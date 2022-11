El evento se ha convertido en uno de los más esperados del 2022. La agrupación de folk-pop colombiana Morat llegará a Lima en las próximas horas para ofrecer tres conciertos este martes 29 y miércoles 30 de noviembre; así como el jueves 1 de diciembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

Durante la última semana, se dio a conocer el cambio de locación de los tres shows que brindará la banda, tras los incidentes sucedidos en el Arena Perú (ubicado en Santiago de Surco). Conoce todos los detalles, aquí.

Todo listo para los shows

Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas ofrecerán el primer show en Lima de su gira “Si ayer fuera hoy tour” este martes 29 de noviembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel.

La productora Fans & Music -encargada de organizar el evento- compartió un mapa de acceso para esta presentación. Según la gráfica, el acceso peatonal se podrá realizar por la Bajada Parque Media Luna y puente peatonal John Lennon. Cabe destacar que el Puente del Parque Belén se encuentra clausurado.

Para asistir al concierto, se recomienda llegar con anticipación para evitar las aglomeraciones y portar su DNI. Asimismo, se recalcó que no está permitido el acceso de cámaras profesionales, selfie sticks, mochilas grandes, punteros láser, carpas, objetos punzocortantes y fuegos artificiales, así como alimentos y bebidas.

El Arena 1 contará con estacionamiento gratuito con capacidad de hasta 600 autos aproximadamente.

Cambio de local

En medio por la incertidumbre tras la clausura del Arena Perú por los incidentes sucedidos la semana pasada, la productora Fans & Music -encargada de organizar el evento- anunció que los conciertos de Morat en Lima cambiarían de locación y se realizarán en el Arena 1 de la Costa Verde, ubicado en el distrito de San Miguel.

“El Arena 1 cuenta con permiso para capacidad de hasta 23 mil personas. Queremos que nuestros seguidores y los fans se queden tranquilos con la capacidad. También queremos comunicarles que sí habrá seguridad. Como policías, bomberos, serenazgo y más para salvaguardar la seguridad e integridad de todos”, aseguró la productora en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Fans & Music ofreció disculpas por los inconvenientes originados a los seguidores de Morat. “Lamentamos mucho este nuevo cambio de local y reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindándoles una buena experiencia musical”, añadió.

En ese sentido, la productora aseguró que el Arena 1 cuenta con permiso de aforo hasta de 23 mil personas. Además, el aforo actual no sobrepasa los 19 mil asistentes y habrá tribunas escalonadas.

¿Qué dijo Morat?

Tras la decisión tomada por la productora, a raíz de los hechos suscitados la semana pasada, dos integrantes de la banda colombiana se manifestaron a través de sus redes sociales y recalcaron que habían optado por la opción de cambiar por recinto ante el peligro de cancelar las tres fechas programadas.

“Sabemos que no es óptimo lo que está pasando en Lima, pero creemos que es nuestro mejor momento en Perú, no podíamos dejar de tocar, no podíamos arriesgarnos a que nuestros conciertos se cancelaran. Son 60 mil personas que están esperando para escucharnos en Lima y estamos demasiado emocionados. Que sepan que de nuestra parte vamos a darlo todo para que valga la pena pese al cambio de recinto”, dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza mediante ´stories´ de Instagram.

En ese mismo sentido, el bajista Simón Vargas aclaró que “la recomendación de todos fue cambiar el ´venue´ porque las posibilidades de que se cancelara eran muy altas. Entonces, decidimos que tocaba hacerlo. Sabemos que este cambio es incómodo y nos cambia a todos los planes de lo que teníamos organizado. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible con nuestro equipo para que todo salga bien”. Además, aseguró que los fans que deseen pedir el reembolso de sus entradas, podrán hacerlo con la ticketera responsable.

Posteriormente, Morat publicó un extenso comunicado en dicha red social. “Debido al riesgo de que nuestros shows fueran cancelados como otros la semana pasada, la mejor opción es que cambiemos de recinto. Hay una parte que está por fuera de nuestro control, pero no queremos poner en riesgo de ninguna manera los tres conciertos que tenemos en su ciudad”, se lee en la publicación.

Comunicado de Morat sobre sus conciertos en Lima. (Foto: Instagram @morat)

Próxima parada: Arequipa

Cabe recordar que, después de sus conciertos en Lima, la banda colombiana viajará a Arequipa para ofrecer dos shows que también se convirtieron en ´sold out´ por la gran demanda de sus fanáticos en esta región de nuestro país.

El primer concierto está programado para el sábado 3 de diciembre, mientras que el segundo show se realizará el domingo 4 de diciembre. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.