La octava jornada del torneo FMS Perú se llevará a cabo este sábado 1 de octubre en la Explanada Coliseo Miguel Grau del Callao. El evento reunirá nuevamente a los mayores exponentes del freestyle de la escena local.

Algunos exponentes del género como Jaze, Nekroos, Stick, Jota y Skill estarán presentes en esta octava fecha. El público también podrá disfrutar de los versus a través del canal de YouTube “Urban Roosters”, que reúne a millones de seguidores en la comunidad global.

Una de las batallas confirmadas será Nekroos VS Strike. El primero es el primero de la liga por ahora; mientras que el segundo buscará sumar puntos y no ser derrotado frente al público. También tendremos el encuentro entre Vijay Kesh VS Diego MC, quienes demostrarán sus habilidades en el escenario.

En esta octava jornada, los duelos podrían definir los últimos pasos del campeón, así como el peligroso descenso para alguno de los participantes. Cabe recordar que este formato de batallas de freestyle ha tenido impacto en otros países como España, Argentina, Chile, México y Colombia. En Perú va por su segunda temporada.