El británico Ringo Starr publicará este viernes su tercer disco breve en solo dos años, “EP3″, que con cuatro canciones inéditas de la mano de colaboradores como la estadounidense Linda Perry tomará el relevo a los previos “Change The World” (2021) y “Zoom In” (2021).

Según anticipa este jueves la discográfica en un comunicado, como ya sucediera con esos trabajos, esta nueva entrega del que fuera miembro de The Beatles ha sido grabada en Estados Unidos en su propio estudio de Roccabella West de Beverly Hills y recoge “letras buen rollistas, melodías alegres y nuevos colaboradores creando canciones que abarcan el espectro del country, pop, reggae y rock and roll”.

Tras anticipar el tema “World Go Round”, este “EP3″ incluirá además las canciones “Everyone and Everything”, “Let’s Be Friends” y “Free Your Sol”, en el que colaboran el estadounidense Dave Koz al saxo y el español José Antonio Rodríguez a la guitarra.

“Sacar EPs de forma más frecuente me permite seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor”, explica Starr en declaraciones recogidas por su discográfica, Universal Music, acerca de su reciente predilección por este formato de discos breves.

Fue en 2019 cuando el exBeatle lanzó su último trabajo de larga duración, “What’s My Name”, en una carrera en solitario que arrancó en 1970 con la publicación de “Sentimental Journey”.

A partir de este viernes, además de la versión digital, “EP3″ se pondrá a la venta en formato CD, aunque para la versión en vinilo de diez pulgadas habrá que esperar hasta el próximo 18 de noviembre.