El último 16 de mayo fue el cumpleaños de uno de los ídolos más grandes de la música. Janet Jackson cumple 55 años posicionada como una de las mujeres que marcó la cultura popular y quien abrió camino a nuevas estrellas como Britney Spears, Jennifer López.

Hoy, tras casi cinco décadas de carrera, la cantante y actriz puede ostentar cinco premios Grammy, una nominación al Oscar, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más de 77 millones de discos vendidos, entre otros logros.

LA MENOR DE LOS JACKSON

Nacida en 1966 en el seno de una de las más famosas familias del mundo como la menor de nueve hermanos, Janet Damita Jo Jackson no tuvo más opción que unirse al mundo del espectáculo, el negocio de su familia.

Y es que solo un año antes de su nacimiento, sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael comenzaron su ascenso a la fama como el grupo The Jackson 5, el cual se convirtió en toda una fuerza cultural hasta inicios de 1970, con éxitos como “I Want You Back”, “ABC” y “The Love You Save”.

Para 1976 Janet apareció en el programa “The Jackson” junto a la mayoría de sus hermanos, así como otras apariciones en el programa “The Beat Goes On” y “The Carol Burnett Show”. Estas apariciones llevaron a que el productor Norman Lear la reclutara para su sitcom “Good Times” (1974-1979), convirtiéndose, a los 11 años, en parte del elenco principal durante la cuarta y quinta temporada.

La experiencia no fue siempre positiva. Según Jackson, comentarios por parte de las encargadas de vestuario sobre cómo era muy pesada causaron que tuviera problemas con su imagen por los años siguientes.

Janet Jackson continuó con su carrera actor con una participación en la “Diff’rent Strokes” (también conocida como “Blanco y negro”), pero su mayor atención se concentró en su emergente carrera musical.

Bajo el control de su padre Joe Jackson, quien había sido despedido como representante por su hijo Michael, Janet lanzó los discos “Janet Jackson” (1982) y “Dream Street” (1984), los cuales no tuvieron mucha repercusión, siendo calificados por The Rolling Stone Album Guide como sosos y “preconcebidos”. Janet por su parte reveló años después que no tuvo mucho control creativo en la producción del disco, con la composición de las canciones dejada a otros profesionales. Todo cambió cuando Janet decidió tomar el control de su vida y su música, en sus propias manos.

TOMANDO CONTROL

Un 7 de septiembre de 1984 Janet Jackson se escapó de casa para casarse en secreto con el también músico James DeBarge, miembro de la recordada banda de los 80 que lleva su apellido. La relación, que la cantante luego confesó fue una manera de escapar de su controlador padre, no duró mucho y en enero 1985 el matrimonio fue anulado luego de que se descubriera que James tenía problemas con las drogas.

Para 1986, Janet Jackson se mudó a la ciudad de Mineápolis y contrató a John McClain como su nuevo representante, quien a su vez la introdujo con los músicos James Harris y Terry Lewis, con los que produjo “Control” (1986).

Un disco influenciado fuertemente de las recientes sus experiencias, este fue muy bien recibido por la crítica y el público, convirtiéndose en el primer gran éxito de Janet Jackson con canciones como “Nasty”, y “What Have You Done for Me Lately” logrando puestos elevados en el Billboard Hot 100. “Es agresivo, confiado y bastante avezado. Expresa exactamente quién soy y cómo me siento”, dijo la cantante al describir el álbum. “He tomado control sobre mi propia vida. Esta vez haré las cosas a mi manera”

Janet demostró que su éxito no fue un golpe de suerte con su cuarto álbum, titulado “Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814”, combinando ritmos y diferentes estilos musicales. La cantante también quiso incluir temas sociales actuales, cantando sobre el racismo, la injusticia, el consumo de drogas y más tragedias que golpeaban la sociedad en ese momento.

El álbum pasó a convertirse en el más vendido de 1990 en los Estados Unidos, según Billboard, con más de 12 millones de ventas a nivel global. Además alcanzó que siete de sus canciones llegaran a los cinco primeros puestos de la lista de los Hot 100. El disco también le valió nueve nominaciones al Grammy de ese año, llevándose el premio al mejor video musical de formato largo.

Pero más que nada “Rhythm Nation 1814” sirvió para establecer a la menor de las Jackson como una superestrella a la par de su hermano Michael, con un espacio en el Paseo de la Fama de Hollywood con su nombre también.

LOS 90

La década de los noventa fue igualmente exitosa para Janet Jackson, quien en 1991 se convirtió en la artista mejor pagada del momento al firmar un contrato con Virgin Records con un valor de US$40 millones. Si bien posteriormente Madonna y el propio Michael Jackson consiguieron contratos de US$60 millones, Janet los volvió a superar en 1996 al renovar su contrato con Virgin Records por US$80 millones en 1996.

La famosa portada de Janet Jackson en la revista Rolling Stone, inicialmente la portada para su disco "Janet". (Fuente: Roling Stone)

Durante esa época Jackson también encontró el amor y en marzo de 1991 se casó en secreto con el bailarín mexicano René Elizondo. El matrimonio duró hasta 2000, con un divorcio amigable entre ambos alegando que se habían convertido “más compañeros creativos y de negocios que amantes”.

Mientras tanto, a lo largo de la década se siguió estableciendo como un ícono cultural y también en una representante del empoderamiento sexual femenino. Muestra de ello fue su disco “Janet” (1993), con canciones como “Any Time, Any Place” celebrando el placer sin tapujos. Mientras tanto, la canción principal del disco, “That’s the Way Love Goes”, logró llevarse el Grammy a mejor canción R&B ese año.

Fue también en ese tiempo en que sacó su legendaria portada para la revista Rolling Stone, en la que se muestra a la cantante con el torso desnudo y los jeans desabrochados, con sus pezones cubiertos por un par de manos pertenecientes a su entonces esposo René Elizondo.

Esta época también significó el regreso de Janet Jackson a la actuación. En 1993 protagonizó junto al rapero Tupac Shakur y Regina King la comedia romántica “Poetic Justice”. La cinta, ahora considerada una película de culto, le valió una nominación a Jackon en la categoría de Mejor canción original. La recepción de sus dotes actorales fue más ambivalente: si bien recibió el premio a Mejor actuación femenina en los MTV Movie Awards, también fue la ganadora de un Razzie en la categoría de Mejor nueva actriz.

En 1995 se realizó una colaboración más esperadas, cuando Michael y Janet Jackson cantaron en dueto la canción “Scream”. El videoclip costó más de US$7 millones en costos de producción, pero logró llevarse un Grammy y tres MTV Video Music Awards. Ese mismo año lanzó su primer álbum recopilatorio titulado “Design of a Decade: 1986-1996” en el que combinaba algunos de sus mejores canciones con dos nuevos temas: “Runaway” y “Twenty Foreplay”.

Entre 1993 y 1995 la cantante inició su segunda gira mundial. Titulada Janet World Tour, consistió en 123 espectáculos en casi dos decenas de países. Pero no todo estaba bien la vida de la artista, quien durante este viaje sufrió una crisis emocional nacida de los problemas de su niñez, los cuales resultaron en dismorfofobia, bulimia y anorexia. A raíz de esta experiencia Jackson compuso su sexto álbum bajo el título “The Velvet Rope”, lanzado en octubre de 1997.

Janet y Michael Jackson en el videoclip "Scream" (1995). (Foto: Captura de pantalla/Canal oficial de Michael Jackson en YouTube)

ESCÁNDALO EN EL SUPER BOWL

Janet Jackson inició al nuevo milenio todavía en el cenit de su popularidad, apareciendo en un papel protagónico en la secuela de “El profesor chiflado” (2000) junto a Eddie Murphy. Para el 2001 continuó con su carrera musical con el disco “All for You”, con el que inició un nuevo tour mundial.

Pero quizás el incidente que más definió la carrera de Janet Jackson en el nuevo milenio fue el llamado ‘nipple gate’ en el Super Bowl XXXVIII. Era el 1 de febrero del 2004 y en el Super Bowl se celebraba en Houston, Texas, donde se enfrentaban las Carolina Panthers y los New England Patriots. Llegado el medio tiempo, mientras los jugadores tomaban un breve descanso, Janet Jackson salió al escenario.

Enérgica y vibrante, la cantante rápidamente hipnotizó a la audiencia. Después de interpretar algunas de sus canciones más icónicas como “All for You”, “Rhythm Nation” y “The Knowledge”, el cantante Justin Timberlake apareció por sorpresa para interpretar con Jackson la canción “Rock Your Body”.

Como estaba planeada, la coreografía de este número consistía en una serie de movimientos sugestivos entre ambos artistas, llegando a su clímax cuando, mientras Timberlake cantaba “I’m gonna have you naked by the end of this song” (“te tendré desnuda al final de la canción”), le iba a arrancar parte del disfraz de Jackson, dejando ver su sostén. Sin embargo, una falla de vestuario causó que lo que se revelara fuera el seno derecho de la cantante, aunque con el pezón cubierto por joyería.

Justin Timberlake y Janet Jackson durante su presentación en el Super Bowl,. (Foto: Jeff Haynes / AFP)

El incidente, titulado ‘nipplegate’, causó revuelo alrededor del mundo, aunque la mayoría de las quejas se centraron en los propios Estados Unidos. CBS, la cadena de televisión que transmitió el incidente y que organizó el espectáculo a través de su compañía hermana MTV, recibió una multa de US$550 mil, aunque un juzgado terminó por anular el castigo.

En el entonces naciente internet, el incidente y el nombre de Janet Jackson se convirtieron en el término más buscado del mundo en los años 2004 y 2005. También le dio a un ingeniero de software de nombre Jawed Karim la idea de la creación de YouTube, la cual pronto se convirtió en la plataforma de videos más popular del mundo.

Aunque tanto Janet Jackson como Justin Timberlake se disculparon por el incidente, el ‘nipplegate’ tuvo serias represalias para la carrera de la cantante, a quien se le prohibió actuar en más ediciones del Super Bowl, así como la emisión de sus videoclips y música en todas las propiedades de Viacom, dueño de CBS y MTV.

Justin Timberlake, quien recientemente volvió a disculparse con Jackson, salió menos afectado del incidente, lo que le valió el apelativo de ‘hombre de teflón’ por la manera en que ninguna de las acusaciones se le terminó ‘pegando’.

Con su nombre en la lista negra, la salida de su siguiente disco “Damija Jo” (2004) se vio afectada, aunque de todos modos logró vender más de tres millones de copias alrededor del mundo.

Lo mismo ocurrió con sus dos discos “20 Y.O.” (2006) y “Discipline” (2008), aunque la cantante pudo continuar trabajando en tours y en su música.

NUEVO ASCENSO

Si los 2000 fueron unos tiempos turbulentos para Janet Jackson, los 2010 en cambio fueron más apacibles y felices para la estrella, comenzando con su matrimonio con el empresario Wissam Al Mana en el 2012. Y aunque la relación se disolvió en 2017, fruto de ella Janet tuvo a su primer hijo, Eissa Al Mana, quien nació en enero de ese año.

Sus carrera musical también tuvo un regreso cuando en 2015 lanzó el álbum “Unbreakable”, en el cual colaboró con sus socios creativos Jimmy Jam y Terry Lewis por primera vez en casi una década. Recibido positivamente por la critica, el disco fue considerado una maduración en su temática como artista, tomando temáticas menos sexualizadas, pero con el mismo interés de experimentar musicalmente. “Unbreakable” también la llevó por un exitoso tour mundial.

Otro éxito para Jackson fue su iniciación en el Salón de la Fama del Rock & Roll en marzo del 2019. “Como la más joven de mi familia, estaba determinada a seguir mi propio camino. Quería pararme sola. Pero nunca en un millón de años esperaba seguir sus pasos”, dijo en su discurso de agradecimiento en referencia a los Jackson 5. “Esta noche su hermana pequeña lo ha logrado”.

Jackson también agradeció a todos sus seguidores, “quienes han estado con ella en cada paso” y a su “hermoso hijo”. “Él me levanta todas las mañanas cantando sus propias melodías. Quiero que sepas que eres mi corazón. Eres mi vida. Y me has mostrado el significado del verdadero amor incondicional”.

Por el momento la cantante continúa trabajando en su música, con un álbum titulado “Black Diamond” programado para el 2020 antes de ser retrasado por la pandemia del coronavirus. La cantante también alista un documental biográfico para el 2022, donde asegura que contará su historia de una manera nunca antes vista.

El pasado febrero, poco después de las nuevas disculpas públicas de Justin Timberlake por el incidente en el Super Bowl, Jackson compartió por las redes sociales un video en el que agradece a sus fans por el apoyo a lo largo de los años. “Estaba sola en casa el otro día y empecé a llorar. Lloraba porque estaba tan agradecida por todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que me ha dado. Estoy tan agradecida por tenerlos en mi vida y por tenerlos a todos ustedes en mi vida”.

“Ustedes son especiales para mí. Y quiero agradecerles a todos por llevar a ‘Control’ al primer puesto luego de 35 años”, continuó. “Nunca, ni en un millón de años, pensaría que esto pasaría. Los aprecio a todos y los amo tanto. Gracias.”

