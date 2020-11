Conforme a los criterios de Saber más

El cantante y compositor colombiano Fonseca formó parte del concierto gratuito “Juntos contra el cáncer”, el cual se realizó la noche del sábado 28 de noviembre desde el helipuerto de la Clínica Delgado- Auna en marco de la Campaña #ELCÁNCERDESAPARECIÓ de Oncosalud. Días antes de la gran noche, el ganador del Grammy conversó con El Comercio sobre su carrera y sobre la importancia de la prevención del cáncer, enfermedad que enfrentan muchos peruanos.

-Ya has tenido la oportunidad de ofrecer conciertos online para tus seguidores, ¿cómo es esta nueva experiencia en la música?

Definitivamente es muy distinto. Nunca se va a igualar a lo que es un concierto en vivo, pero por un lado, el hecho de seguir cantando, tocando con la banda, sin duda, nos genera una cantidad de emociones y de bienestar, más allá que sea a lo que nos dedicamos para vivir, es una necesidad. Es algo que necesitamos hacer. Necesitamos tocar, hacer música, por más que no tengamos a alguien en frente, saber que hay personas que están conectadas y que nos están viendo es muy importante. Nos encanta estar haciendo ahora este tipo de conciertos. Además, nos encanta, ayudar en campañas tan importantes como este live que estamos haciendo para el Perú. Porque definitivamente sí creemos que llevar este mensaje contra el cáncer es muy importante.

Además, te voy a contar algo que me parecido muy curioso de todos estos lives que he estado haciendo. En casi todos estos lives, hay un chat, en donde pasan cosas muy personalizadas que en un concierto normal no pasaría. Por ejemplo, tú me escribes por el chat, y yo te saludo: “Hola, Patty. Un saludo para ti y toda su familia en Perú”. Se generan ese tipo de mensajes y conexión que nunca se generaría en un concierto normal. Siempre hay que verle el lado bueno a las cosas. Como músico siempre es importante seguir tocando y llevar mensajes como el de Juntos contra el cáncer.

- La pandemia que estamos viviendo por Covid-19 ha hecho que el “cáncer” desaparezca pero no porque la enfermedad ya no existe, sino porque nadie casi habla sobre él. ¿Cómo decidiste formar parte de esta campaña?

En Colombia aún sigue vigente la campaña que hicimos para apoyar al Hospital Cardioinfantil. Hicimos una campaña muy especial, logramos recolectar fondos importantes. Dijimos que sí, porque a raíz del Covid muchas enfermedades han sido olvidadas, han pasado a segundo plano. Venimos muchos años luchando contra esas enfermedades y debido al Covid no puede quedar en pausa las investigaciones o la visibilidad que debe tener el cáncer. No puede detenerse. Quiero agradecer al Perú porque desde el primer momento han apoyado mi carrera muchísimo. Ojalá se conecten ese día.

- En octubre hiciste un concierto online que se transmitió por YouTube. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Sueles leer los comentarios al final de la presentación?

No, los leo mientras se da el concierto. Lo más especial de hacer estos conciertos es eso: leer los comentarios. También me los van pasando porque es un chat en donde hay muchos comentarios, entonces a veces no los alcanzo a leer todos mientras estamos tocando. Pero, me los van pasando por el teléfono o por otros medios. Y voy teniendo esa interacción que es lo más importante de ese tipo de conciertos.

El concierto de octubre lo hicimos desde el Planetario de Bogotá, que es un lugar emblemático. En cada concierto que hemos hecho, le damos un detalles especial para que las personas lo recuerden. Por ejemplo, el que hicimos por el Día de las Madres con Juanes, tuvo algo especial, lo mismo con el del Planetario.

- Desde que inició la pandemia te has mantenido trabajando en nuevos proyectos, uno de ellos es la canción “Lo que ayer era normal”, un tema bastante emotivo e inspirado en la realidad que estamos viviendo, ¿cómo fue su proceso creativo?

“Lo que ayer era normal” es una reflexión muy personal y profunda de esta situación. Yo me junté con el gran compositor Yoel Henríquez. Nos juntamos por Zoom, justo en la parte más pesada de la pandemia, en la que no podíamos salir. Yo aproveché esa época para escribir canciones. Estábamos haciendo una canción medio movida, pero en un momento yo le dije a Yoel que no me sentía en ese “mood” de hacer algo parrandero. Entonces, empezamos hablar sobre lo fuerte que es estar lejos de la familia, amigos, no poder abrazarnos. Luego, empezó como una conversación entre amigos y escribimos la canción. Y este tema es un homenaje al tiempo y las cosas que uno daba por hecho. Por ejemplo, dábamos por hecho reunirse con la familia, con los amigos. A veces no le dabas la importancia necesaria a eso. Es una canción que quiero mucho y que estoy seguro será significativa para mi carrera, siempre.

- Una de las canciones tan significativa como “Lo que ayer era normal” es “Te mando flores”. ¿Qué sientes que a pesar de tener 15 años las personas aún te recuerdan por este tema?

Es una canción que significa mucho para mi carrera. Creo que siempre será significativa para mi carrera. No solo me ha abierto puertas sino me sigue abriendo muchas puertas. Es una canción que quiero mucho y que no me canso de cantarla. Es como una de esas medallas que tienes y que las muestras orgulloso. Es una de las obligadas siempre entre los repertorios.

- Otro de los temas que has sacado durante estos días complicados es “Te entrego mi corazón” junto a tu compatriota Andrés Cepeda.

“Te entrego mi corazón” es un homenaje a nuestra tierra, pero que a su vez puede ser tomada por cualquier persona y su país de origen. Es como hablar de esa conexión profunda que tiene uno con el país de origen, con la tierra en donde nació y con las costumbres que uno tiene. Además, se volvió el tema insignia de la campaña cardioinfantil. Y hace parte del álbum Compadres con el que estamos nominados a la Latin Grammys. (Fonseca ganó el Grammy el pasado 19 de noviembre).

- Ya cuentas con varios Latin Grammys y otras varias nominaciones al Grammy, sin embargo, imagino que cada nominación es una nueva experiencia ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que habías sido nominado en plena pandemia junto a Cepeda?

Muy emocionado. Este fue un proyecto que arrancó hace como cuatro años, hicimos una gira juntos, luego escribimos un par de canciones. Esta relación se ha ido construyendo con los años, y este año decidimos juntarnos a escribir. Este álbum es muy particular porque tiene varios géneros. Además, nació de una forma muy bonita y particular. Fue muy emocionante el día que nos enteramos que fuimos nominados.