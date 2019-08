¿Leslie Shaw usó playback en los Panamericanos? Por qué usar pista no desmerece el talento de un artista

El playback es un recurso que utilizan muchos cantantes al realizar una presentación en vivo, sea en la inauguración de un evento deportivo, en un programa de televisión o en un concierto. El poco tiempo para colocar los instrumentos en escena o las coreografías extremas son algunas de las razones que han llevado a artistas talentosos a usar una pista musical.



El uso del playback no significa que un cantante sea menos capaz que quién no haya utilizado este recurso. El ingeniero de sonido y mezcla nominado al Grammy, Ariel Chobaz, dijo en una entrevista a ABC News que hay exigencias en presentaciones que hacen imposible que todos los artistas y sus músicos interpreten en vivo. "He estado involucrado en algunos programas de transmisión muy grandes, como los Grammys y los American Music Awards, y el cronograma es muy preciso. Físicamente no es posible grabar una banda entera para cada segmento que aparece", contó.



Además, contó que durante las actuaciones, sobre todo en las partes más exigentes se puede escuchar la pista, y eso genera que el artista esté más tranquilo en su presentación. "Creo que hay ocasiones en que los artistas tienen permiso para hacerlo, porque los espectáculos se han vuelto tan gigantescos, en términos de producción y baile, y dando vueltas en un trapecio", añadió.

Según explicó el ingeniero de sonido también se decide utilizar el playback cuando el artista se encuentra enfermo, por condiciones climáticas o problemas técnicos. Pero, para que el playback funcione también se necesita talento. "Debes tener una cierta calidad de magia para que realmente funcione", agregó.

A propósito de los señalamientos contra la cantante Leslie Shaw sobre si usó o no playback en su presentación con Luis Fonsi durante la inauguración de los Panamericanos 2019, recordamos casos de grandes estrellas que han recurrido al playback para algunas de sus presentaciones.

Red Hot Chili Peppers

Uno de los casos más recordados fue el espectáculo que brindó exitosa la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers durante el entretiempo del Super Bowl del 2014. Tras críticas, Flea, bajista del grupo, reveló mediante un comunicado que ellos sabían que usarían playback en su presentación.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, siglas en inglés) les pidió que tocaran su éxito "Give It Away", y se les informó que solo Anthony Kiedis, la voz de la banda, iba a cantar en vivo, mientras que el bajo, la guitarra y la batería iban a estar pre-grabadas.



"Entiendo que la NFL decidiera hacer eso (el playback), pues solamente tienen unos minutos para preparar todo el escenario y hay millones de cosas que podrían salir mal y arruinar el sonido para todos los espectadores. No hubo ni siquiera oportunidad de discutir esto, la NFL no quiere arriesgar su show con un mal sonido", explicó aquella vez.



Beyoncé

Cualquiera que haya tenido la oportunidad de escuchar alguna canción de Beyoncé sabe que ella es talento puro, sin embargo, también ha utilizado el playback durante una de sus presentaciones. En el 2013, la cantante estadounidense fue la encargada de interpretar en vivo el himno nacional de su país delante del presidente Barack Obama y a nivel mundial, durante la Ceremonia de inauguración presidencial.

Después de las críticas, Beyoncé, durante una conferencia de prensa, reveló por qué utilizó playback. "Yo soy perfeccionista, y ensayo hasta desfallecer. Sin embargo, no tuve tiempo para ensayar con la orquesta; y esta es una presentación muy importante y muy emocional para mí. Es uno de mis momentos que me llenan de más orgullo. Debido al clima, al no haber revisado el sonido, no me sentía cómoda tomándome el riesgo. Yo quería que mi presidente y mi país se estuvieran orgullosos así que decidí cantar junto a una pista grabada, algo que es muy común en la industria de la música; y me siento muy orgullosa de mi presentación", dijo.

Shakira

Fue evidente que durante la interpretación de la canción "La, la, la" en la clausura del Mundial de Brasil 2014, Shakira se apoyó del playback para poder realizar su exigente coreografía. Si bien la cantante no reveló si fue cierto que lo hizo, los desfaces de sus labios y el sonido la delataron.

La artista colombiana ha demostrado desde sus inicios ser dueña de una gran registro de voz y talento, por esa razón, el uso del playback es solo una herramienta para poder cumplir y satisfacer a las millones de personas que vieron ese show en vivo a nivel mundial.

Jennifer López

La estrella pop Jennifer López, después de 20 años desde su presentación en el Mundial Estados Unidos 1994, inauguró la fiesta del fútbol Brasil 2014 con la canción "We Are One (Ole Ola)", junto a Pitbull y Claudia Leitte. Este espectáculo fue muy criticado en las redes sociales porque se notó que utilizaron playback.

En este caso, como el que mencionamos líneas arriba, la exigencia es bastante, tanto por la coreografía, la producción y los bailarines en escena, sin mencionar que era transmitido en vivo a nivel mundial. Por estas razones, es probablemente que Jennifer López utilizara este recurso durante su show.

Justin Bieber

El cantante canadiense Justin Bieber desde muy joven ha demostrado que tiene talento para cantar, componer e incluso para bailar. A inicios de este año, durante su presentación en el festival Coachella realizó playback al interpretar su éxito "Sorry".

El artista fue invitado, después de dos años fuera de los escenarios, por su colega y amiga Ariana Grande. Después de la presentación, la conductora de televisión Morgan Stewart, que calificaba como "decepcionante" la actuación de Justin.

Esto no le hizo gracia al cantante, y le respondió: "Ojalá hubieras pensado en lo maravilloso que me he sentido al volver al escenario después de tanto tiempo. La excitación y la felicidad que siento cuando hago lo que más amo en el mundo. Porque sí, canté por encima de un tema pregrabado, pero eso es lo que hacen todos los cameos en este tipo de conciertos, es lo normal". Además, reveló que en esta ocasión no se sentía confiado ya que aún estaba recuperando su "flow". Como se recuerda el cantante de pop se alejó de los escenarios para batallar una lucha contra la depresión.

USÓ O NO PLAYBACK

En una reciente entrevista, la cantante peruana dijo que no usó playback. "No (usé playback), no no, no. Hubo una grabación previa para los ensayos de los bailarines, qué sé yo", aseguró. Sin embargo, en los videos compartidos de ese día, se nota un ligero desface entre lo que cantaba y lo que se escuchaba. Si usó este recurso durante su presentación no la convierte en menos talentosa.

Aquí una muestra de ello, durante una presentación en acústico que realizó en las instalaciones de este diario hace unos años.