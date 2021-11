Conforme a los criterios de Saber más

El lunes pasado nuestro país volvió a marcar un hito en la historia de la cocina latinoamericana. La edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 catalogó a Central de Virgilio Martínez y Pía León como el número uno de la región. Pero esta no fue la única celebración, Maido y Astrid y Gastón celebraron el segundo y cuarto lugar quedando entre los 5 primeros de las 50 menciones del ranking. ¿Qué otros restaurantes peruanos figuran en la reñida lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021?

Conoce a todos en esta nota:

Puesto 1 : Central

Virgilio Martínez y Pía León

Restaurante Central, Virgilio Martínez y Pía León. (Foto: César Campos / GEC)

Central, el número 1 de Latinoamérica y 4 del mundo, desarrolla una cocina investigativa del entorno, la estacionalidad y los ecosistemas del Perú, de la mano del equipo de Mater Iniciativa. Actualmente, esta nave mayor, fundada en 2008, ofrece opciones de menú degustación, como Experiencia Territorio en Desnivel (S / 470 por persona) que consiste en un trayecto a través de 11 ecosistemas de nuestro territorio. También, Menú Creatividad del Día (S / 485 por persona), trata de un nuevo viaje por 11 alturas; Experiencia Mundo Mater (S / 555 por persona), explora 14 ecosistemas del mundo Mater; y, el Menú Creatividad Mundo (S / 585 por persona), un nuevo viaje por 14 alturas. Para acompañar estas experiencias, Central ofrece maridajes para hacer un viaje mucho más interesante.

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco

Reservas: 242-8515. Atención de lunes a sábado de 12:45 a 2:30 p.m. y de 7 a 8:30 p.m. por www.centralrestaurante.com.pe

Puesto 2: Maido

Mitsuharu Tsumura

Restaurante Maido, se encuentra en el puesto dos. Creado por Mitsuharu “Micha” Tsumura, cuyos orígenes japoneses enriquecen la gastronomía peruana. Calle San Martín 399, (Esquina con Calle Colón) en Miraflores. (Foto: Instagram @mitsuharu_maido)

El restaurante de comida peruana con técnicas e insumos japoneses es el número 2 Latinoamérica y 7 del mundo. Según su página web, Maido ofrece la Experiencia Nikkei con un precio de S/ 465 por persona, con maridaje S / 760 por persona; y, la Experiencia Veggie a S / 350 por persona.

Calle San Martín 399, Miraflores

De acuerdo a disponibilidad de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Reservas: www.maido.pe

Puesto 4: Astrid & Gastón

Gastón Acurio, Jorge Muñoz y Astrid Gutsche

Astrid y Gastón. (Foto: El Comercio)

Astrid y Gastón, el restaurante que encabezó la primera lista de los 50 Best Latam en el 2013, ahora se encuentra en el puesto número 40 de los 50 Best. Revisamos su carta online y encontramos entradas como el cuy Pekinés de toda la vida (2 unidades), tiradito de almeja azul tacneña o picaña ajamonada y ahumada con encurtidos y salsa de vitelo tonato. Como platos de fondo ofrecen un arroz con mariscos al wok abrazo entre el Callao y Genova, año 2007; también, pesca del día a la brasa con arroz meloso rojo de vóngoles y salsa de seco amarillo; y El Arroz con pato de don Jaime hecho en sartén con el muslo guisado en su salsa y criolla de rabanillos y palta, entre otros platillos igual de interesantes. Además, ofrece postres como la tarta de quesos andinos, el alfajor de Astrid o el tiramisú a la lúcuma; y cocteles clásicos y sin alcohol. Su menú degustación, denominado El Reencuentro, tiene 12 pasos para celebrar el sabor y la memoria culinaria del Perú.

Atención en salón: Martes a sábado de 1 p.m. a 9 p.m. Domingo (brunch) de 11 a.m. a 4 p.m.

Delivery y take away: Martes a sábado 1 p.m. a 9 p.m. Domingo de 12 m. a 6 p.m.

Reservas o pedidos: (01) 4422777 o visite www.astridygaston.com

Puesto 13: La Mar

Juan López

Restaurante La Mar. (Foto: Sebastián Castañeda / GEC)

Los clásicos y más tentadores ceviches se encuentran en La Mar, por eso, al visitarlos no deben dejar de pedir el cebiche clásico de pesca del día, cebiche picadillo, de conchas negras, de atún Lima Seúl, mixtos o el combinado de erizos de Marcona. La Mar también tiene los tradicionales tiraditos, conchas u ostras, arroces, spaghetti marinero, almejitas o navajas de paracas con chalaca al rocoto, la infaltable leche de tigre y el festival de mariscos de la mar que lleva conchas, ostras, almejas, caracoles, langostinos, conchas negras, erizos, cangrejos, mariscos del día y salsas. La variedad de platos es infinita, solo hace falta revisar la carta en su página web y agendar su próxima visita.

Reservas al (01) 4213365. Atención de lunes a jueves de 12 m a 5 p.m. y de viernes de domingo de 12 m a 5.30 p.m.

Av. La Mar 770, Miraflores

Delivery: https://pedidos.lamarcebicheria.com/pedir

Puesto 17: Osso

Renzo Garibaldi

Renzo Garibaldi del restaurante de carnes Osso. (Foto: Rolly Reyna / GEC)

Como era de esperarse en Osso reinan las carnes. Entre los principales platos de res encontramos el bife ancho, bife angosto, el asado de tira, la colita de cuadril o la entraña fina. El Osso Prime tiene un precio de S / 400 por kilo y consiste en un kilo doscientos de su mejor bife ancho, madurado y perfumado cocido por 5 horas a 55 grados hasta quedar rosado por dentro. Es terminado a la parrilla. Entre sus platos con cerdo en Osso se encuentran las BBQ Ribs, el chuletón de pierna, la panceta de cerdo y la chuleta de hombro. Además, tienen acompañamientos, piqueos, ensaladas y platos de fondo.

Locales: Calle Tahiti 175, La Molina, Av. Santo Toribio y Av. Central 172, San Isidro

Reservas: https://osso-sanisidro.meitre.com/

Delivery de sánguches: https://api.whatsapp.com/message/RJO7YLZJ3AD3D1

Puesto 20: Rafael

Rafael Osterling y Rodrigo Alzamora

En Rafael se encuentran tapas como navajas al antural estilo sichuan, croquetas de gambas, bruschetta de atún, huevos reventados y gambas arrebozaadas. Como entradas ofrecen gazpacho de melón y almendra, tiradito de atún y pulpo gallego, entre otras. A su vez, como platos principales están linguine con cangrejo toro, tagliatelles verdes, ravioles de choclo asado, la pesca del día hindú entre otros. Pregunta también por la carta de la barra.

Reservas: 966 409 797 / 242 4149 y https://rafael.meitre.com/

Dirección: San Martín 300, Miraflores

Puesto 24: Isolina

José del Castillo

Isolina Taberna Peruana. Dirección: av. San Martín 101, Barranco. (Foto: Archivo El Comercio)

Isolina, la taberna de José del Castillo, tiene una carta repleta de guisos de casa, chilcanos, cervezas frías, jamón del país y los sabores de las tabernas de antaño. Entre los platos que se encuentran como promoción del mes están la jalea de pejerrey (para compartir) a S/ 42, lleva pejerreyes crocantes acompañados de zarza criolla de ají amarillo. El costillar a la chorrillana (para compartir) a S/ 78, con la piel crocante y acompañado de un encebollado a la chorrillana. También, Cau Cau con Sangrecita (para compartir) a S / 45, un clásico que debe ir acompañado de rocoto. Cebiche con chicharrón de pulpo (para compartir) a S / 68, y un lomo saltado a S / 58. Ofrecen, a su vez, sánguches y calentados como pan con pejerrey y butifarra de lechón o entradas de cebiche, papa rellena, papas y choclos Isolina o sangrecita con camote, entre una variedad importante de platos y acompañamientos.

Delivery: 943833031

943833031 Reservas y pedidos: https://isolina.mesa247.pe/

Puesto 39: Fiesta

Héctor Solís

En este restaurante se vive el sabor del norte peruano: cebiche clásico con pesca del día, chinguirito de pez guitarra, causa capitalina acebichada con pesca del día, causa limeña acebichada con conchas de abanicos y almejas, tamal, cebiche caliente envuelto, cebiche chiclayano, erizos, tartare de mero murike y una variedad de croquetas, causas, tortillas son parte de su inmensa carta. Además, como platos principales se encuentran el arroz con pato, cabrito lechal, sábana de lomo con tacu tacu, lomo fino saltado, langostinos de tumbes, murike (el pez de los moches) y muchas más variedades de sabor norteño.

Delivery: 932483302

Dirección: Av. Reducto 1276, Miraflores y Av. Salaverry 1820, Chiclayo

Reservas y pedidos: https://www.restaurantfiestagourmet.com/

Puesto 46: La Picantería

Héctor Solís

Causas, cebiches, cangrejo popeye, pulpo a la parrilla, tortillas picanteras, lagostinos jumbo, cau cau, impresionantes langostas de Puerto Eten, rocoto relleno hecho chupe, parihuela, y potentes chaufas, pato, costillar, sánguches y dulces de la casa como la tarta de manzana, paletas de helados bañados en cacao 80% y bebidas típicas como el pisco sour, macerados, chilcanos, su sangría andina y su mezcla del mejor cholo.

Dirección: Francisco Moreno 388, esquina con Gonzales Prada, Surquillo

Reservas: 953489892

Otros peruanos en la lista de los puesto 51 al 100 fueron Kjolle (52), Mayta (56), Mil (61), Cosme (69), El Mercado (71), Mérito (78) y Costanera 700 (96).

BONUS

Dos restaurantes peruanos en Buenos Aires también son parte de esta selección:

Puesto 80: Osaka

Puesto 87: La Mar

