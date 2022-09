Diversos eventos musicales. Este 2022 retornaron los grandes shows en distintas ciudades de nuestro país y, a poco de terminar este año, el público aún podrá disfrutar de algunos conciertos. El cantante británico Harry Styles, así como los puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny, quienes lograron los ansiados ´sold out´, llegarán próximamente a Lima para deleitar a sus fanáticos con sus canciones.

Asimismo, aún quedan las visitas de artistas como Guns N´ Roses, Andrés Calamaro, J Balvin, Mon Laferte y Arctic Monkeys, entre otros. Conoce todos los detalles de estos conciertos, aquí.

Septiembre

Viernes 30

Marc Anthony

Lugar: Estadio de San Marcos

Hora: 8 p.m.

En la foto, Marc Anthony durante su presentación en Texas en abril del 2022. / SUZANNE CORDEIRO

Octubre

Sábado 8

Guns N´ Roses

Tras la cancelación de su show en Lima programado para el 24 de noviembre de 2020 debido a la pandemia, la agrupación integrada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan confirmó su concierto para este 8 de octubre. Guns N’ Roses cantará en el Estadio de San Marcos como parte de su “South American Tour 2022″.

Durante las tres décadas de existencia, la agrupación ha tenido éxitos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry” y “It’s So Easy”, entre otros.

Guns N’ Roses iba a brindar este concierto en 2020, pero la pandemia del Covid-19 retrasó sus planes. (Foto: AFP)

Sábado 8

Road To Ultra Perú 2022

Lugar: Jockey Club – La Pelousse

Hora: 3 p.m.

Festival de música electrónica Road to Ultra Perú anuncia su regreso a Lima. (Foto: Vastion Group)

Sábado 15

Andrés Calamaro

Lugar: Arena Perú

Hora: 9 p.m.

Andrés Calamaro tendrá un show en Lima en marzo del próximo año. (Fotos: GEC)

Martes 18 y miércoles 19

Daddy Yankee

El ícono del reguetón Daddy Yankee llega a nuestro país como parte de su gira de despedida mundial con “La Última Vuelta World Tour 2022″. El show estaba previsto para el martes 18 de octubre; pero, frente a la exorbitante demanda de los seguidores del reguetonero, la productora concretó una segunda fecha para que el público disfrute del espectáculo del intérprete de “Gasolina”. Las entradas para ambas fechas están ´sold out´.

Con “La Última Vuelta World Tour 2022″, el “Rey del reguetón” recorrerá más de 42 países, en los que se incluyen Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá y México, entre otros.

Daddy Yankee logró el ´sold out´ en sus dos conciertos en Lima. (Foto: Ricardo Arduengo / AFP) / RICARDO ARDUENGO

Jueves 27

J Balvin

El cantante colombiano J Balvin llegará nuevamente al Perú para ofrecer un concierto este 27 de octubre en el Arena Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, como parte de su gira por Latinoamérica. Éxitos como “Mi gente”, “Agua”, “Que más pues”, “Ginza”, “6 AM” e “In da Getto” formarán parte del show que ofrecerá el colombiano en octubre.

Cabe resaltar que aún quedan algunas entradas disponibles a través de la página web de Teleticket. Los precios oscilan entre los S/ 188 y S/ 465.

J Balvin retorna a nuestro país para deleitar con éxitos como "Mi gente" y "Ginza". (Foto: César Bueno/GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Noviembre

Domingo 6

Mon Laferte

La galardonada cantante chilena Mon Laferte vuelve al Perú para el espectáculo que brindará el próximo 6 de noviembre en Arena Perú. La intérprete de “Tu falta de querer”, quien se ha establecido como una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica, llega a nuestro país para hacer un repaso por sus siete discos, a través de una propuesta escénica reinventada y con un eje muy teatral. Aún quedan entradas disponibles para las zonas Silver, Platea general y Tribuna en la web de Teleticket.

La artista chilena regresa a nuestro país con su nuevo espectáculo. (Foto: AFP) / VALERIE MACON

Domingo 13 y lunes 14

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño bad Bunny ofrecerá dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira “World’s Hottest Tour”, que lo lleva a recorrer diversas ciudades del mundo. La primera fecha anunciada era el domingo 13 de noviembre y los fanáticos agotaron todas las entradas en cuestión de minutos. Debido al clamor del público, la productora habilitó una segunda fecha para el lunes 14. Ambos shows ya se encuentran ´sold out´.

(Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Martes 15

Arctic Monkeys e Interpol

La agrupación británica Arctic Monkeys regresa al Perú el próximo 15 de noviembre como parte de un tour de sus grandes éxitos y se presentarán en el Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. Una de las bandas de rock más originales, sólidas y aclamadas de todos los tiempos volverá a ser parte de la historia musical en Lima.

Junto a los británicos, también estará el grupo de post punk Interpol; conformado por Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler.

El show de Arctic Monkeys tiene como escenario al Arena 1 de la Costa Verde. (Foto: Andy Buchanan / AFP) / ANDY BUCHANAN

Miércoles 16

Interpol

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Hora: 9 p.m.

Interpol anunció su concierto propio en Lima, ante el pedido de los fans. (Foto: AFP)

Sábado 19

Olga Tañón

Lugar: Arena 1 de la Costa Verde

Hora: 8 p.m.

Olga Tañón regresa al Perú para un nuevo concierto. (Foto: Peru.com/ Fidel Huapaya)

Miércoles 23

Juan Luis Guerra

Lugar: Arena Perú

Hora: 9 p.m.

Juan Luis Guerra y su orquesta 4.40 anunciaron su show en Lima (Foto: Difusión)

Martes 29

Harry Styles

El artista británico Harry Styles, ex miembro de la banda juvenil One Direction, se presentará en Lima como parte de su gira internacional “Love On Tour”, que también lo lleva por otros países de Latinoamérica. Originalmente, el evento se realizaría en el Jockey Club del Perú y los boletos salieron a la venta a través de Teleticket, agotándose en tiempo récord.

Sin embargo, y frente a la gran demanda de sus seguidores, la producción cambió la locación al Estadio Nacional y se ofrecieron más entradas con la finalidad de que una mayor cantidad de sus fanáticos disfruten el show. Estas, de igual manera, se agotaron en pocos minutos.

El ex One Direction se presentará en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Martes 29 y miércoles 30

Morat

Lugar: Arena Perú

Hora: 9 p.m.

(De izquierda a derecha) Simón Vargas, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Juan Pablo Isaza llegan a nuestro país como parte de su "Morat World Tour". (Foto: Universal Music Group)

Diciembre

Jueves 1

Morat

Lugar: Arena Perú

Hora: 9 p.m.

La agrupación colombiana ofrecerá tres conciertos en Lima, ante la demanda de su público. (Foto: @morat)

Sábado 31

David Guetta

Lugar: Arena Perú Explanada Olguín

Hora: 10 p.m.