The White Stripes celebra el aniversario número 20 de su cuarto álbum de estudio “Elephant” con un lanzamiento especial remasterizado, el cual incluye un videoclip protagonizado por la súper modelo Kate Moss y es dirigido por la cineasta Sofía Coppola.

El lanzamiento digital de “Elephant (Deluxe)” presenta el audio HD remasterizado del álbum de estudio original unido por un set en vivo de 27 canciones grabado el 2 de julio de 2003 en el Aragon Ballroom de Chicago durante el exitoso Elephant Tour de la banda.

El lanzamiento de Elephant (Deluxe) también presenta el estreno del video musical de la canción “I Just Don’t Know What To Do With Myself” dirigido por Sofia Coppola y protagonizado por Kate Moss, que fue recientemente remasterizado en HD.

Por si fuera poco, el aniversario también se conmemora con el lanzamiento de una nueva tienda de merchandising y una colección exclusiva de Elephant, disponible en www.whitestripesstore.com. Se van a lanzar artículos adicionales del 20º aniversario durante todo el año. También hay nuevas colecciones de merch disponibles para Jack White, The Raconteurs y The Dead Weather.

Una edición limitada 2xLP versión del álbum original de Elephant también se va a lanzar en vinilo de color Red Smoke (LP1) y Clear con Red & Black Smoke (LP2) el viernes 21 de abril; los pedidos anticipados ya están disponibles.

Como se recuerda, Elephant incluye singles ahora clásicos como el ganador del premio Grammy “Seven Nation Army”, “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, “The Hardest Button To Button” y “There’s No Home For You Here”. Esta producción también ganó el premio Grammy 2004 por “Mejor Álbum Alternativo” y fue nominado al “Álbum del Año”.

