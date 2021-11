BTS se ha convertido en una de las agrupaciones musicales de K-pop más importantes de los últimos años, debido a que sus éxitos han logrado superar las barreras y se han hecho conocidos a nivel mundial. Aunque todos los integrantes de Bangtan tienen a millones de fans en todo el mundo delirando con cada una de sus canciones, Suga es el que se roba todas las miradas.

La página Sónica.mx analizó cada uno de los episodios de ‘Run BTS’, ‘In The Soop’ y otros programas de la banda surcoreana y encontró muchas de las razones por las que el rapero, productor y compositor de Bangtan sería el novio perfecto. Si pensabas que sabías todo acerca del Idol de BTS, probablemente aún no sepas estos datos que te contamos a continuación en esta nota.

5 razones por las que Suga sería el novio ideal

1. Cocina y se preocupa por los suyos

Suga ha demostrado que tiene todo lo que se necesita para ser un novio perfecto desde la primera entrega de ‘In The Soop’, pues pasaba el tiempo cocinando para los demás Bangtan Boys. Además, también lavaba la ropa sin mostrar alguna incomodidad o queja alguna. Y es que el idol siempre se preocupa y está pendiente porque se encuentren bien las personas a su alrededor.

2. Quiere lo mejor para los demás

Suga no es mucho de demostrar sus sentimientos y suele ser un tanto indiferente a las muestras de afecto. Sin embargo, tiene un gran corazón ya que siempre encuentra la forma, aunque a veces indiscreta, de que los demás integrantes de la Boy Band se encuentren bien y que sus sueños no solo queden en eso, sino que sigan tras ellos con el fin de alcanzar sus metas.

3. Destila creatividad

No solo tiene un gran talento para la música, también tiene mucho conocimiento en diseño de interiores, arquitectura y hasta en arte. Todo esto se ve reflejado en su gran creatividad al momento de producir nueva música. Y es que no tiene límites cuando se trata de componer canciones para BTS, también suele estar detrás de los temas musicales de otros artistas e incluso de algunas compañías como Samsung.

4. No le gusta herir los sentimientos y no es egoísta

El idol se caracteriza por el respeto que le tiene y guarda a los demás. Suga siempre piensa antes de hablar al momento de referirse sobre el aspecto de una persona pues sabe que podría herir sus sentimientos con algún comentario desafortunado. Sabe elegir muy bien las palabras cuando dice una opinión. No olvidemos que no tiene una sola gota de egoísmo porque comparte sus cosas con los demás integrantes de BTS.

5. Es inteligente y creativo

A pesar de su corta edad, Suga es como un “libro abierto”, su curiosidad lo ha llevado a conocer de todo. El idol dejó con la boca abierta a sus compañeros de Bangtan al demostrar todo su conocimiento en arquitectura, la capacidad que tiene para ser de gran ayuda al momento de diseñar un lugar o para decorar una habitación. Sin duda es un ‘RUN BTS’ y nadie puede decir lo contrario.

¿Quién es Suga?

Min Yoon-gi o también conocido por sus nombres artísticos como Suga y Agust D, es un rapero, compositor, productor, modelo y bailarín surcoreano, que nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Formó parte de un underground de rap “D-Town.2″ y luego ingresó a BTS en 2013 bajo la compañía Big Hit. Publicó su primer mixtape debut en solitario titulado Agust D, el 15 de agosto de 2016 y es uno de los idols más queridos en todo el mundo.

Creencia y filantropía

Suga es un gran defensor de la igualdad para la comunidad LGBTQ+ y no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre la salud mental. A nombre del fan club del grupo, ARMY donó diez kilos de carne para 39 orfanatos en Corea y también ha entregado US $88 000 a la Fundación de Cáncer Pedriático de Corea, así como unos 329 muñecos de su personaje “Shooky” de BT21.