Hace una década un equipo de superhéroes cambió la manera en que funcionaba la industria del cine. El 11 de abril del 2012 tuvo su premiere “The Avengers”, película con la que Marvel Studios concluía la primera fase de su plan de años para crear el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ahora convertido en la mayor máquina de hacer dinero en la industria fílmica.

La película, que se estrenó en el Perú el 26 de abril del mismo año, pasó a recaudar un exorbitante US$1,5 mil millones en taquillas, monto que la deja todavía en el Top 10 de los filmes más exitosos de la historia y una enorme recompensa para un proyecto que requirió esfuerzo, planeamientos y riesgos a lo largo de años.

El origen

Planes para hacer una película sobre los “Avengers” se remontan a 2003, cuando comenzó el renovado furor las películas de superhéroes tras el éxito de filmes como “X-Men” (2000) y “Spider-Man” (2002).

En ese entonces Marvel Studios, todavía no una filial de Disney, había realizado una alianza con Paramount Studios para producir y distribuir películas basadas en algunos de sus héroes más conocidos, con el objetivo final de tener un gran crossover donde los personajes se unirían para pelear contra un poderoso enemigo al estilo de los cómics.

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó con Robert Downey Jr. y el primer "Iron Man" en 2008. (Foto: Marvel Studios)

Los planes de Marvel Studios se fueron completando con la salida de “Iron Man” en 2008, película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr. que resultó ser un éxito en las taquillas y ante la crítica. Le siguieron “The Incredible Hulk” (2008), “Iron Man 2″ (2010), “Thor” (2011) y “Captain America: The First Avenger” (2011), cintas que demostraron la fortaleza de la marca Marvel y, en medio de guiños y referencias interconectadas, plantaron las semillas del universo interconectado que florecieron en “The Avengers”.

La responsabilidad de mantener un universo cohesivo recayó en Zack Penn, guionista de “The Incredible Hulk” a quien también se le encargó el guion de “The Avengers” en 2007 en julio del 2007 y mantener la continuidad entre los filmes. “Mi trabajo consiste en pasar de una película a otra y asegurarme de que finalmente imitamos la estructura del cómic, en la que todas las cintas están conectadas”, explicó Penn en 2009.

Entra Joss Whedon

Con todo listo para lanzar “The Avengers”, Marvel Studios se volcó a la tarea de encontrar un director. Inicialmente se tenía planeado que fuera Jon Favreau, director de “Iron Man” y “Iron Man 2″, quien encabezaría el proyecto, pero problemas por compensaciones así como diferencias creativas hicieron que finalmente este realizador desistiera (aunque mantuvo un rol como productor ejecutivo de la cinta).

En lugar de Favreau, Marvel Studios eligió a Joss Whedon en abril de 2010. La decisión resultó un poco sorpresiva, ya que a pesar de que Whedon era un conocido guionista y productor de televisión, su única experiencia dirigiendo películas fue “Serenity” en 2005, una cinta que estuvo lejos de romper récords de taquilla. Pero Whedon ofrecía algo que un proyecto como “The Avengers” necesitaba, que era la habilidad de manejar un elenco lleno de personajes dispares, como lo había demostrado en sus series “Buffy the Vampire Slayer”, “Angel” y “Firefly”.

Aunque ahora desprestigiado por acusaciones de abuso en el set, Joss Whedon era entonces un respetado realizador que encabezó "The Avengers" y "Avengers: Age of Ultron". (Foto: AFP)

Luego de tomar control sobre el proyecto “The Avengers”, Whedon decidió descartar completamente el guion de Zack Penn. “Lo leí una sola vez y no lo he visto desde entonces. Pensé ‘no, no hay nada ahí’. No había conexiones entre los personajes”, afirmó el realizador. “Había una frase en las direcciones de escena que decía, a propósito de nada, ‘Y luego todos caminan hacia la cámara en cámara lenta porque hay que tener eso’. Pues no: eso hay que ganárselo”.

A pesar de ser un proyecto que se llevaba preparando durante años, Whedon recibió amplia libertad creativa para la película, incluso para elegir a su villano. Según afirmó el propio Kevin Feige : “Yo quería ponerme cósmico y lo hice con ‘Thor’”, indicó el productor a Slashfilm. “Le dije que queríamos que (los antagonistas) fueran extraterrestres, que se abriera un portal en Nueva York y salieran alienígenas porque el cubo cósmico abrió un portal. Quiénes eran, qué eran y cómo actuaban, eso era todo de Joss y él es un gran fan de Thanos.”

Joss Whedon eligió mostrar a Thanos al final de "The Avengers" al ser un gran aficionado del personaje. (Foto: Marvel Studios)

Esta afición por el villano, y no un plan ya resuelto por Marvel Studios, llevó a que Whedon lo incluyera en la escena de los postcréditos de la cinta, estableciendo casi de casualidad la premisa de toda la primera saga del MCU.

Al final Whedon pasó por varios bocetos antes de llegar al guion final que nosotros conocemos. Según lo que han revelado, anteriores versiones de la película contado con la participación de The Wasp si es que no lograban conseguir el regreso de Scarlett Johansson. Otra versión tenía como villano adicional a Loki al personaje de Ezekiel Stane, hijo del antagonista del primer “Iron Man” Obadiah Stane.

Reuniendo a los Vengadores

Una película no existe sin sus estrellas y a medida en que se afinaba el guion también se tuvo que elegir a los actores que protagonizarán la cinta. Elegir a artistas como Robert Rowney Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth fue relativamente sencillo, al ser estos los protagonistas de las anteriores películas del MCU. De igual manera fue la incorporación de Samuel L. Jackson como el líder de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, ya que el actor había firmado un contrato con Marvel Studios para aparecer en al menos nueve películas. Scarlett Johansson fue también incorporada en la cinta como parte de la negociación que la llevó a aparecer como Black Widow en “Iron Man 2″.

De los actores nuevos, Jeremy Renner fue escogido como Hawkeye sobre rivales como Jensen Ackles, gracias en parte al perfil ganado por protagonizar la película ganadora del Oscar “The Hurt Locker” en 2008.

Diferencias entre Marvel Studios y Edward Norton durante la filmación de "The Incredible Hulk" (2008) llevaron a que se decidiera cambiar de actor en "The Avengers" (2012). (Foto: Marvel Studios)

Donde los productores sí encontraron problemas fue a la hora de elegir al actor para el personaje de Bruce Banner /The Hulk. Edward Norton había protagonizado la película basada en este superhéroe en el 2008, pero diferencias creativas entre el actor y Marvel Studios agriaron la relación entre ambos, incidente que terminó con la casa productora ‘despidiendo’ al actor públicamente en julio del 2010.

“Hemos tomado la decisión de no traer de vuelta a Ed Norton para interpretar el papel principal de Bruce Banner en ‘The Avengers’. Nuestra decisión no se basa en factores monetarios, sino en la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu de colaboración de los demás miembros del reparto.”, indicaba el comunicado.

En su lugar, Marvel eligió a Mark Ruffallo, un actor entonces más conocido por su participación en comedias románticas como “Just Like Heaven” (2005) y “Zodiac” (2007), que pronto se ganó el cariño del público.

Grabación y lanzamiento

“The Avengers” se empezó a grabar el 25 de abril de 2011 en Albuquerque, Nuevo México, donde la mayoría del trabajo de filmación se realizó. Otras locaciones en las que se grabó fueron Cleveland, Ohio, donde la producción se mudó por un mes en agosto del 2011 para filmar la climática batalla de Nueva York y las escenas en Stuttgart, Alemania.

Mientras tanto, en la verdadera ‘Gran Manzana’ solo se filmó durante dos días, con la mayoría del trabajo concentrándose en Central Park y Park Avenue, así como tomas aéreas para utilizar como planos de establecimientos.

La película tuvo su premiere el 11 de abril del 2012 en el histórico teatro El Capitán de Hollywood, casi un mes antes de su llegada oficial a los cines de Estados Unidos el 4 de mayo. El Perú y otros países de la región pudieron disfrutar la cinta más de una semana antes, llegando esta a los cines el 26 de abril para deleite del público asistente.

Un dato curioso es que la versión que se proyectó el 11 de abril y la que llegó a los cines hay una gran diferencia, pues la primera no contiene la escena de los Avengers comiendo shawarma después de la batalla final.

Inicialmente una línea improvisada por Robert Downey Jr. durante el clímax de la cinta, Whedon y los ejecutivos de Marvel Studios vieron el potencial de convertirla en una escena post créditos y cerrar la película con aquel contraste entre lo mundano y excepcional que caracteriza tanto al MCU.

La toma fue realizada en un día el 12 de abril del 2012 en Los Ángeles, filmado en el restaurante Elat Burger/Shalom Grill de West Pico Boulevard ubicado a solo tres cuadras del hotel donde estaba reunido el elenco como parte de su trabajo promocional. Cabe notar que la razón por la cual se puede ver a Chris Evans ocultar la mitad de su rostro durante toda la escena es que en ese momento el actor tuvo que utilizar una prótesis de mentón para cubrir la frondosa barba que lucía en preparación para filmar la película de ciencia ficción “Snowpiercer” de Bong Joon-ho.

A su salida “The Avengers” superó todas las expectativas de Marvel Studios, rompiendo récords de recaudación y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Pero, más importante que eso, demostró que el concepto del universo cinematográfico era un camino efectivo para generar multimillonarias sumas, llevando a que otros estudios quisieran copiar el formato con diversos grados de éxito y cambiando para siempre la historia del cine.