Fonseca (Bogotá, 1979) envió flores que encontró en el camino. Le cantó al amor, a las penas, al despecho y al dolor. Por todo lo vivido y aprendido, el cantautor colombiano hoy le canta a la vida, a los recuerdos, a la familia y a los amigos. “Canto a la vida”, el segundo adelanto de su próximo álbum es una oda a las memorias. Probablemente, su entrega musical más íntima y personal.

“Esta canción significa muchas cosas para mí porque es un homenaje a la memoria, a la gratitud y a la vida, como su nombre lo dice. Llevar ese mensaje es muy especial porque siento que para todos es importante celebrar nuestras propias historias y experiencias. Y la música como que siempre va amarrada a eso. Y qué bonito poder generar canciones para tocar el corazón en ese sentido”, comenta el ocho veces ganador del Grammy Latino.

La refrescante propuesta del artista colombiano mezcla el sonido del pop latino con los ritmos folclóricos colombianos. Nació durante un productivo y placentero encuentro de Fonseca con Yasmil Marrufo y Servando Primera. De una conversación sobre la vida, tocando guitarra y bebiendo una cerveza.

“Desde hace tiempo teníamos ganas de juntarnos a escribir, pero no se daba. Una vez me tocó cancelar en el último minuto una sesión planificada. La vida como que no nos dejaba juntarnos, hasta que, finalmente, se dio. Nos encontramos en la casa de Yasmil. Llegué como una hora tarde, por culpa del tráfico, avergonzado, nervioso. Nos sentamos en la terraza, conversamos sobre lo que sentimos cuando todo está bien, hay salud, una linda familia y amigos. Y lo importante que es tomar una fotografía en momentos como esos. Y no me refiero solamente a las fotos físicas o digitales, también a las mentales”, aclara.

Celebración del amor

El artista colombiano lanzó en abril del 2023 “Si tú me quieres”, el primer sencillo del álbum que planea estrenar en mayo del próximo año. El tema fue grabado en colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra y ganó recientemente un Grammy Latino en la categoría Mejor Canción Tropical.

“Nunca hago una canción pensando en ganar un premio porque estoy convencido de que si buscas eso, pasa lo que menos esperas. A la música no la puedes dirigir porque tiene vida propia. Agarra el camino que quiere agarrar. Con este tema que marca lo que quiero que sea mi próximo sonido, pasó eso”, asevera.

Con más de 20 años sobre el escenario, Fonseca recuerda sus inicios como una época de mucha ilusión y entrega. Asegura haberse pasado noches en vela imaginando su futuro y pensando en cómo lograría que su música trascienda y enamore, como lo hace ahora.

“Soñaba con estar en el escenario, con hacer entrevistas, con tener un estudio de grabación y hacer giras. No sabía si lo lograría, pero sí tengo claro que lo soñé desde siempre”, cuenta. “¿Qué le diría a mi niño de 12 años que escribió su primera canción? Le diría que valió la pena haber creído pese a episodios de puertas que se cerraron, que sonaron duro cuando se cerraron, sobre todo al principio”, rememora.

Actualmente, Fonseca se encuentra en medio de Viajante Tour, gira en la que promociona su octavo álbum de estudio, compuesto y producido durante la pandemia.

“Precisamente, la razón por la que le puse al álbum anterior “‘Viajante’ fue porque encontré una definición de viajante donde decía que este a diferencia del viajero, se mantenía intacto y se trasladaba de un lugar al otro siendo tal cual era. Cuando leí eso pensé en mi compromiso con la música. Yo sirvo a través de mi música: aterrizo sentimientos, los vuelvo canciones y los pongo a disposición de quien los quiere hacer suyos. Ese es mi mayor logro”, remarca.