentes.