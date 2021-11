BTS y ARMY son de las relaciones artista-fans más afianzadas del momento. ARMY es de los fandom más dedicados, sin contar que todo el mundo del K-pop es bastante competitivo, BTS no solo confronta competencia en la industria coreana sino también de corte internacional.

ARMY está dispuesto/a siempre a defender a BTS de haters, discriminación, falsos rumores y más. Sin duda BTS no sería el éxito mundial sino fuera por ARMY, a cambio los miembros de Bangtan han compartido con ARMY todo su cariño, agradecimiento y poderosos mensajes de amor propio. La influencia y valores que BTS difunde en las nuevas generaciones es grandiosa.

Lo que tienen ARMY y Bangtan es un fuerte lazo, si tuvieramos que describir esta relación con un color sería el MORADO y no lo decimos nosotros, sino V. El idol hizo popular la frase “I PURPLE YOU” en un concierto del año 2016, desde ese entonces tiene un significado sumamente especial en el fandom. Te contamos la desgarradora historia que originó el emotivo mensaje de amor, comprensión, cariño y confianza y sobre la mujer que lo inspiró.

¿CUÁNDO SE CREÓ EL PURPLE DAY?

Kim Taehyung también conocido internacionalmente como V acuñó el término en el 3rd Muster, en el año 2016. Los muster son celebraciones anuales - y presenciales - que organiza BTS para agasajar el gran trabajo de ARMY y agradecerles por su cariño y dedicación. Este evento es un mix de un fan meeting con un concierto.

El Purple Day fue una invención de V para demostrar lo que sentía por ARMY, sin embargo; una mujer importante en su vida inspiró este mensaje de amor y agradecimiento a sus fans en el Purple Day, te contamos la triste historia que V confesó con lágrimas.

¿QUÉ SIGNIFICA I PURPLE YOU?

El idol señaló en pleno concierto “¿Saben lo qué significa el morado?” continuó: “El morado es el último color del arcoiris y abraza a los demás colores. Morado significa confiaré en ti, te amaré y te protegeré durante un largo tiempo” Después repuso entre risas “lo acabo de inventar”

Tras declaración de V, los otros miembros de BTS rieron al respecto por haber creído en el invento de Tae. El idol continuó diciendo que el morado es el color de ARMY y BTS. Después de eso, señaló: “Es inventado, pero sí significa que deseo ver a ARMY durante mucho tiempo como el significado del morado. Nosotros siempre confiaremos en ti y subiremos las escaleras contigo. No es necesario que nos ayudes todo el tiempo, puedes tomar nuestra mano y seguirnos. Así ustedes y nosotros subiremos muy alto. Lo haremos asombroso”

Por si no fuera poco las declaraciones del idol, te compartimos el vídeo del emotivo mensaje:

LA DESGARRADORA HISTORIA DETRÁS DEL PURPLE DAY

En el mismo concierto el idol declaró que la persona más especial para él, su abuelita, inspiraba este mensaje de amor hacia ARMY. V declaró que su abuela siempre quiso verlo siendo exitoso y le inculcó la importancia de amar a sus fans.

“Quiero contarles algo personal. Últimamente las fans me preguntan ¿Taehyung por qué andas tan desanimado? En ese entonces quería decirles lo que diré ahora pero no me salían las palabras. Mi abuela falleció recientemente, el 3 de setiembre. Supe de la noticia cuando estaba en Filipinas. Ella me crío por 14 años y ha sido como una madre para mí. Era alguien con quien podía hablar de mis problemas, de lo que quería hacer, comer o con quien podía quejarme. Mi abuela era una persona muy querida y nadie aún puede creer que se haya ido.”

Kim Taehyung le reveló a ARMY entre lágrimas que su partida fue una de las razones por las que su estado de ánimo había estado muy afectado y lo duro que ha sido para él la partida de su abuela:

“Tuvimos nuestro primer trofeo (refiriéndose a BTS) en Music Bank a los 49 días del fallecimiento de mi abuela. Ella quería verme en la tv. Por eso, era mi deseo mencionarla y decirle que la amo, pero los tiempos no coincidieron. Fue una lástima. Mi abuela es la persona más preciada para mí, ella me dijo que amara mucho a mis fans. El que BTS pueda estar aquí dando un concierto con todos ustedes, TODO es gracias a ARMY”

“Mi abuela... yo creo que ella me apoya desde el cielo. Creeré eso y trabajaré más duro. Querido ARMY por favor mantengan a mi abuela en sus pensamientos. Gracias.”

Desde ese día del 2016, ARMY conmemora anualmente el Purple Day y abraza la idea como un mensaje amor y cariño. Te compartimos algunos tweets del aniversario:

¿Sabes que significa el color púrpura?

-El púrpura es el último color del arcoíris. Significa que confiar en ti y te amaré por mucho tiempo.



"FOREVER WITH SWEET TAEHYUNG"#TAEHYUNG #5YearsWithPurpleLoVe#ipurpleyou #IPurpleYou5Years #KimTaehyung pic.twitter.com/8wFfF7Lj01 — TaeTae♡ (@12Junieth) November 13, 2021

5 años hace que nuestro Winter Bear nos regaló el significado del #ipurpleyou #Borahae 💜, el cual tiene un gran valor para BTS y Army.

Gracias TaeTae por ese amor

FOREVER WITH SWEET TAEHYUNG #5YearsWithPurpleLoVe#태형이의선물_보라해_5주년@BTS_twtpic.twitter.com/SGdV45crsi — Jan⁷💜⟬⟭🐳🌠ᵐʸ ᵘⁿⁱᵛᵉʳˢᵉ🌌 🐙⟭⟬ (@VictoriaBroMa) November 12, 2021

hace 5 años Kim Taehyung nos dijo el significado del color morado, "I Purple You", ya que esa palabra es muy significativa para BTS y ARMY.💜



FOREVER WITH SWEET TAEHYUNG@BTS_twt #BTSARMY #BTSV #V #TAEHYUNG #5YearsWithPurpleLoVe #태형이의선물_보라해_5주년pic.twitter.com/tAjrLLMfnW — 🏳️‍🌈- ∞ ⁷HOSEOKIEⁱⁿᶠᵒ.🌶💙 (@Andy12844361) November 12, 2021

TE PUEDE INTERESAR