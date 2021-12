Spotify ha lanzado su informe de fin de año 2021, el cual la agrupación ha batido un nuevo récord. Según la plataforma de música, BTS fue el tercer artista más reproducido en Spotify este 2021, solo superado por Bad Bunny y Taylor Swift. Los otros artistas que llegaron al top 10 de este año (en orden descendente) fueron Drake, Justin Bieber, The Weeknd, J Balvin, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Juice WRLD.

Mientras tanto, Apple Music reveló el día anterior que “Dynamite” de BTS fue la canción número uno más reproducida en su propia plataforma en 2021. BTS encabezó la lista entre los artistas surcoreanos, seguido por BLACKPINK, TWICE, Stray Kids y Tomorrow X Together. IU fue la única artista solista en la lista de los 10 artistas surcoreanos más reproducidos en línea. Seis de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en línea fueron de BTS, situándose “Butter”, “Dynamite”, “Permission to Dance” y “Life Goes On” en los cuatro primeros lugares.

BTS DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS PUESTOS

BTS también ocupó nueve de los 10 lugares principales de la lista de álbumes de K-pop más reproducidos en línea, mientras BLACKPINK se situó en el cuarto lugar. Mientras tanto, Spotify también desveló cuáles fueron los 10 grupos femeninos y masculinos de K-pop más reproducidos en línea este año.

La lista de grupos femeninos fue encabezada por BLACKPINK, seguido por TWICE, ITZY, Red Velvet y (G)I-DLE. Mientras tanto, BTS, Stray Kids, Tomorrow X Together, Seventeen y EXO fueron los cinco grupos masculinos principales, en ese orden. Un representante de Spotify dijo que pudieron confirmar, una vez más, que los artistas surcoreanos y su música son amados en todo el mundo, agregando que continuarán apoyando a los artistas surcoreanos para que haya más que se puedan conectar con sus fans en todo el mundo.

Detalles de Youth, el primer dorama de BTS

El primer dorama de BTS, basado en ellos mismos, ha sido titulado YOUTH. Tras el anuncio del dorama se creyó que los mismos artistas personificarían su propio papel en la banda. No obstante, se abrió un casting en el cual se optó por actores y versiones más jóvenes de los idols. Los actores Noh Jong Hyun, Jung Woo Jin, Kim Yun Woo, Seo Young Joo, Seo Ji Hoon, Jeon Jin Seo y Ahn Ji Ho conforman el cast. Paralelamente a este proyecto, BTS presentará su primera novela cómic en Wattpad y Nave.

Las grabaciones del drama han finalizado según la productora Chorokbaem Media, quien estaría trabajando de la mano de HYBE. El dorama está oficialmente en etapa de post producción. YOUTH se basará en los cómics de BTS llamados “SAVE ME” y narrará todos los pasos y estructuras de la creación del universo de BTS, es decir no tratará de la vida de los chicos, sino de sus creaciones como su discografía y su proceso vulnerable como artistas. YOUTH retratará como las experiencias de los protagonistas serán plasmadas en la complejidad y los conceptos de las historias que cuentan a través de sus videos musicales y canciones.

