A dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne en la ciudad de Buenos Aires, el exmesero Braian Nahuel Paiz y el exempleado del hotel CasaSur Ezequiel David Pereyra esperan en libertad el inicio del juicio oral, que todavía no tiene una fecha definida.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia EFE que los peritos continúan analizando los teléfonos celulares de ambos acusados y del propio artista, mientras el caso sigue en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 15 de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade.

Paiz y Pereyra son acusados de suministrar drogas a cambio de dinero, un delito que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión. El primero conoció al cantante en un restaurante del barrio de Puerto Madero, mientras que el segundo trabajaba en el hotel donde ocurrieron los hechos.

El pasado 25 de marzo, la jueza Andrade les concedió la libertad luego de que cumplieran arresto domiciliario, al considerar que ya no existían riesgos que justificaran mantener esa medida.

Liam Payne fue uno de los cantantes principales de la boyband One Direction. (Foto: AFP)

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¿De qué murió Liam Payne?

La investigación determinó que el exintegrante de One Direction murió a los 31 años, el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón del tercer piso de su habitación en el hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo. La autopsia estableció que falleció por múltiples golpes y hemorragias internas y externas causadas por la caída.

Los análisis también detectaron alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo. Y es que, Payne había consumido estas sustancias en las horas previas a su muerte y se encontraba en un estado de alteración de la conciencia, por lo que “pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”, sin realizar movimientos para protegerse de la caída.

Además, los exámenes descartaron lesiones que indicaran que se había hecho daño a sí mismo o que otra persona lo hubiera agredido físicamente.

Harry Styles asistió al funeral de Liam Payne en noviembre de 2024, junto a sus excompañeros de One Direction, familiares y amigos cercanos del cantante británico. | Foto: AFP

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Caso Liam Payne: los que fueron retirados de las acusaciones

La Justicia dejó fuera del caso a otros tres investigados: el empresario Rogelio Nores, amigo de Payne y señalado como su contacto en Argentina; Gilda Martín, encargada del hotel; y Esteban Grassi, jefe de recepción.

Nores había sido acusado primero de abandono de persona y luego de homicidio culposo, pero en febrero de 2025 la Justicia decidió cerrar el caso en su contra al no encontrar pruebas suficientes.

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La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 14 apeló la decisión que favoreció a los trabajadores del hotel, al considerar que Martín debió mantener al cantante en un lugar seguro y acompañado hasta que recibiera atención médica.

Sin embargo, el recurso no prosperó y la Justicia confirmó que los tres investigados quedaban fuera del caso por falta de pruebas suficientes en su contra.

*Con información de EFE

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