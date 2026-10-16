El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro, situada bajo la basílica homónima, en el Vaticano. El filme reúne testimonios, referencias históricas y hallazgos arqueológicos sobre este importante espacio para la tradición cristiana.

La película se presentó en el Festival de Cine de Roma, antes de iniciar su recorrido internacional. Su lanzamiento coincide con la conmemoración de los 400 años de la consagración de la Basílica de San Pedro, que se celebra el 18 de noviembre.

A lo largo del documental, Pratt conduce al público por las áreas subterráneas del templo, donde se encuentran vestigios relacionados con la antigua sepultura del apóstol. El recorrido busca acercar a los espectadores a un espacio de acceso limitado.

Uno de los elementos centrales del documental son las imágenes inéditas del lugar donde, según la tradición cristiana, fue enterrado San Pedro. De acuerdo con la sinopsis oficial, la sepultura se convirtió en un punto de devoción para los primeros fieles y posteriormente se instauró en los cimientos de la primera gran basílica.

El título Pétros Ení procede de una inscripción en griego cuyo significado es “Pedro está aquí”. El hallazgo, localizado cerca del lugar asociado con el entierro del apóstol, constituye una de las referencias que conectan la investigación arqueológica con la memoria religiosa que ha trascendido el tiempo.

El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro. (Foto: Captura de video Instagram / @af.films)

Participación del Papa León XIV

El papa León XIV aparece en las escenas finales del filme. En ese segmento, el pontífice reflexiona sobre la figura de San Pedro y el significado de su tumba bajo la basílica.

El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro. (Foto: Captura de video Instagram / @af.films)

“Fue un honor increíble colaborar con el papa León y el Vaticano en este proyecto. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana y estoy profundamente agradecido por la confianza y el acceso que me brindaron para llevar su legado a la pantalla”, afirmó Chris Pratt sobre esta oportunidad.

La dirección está a cargo de la cineasta española Paula Ortiz, mientras que el guion fue desarrollado por Andrea Tornielli. El proyecto reúne a AF Films, Vatican Media y La Fabbrica di San Pietro. Tras su presentación en el festival italiano, la distribución internacional en salas de cine está prevista para febrero de 2027.