Justin Timberlake se encuentra promocionando su nuevo tema ‘Selfish’ y la salida de su próximo disco. Asimismo, durante una reciente aparición en The Kelly Clarkson Show, el cantante estadounidense habló sobre una posible reunión con sus excompañeros de la agrupación NSYNC.

El también compositor de 43 años de edad conversó con la presentadora Kelly Clarkson sobre los rumores de un nuevo proyecto junto a JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, con quienes lanzó la canción ‘Better place’, para la banda sonora de la película ‘Trolls 3′.

“Hemos estado en el estudio, por lo que es posible que también haya algo en el futuro”, dijo Timberlake.

Con estas declaraciones, se podría confirmar que el regreso de la banda musical no fue momentáneo, ya que los demás integrantes podrían estar lanzando otro sencillo o, incluso un álbum después de 23 años.

Justin Timberlake presentó “Selfish”

El artista lanzó hace unos días ‘Selfish’, el primer sencillo del que será su sexto álbum de estudio, titulado Everything I Thought It Was, previsto para el 15 de marzo. En este tema, Justin habla del amor desmedido hacia una persona y del sentimiento de egoísmo que le provoca su deseo de poseerla.

El sencillo está acompañado de un clip dirigido por Bradley J. Calder, quien trabajó con artistas como SZA y Tinashe, y en este se observa al cantante frustrado mientras ensaya la grabación de un video.