Ambos procesados están imputados por el delito de suministro de estupefacientes a cambio de dinero, figura legal que contempla penas de cuatro a 15 años de prisión. | (Foto: AFP)
Ambos procesados están imputados por el delito de suministro de estupefacientes a cambio de dinero, figura legal que contempla penas de cuatro a 15 años de prisión. | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

A dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne en la ciudad de Buenos Aires, el exmesero Braian Nahuel Paiz y el exempleado del hotel CasaSur Ezequiel David Pereyra esperan en libertad el inicio del juicio oral, que todavía no tiene una fecha definida.

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