—¿Tu serie favorita disponible en streaming?

No sabría decirte, pero bueno, la última que he visto ha sido "La casa", una serie española que es bastante entretenida. Me gusta mucho la trama que tiene. Está disponible en Netflix.

—¿Película favorita?

Sin duda, “En busca de la felicidad” de Will Smith, que me parece un peliculón, increíble.

—¿Qué película de Marvel prefieres?

Me vais a matar, pero no soy muy fan de Marvel. Sinceramente, no me acaba de de matar Marvel. Yo soy más de cosas como "El Señor de los Anillos", "El Hobbit", también "Harry Potter" me encanta.

—Entonces, ¿"El Señor de los Anillos” o “Harry Potter”?

Yo creo que me quedo con "El Señor de los Anillos”, sinceramente. A lo mejor por la nostalgia que me transmite, porque la veía cuando era pequeñito y me encantaba, pero soy bastante friki fan de "El Señor de los Anillos".

—Por último, ¿a qué actor famoso elegirías para tu película biográfica?

Pues, alguno alguno muy guapo, ¿no? (risas) Pues no lo sé, la verdad, soy muy fan de Leonardo DiCaprio, me parece que lo haría bastante bien, le doy permiso para que lo haga.