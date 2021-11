BTS, la exitosa banda surcoreana, cuenta con el enorme cariño y dedicación de ARMY. Los miembros de Bangtan se sienten muy afortunados de tener este lazo especial con su fandom, a quienes consideran parte vital de su vida y carrera musical. Los miembros de BTS siempre han sido transparentes con ARMY respecto a su familia, su trabajo y demás aspectos.

Estos jóvenes amantes de la cultura y arte en todas sus formas, también son amantes de los animales, es tal el caso, que todos los integrantes han tenido una mascota por lo menos. Al igual que muchos de nosotros, sus mascotas son sus engreídos y los consideran miembros de su familia. Debido a sus apretadas agendas, las mascotas de BTS viven con los familiares de los idols.

A pesar de la lejanía con ellos, los miembros de Bangtan no pierden la oportunidad de subir fotos con sus engreídos a redes y presentárselos a ARMY, quienes les dan la bienvenida oficial a la familia. Te compartimos la lista de mascotas de BTS con la reciente incorporación de Bam.

A continuación, te presentamos a los otros integrantes de la familia de Bangtan y ARMY:

¿Cuántas y qué tipo de mascotas tiene BTS?

1) Suga

El rapero, también conocido bajo el nombre de Agust-D, tiene un perro de raza Poodle toy, de un característico color marrón, llamado Holly. A pesar del nombre, Holly es un tierno poodle macho. El felpudo compañero de Min Yoongi ha cautivado al cantante quien ha declarado en distintas ocasiones que no es un amante de los perros, pero que Holly enternece su corazón y es una excepción.

Suga de BTS y su mascota Holly

2) Jin

Seokjin ha tenido cuatro mascotas, de las que tenemos conocimiento, a lo largo de la formación de BTS. Primero, tuvo un perro maltés de color blanco -característico de la raza- llamado Jjanggu, que falleció en el 2017.

En declaraciones de BTS in the soop 2, Jin recordó que antes del fallecimiento de Jjanggu, el perro había perdido la vista por dos años. A lo que J-Hope responde que es desgarrador ver como tus mascotas envejecen y también menciona que recuerda a Jin llorando por la muerte de Jjanggu durante la grabación de Mic Drop.

Jin de BTS y su perro maltés Jjanggu

Los miembros de Bangtan vieron tan afectado a Jin por la muerte de Jjanggu, que prometieron acelerar el proceso de grabación de Mic-Drop y terminarla sin siquiera haber ensayado antes.

Las siguientes mascotas del cantante son dos petauros de azúcar, animales poco convencionales para domesticar. Los planeadores de azúcar son pequeños mamíferos marsupiales. Jin tenía dos, uno llamado Eomuk y el otro; Edong.

Ambos petauros fallecieron, Eomuk en el 2018 y Edong en el 2019. Compartimos algunas fotos de ellos con Jin:

Actualmente, el cantante tiene otro petauro de azúcar, de color blanco, llamado Gukmul:

Jin de BTS: Mascotas

4) RM

Kim Namjoon o RM, el líder de BTS, tiene un perro llamado RapMon, nombre que fue inspirado en su propio nombre artístico antes de cambiárselo a RM. Namjoon tiene una apretada agenda por ser un idol, razón por la que su mascota vive con sus padres y hermana.

Recordemos que los chicos no suelen pasar mucho tiempo con sus mascotas debido al trabajo que realizan, en ocasiones los idols mencionan que sus mascotas no los recuerdan con claridad ya que los ven muy poco. Su adorable y blanco perrito también apodado Monie, como diminutivo de RapMon ha conquistado el corazón de Namjoon por completo aunque no lo vea todo el tiempo:

BTS: RM y su mascota, Monie

Namjoon publicó esta adorable foto de Monie en el 2018, cuando tenía 5 años de edad:

No podemos olvidar el 8vo cumpleaños de Monie:

3) J-Hope

El rapero J-Hope tiene un perro de raza Shih Tzu, de colores blanco y marrón, de nombre Mickey. Al igual que las mascotas de los otros miembros, Mickey vive con los padres de Jung Hoseok. El idol en cuanto tiene oportunidad de un descanso, pasa tiempo con su amigo de cuatro patas. Puedes notar que están pasándola bien juntos por los outfits y estilo de Mickey, quien sin duda es igual a J-Hope, de ojos adorables y un estilo sorprendente.

J-Hope de BTS y su mascota Mickey

En BTS in the soop 2, J-Hope anunció que Mickey había perdido la vista. Esta foto de Mickey para las redes de Bangtan fue de lo más tierno que ARMY ha visto:

5) V

V es el integrante con un mayor número de mascotas, el segundo miembro es Jin. No nos cabe ninguna duda que V es doglover, el idol tiene cuatro perros y un gato. Incluido el célebre y adorable Yeontan, muy popular entre ARMY. Al igual que las mascotas de los otros miembros, ellos también viven con sus padres y Taehyung los visita ocasionalmente.

El mayor de sus mascotas es un perro blanco y felpudo llamado Soonshim, a este le sigue Ssyongssyong quien también es blanco y tierno. Mientras Soonshim es parecido a un husky; Ssyongssyong tiene un parecido a un maltés o poodle.

El tercer perro de Taehyung se llama Sangdol, un pequeño perro blanco y con matices marrones, parecido al icónico Yeontan. Desde luego, también está Yeontan, el engreído de ARMY y Taehyung. La diferencia entre Tannie -como lo llama ARMY- y las demás mascotas de V, es que Yeontan fue criado y ha convivido con los miembros de BTS. Por último, V también tiene un gato llamado Kkanji, un felino de color gris.

#InternationalDogDay Además de Yeontan, Taehyung tiene otros 3 perritos que viven en su casa de Geochang 🥰



- Sangdol

- SsyongSsyong

- Soonshim

- Yeontan (vive con él actualmente)



6) Jimin

Jimin al igual que V es de lo más animados y cariñosos cuando se trata de animales. Actualmente, el idol no tiene mascota, debido al dolor que le causó la pérdida de su perro, Ddosun. Ello marcó profundamente a Jimin, por lo que decidió no adoptar una nueva mascota y conservar el recuerdo de Ddosun en su corazón.

El idol hasta el momento no ha adoptado a ninguna otra mascota, desde el 2016 -el año del fallecimiento de su compañero- Ddosun, quien fue criado desde cachorro por Jimin.

No se encuentran muchas fotos de Ddosun, solo algunos tweets de ARMY:

7) Jungkook

El golden maknae de BTS presentó a su adorable perro Gureum, un maltés blanco, suave y pomposo. Su nombre traducido al español significa “Nubes”, debido a su apariencia el nombre le queda preciso. Jungkook declaró en BTS in the soop 2 que Gureum había perdido la vista debido a su avanzada edad al igual que Mickey, la mascota de J-Hope.

El dulce Gureum fue adoptado de un refugio de animales y aún forma parte de la familia de Jungkook, su nombre oficial es Jeon- apellido del idol- Gureum. Actualmente lo cuida el hermano de Jungkook, el ido también mencionó que no pasa mucho tiempo en casa por lo que Gureum no lo recuerda mucho.

En la misma producción e inicio de la 2da temporada de BTS in the soop, Jungkook presentó públicamente al nuevo integrante de la familia, Jeon Bam, un cariñoso y energético doberman marrón. Bam se robó el corazón de ARMY al instante y los medios reconocieron el gran trabajo de Jungkook por el cuidado y disciplina con la que cría a su amigo de cuatro patas.

A pesar de su enorme tamaño, Bam aún es un cachorro. La apariencia de Bam es un tanto diferente a la del Doberman convencional, ya que; Jungkook decidió no cortarle la cola ni las orejas, lo cual fue aplaudido al no alentar, ni realizar estas prácticas crueles.

Te compartimos fotos de las mascotas de Jungkook, Gureum y Bam:

BTS: Jungkook y su mascota, Gureum

BTS: Jungkook y su mascota, Bam

Ver el lado más humano de Bangtan, enternece a ARMY y hace que se sientan más cerca de los chicos de BTS. ¿Cuál es tu mascota favorita?