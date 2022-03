Conforme a los criterios de Saber más

Lo suyo no es música del tipo comercial, no suena en las radios ni invita precisamente a bailar. Pero envuelve y transporta; genera una atmósfera para la contemplación, la reflexión o la profundización, tan necesarias en los tiempos actuales. Con su música, Maribel Tafur pinta paisajes sonoros, esa es su pasión. La escuchamos sentados a la mesa de restaurantes como Central, Kjolle y Mil, en Cusco, porque sus creaciones son el complemento musical durante la experiencia gastronómica propuesta por los chefs Virgilio Martínez y Pía León. Es con ellos y con el equipo de Mater Iniciativa, liderado por Malena Martínez, que tras dos años de producción alistan hoy el lanzamiento de su primer álbum colaborativo, “Mater Soundscapes of Peru”, descrito como “una invitación a explorar el país a través de un viaje sonoro único, inspirado en su belleza, texturas, sabores, historias y raíces”.

“Lo mío es hacer música que vincula el género ambient, instrumental experimental, y esto que yo llamo paisajes sonoros”, nos dice la compositora y multi-instrumentista que suma cuatro producciones, entre EP y este nuevo álbum que incluye 10 temas que son producto también de las investigaciones que realiza Mater Iniciativa. “Me sumergí en todo eso que me han podido proporcionar, pero también he indagado, los he visitado y explorado a nivel sonoro algunos ingredientes”, explica la artista, que considera esta experiencia como una residencia creativa, “porque involucra toda esta información no solo de ellos como investigadores sino los ‘inputs’ de todas las disciplinas que conforman Mater”, acota Maribel Tafur, quien desde niña estuvo involucrada en una constante dinámica musical familiar (su padre Jorge ‘Coco’ Tafur fue creador de los éxitos infantiles de “Nubeluz” y fundador de la banda tributo Flashback). “Me dedico a la música desde que nací. Pero es a lo largo de mi carrera como comunicadora, con la investigación de mercado y viendo cómo la gente puede sentir a través de la música, que decido emprender un servicio donde junto todo esto y me preguntó cómo puedo servir, como artista sonora y productora, para que una experiencia musical transmita lo que hay detrás de un concepto, un espacio, una marca, un evento, que se ha desarrollado”, explica.

Así, en 2011 creó su empresa de producción INTUNE MUSIC, un servicio especializado en curaduría, creación y licencias de música ambiental para espacios comerciales. “Pero hoy, mi día a día es hacer ‘soundscapes’, como les llamo. Me apasiona crear estos paisajes sonoros para experiencias”, comparte la DJ que ha participado en festivales del Perú y el extranjero y también es parte de la banda Budapest, que fusiona el indie folk con ritmos peruanos.

Edición en vinilo

“Mater Soundscapes of Peru” ha contado también con la colaboración de artistas peruanos como Ankalli y su charango, la diseñadora Giuliana Origgi y el VJ Juan Carlos Yanaura. El disco ofrece un viaje sonoro siguiendo la propuesta gastronómica de ecosistemas de alturas de Virgilio Martínez: desde los -25 m.s.n.m., en la costa, hasta los 4.200 m.s.n.m., en extrema altura.

Giuliana Origgi estuvo a cargo del arte del disco, con fotografías de Ernesto Benavides y Gustavo Vivanco.

De cara a su lanzamiento, el disco colaborativo de Maribel Tafur y Mater Iniciativa ha iniciado una campaña de preventa, que invita al público a reservar sus copias, contribuyendo así a la edición del álbum en formato vinilo (solo 300 ejemplares físicos), que podrá ser separado hasta el 17 de abril. La artista indica que todas las personas que realicen la reserva de su disco recibirán inmediatamente un enlace de descarga de la versión digital del álbum (en formatos MP3, WAV y FLAC). La campaña se realiza vía la plataforma Qrates en este link.

“Una vez que este disco salga, se escapará de la mesa, de mi estudio de grabación, e irá a todos lados. La gente se lo llevará a sus momentos y lo usará. Es otra vida que se le da a este proyecto, gracias a esta sinergia que hemos creado”, reflexiona la joven diseñadora de sonido.

Listado de temas del disco:

LADO A:

1. Suelo de Mar -25 m s. n. m.

2. Aires de Manglar 20 m s. n. m.

3. Bosque Seco 55 m s. n. m.

4. Cuenca Amazónica 150 m s. n. m.

5. Desierto del Pacífico 180 m s. n. m.

LADO B:

6. Selva Montañosa 1350 m s. n. m.

7. Bosque Nuboso 2400 m s. n. m.

8. Valle Sagrado 2700 m s. n. m.

9. Mil Moray 3600 m s. n. m.

10. Extrema Altura 4200 m s. n. m.