El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro. (Foto: Captura de video Instagram / @af.films)
El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro. (Foto: Captura de video Instagram / @af.films)
Por Redacción EC

El Papa León XIV participa junto al actor Chris Pratt en “Pétros Ení: Discovering the Origins”, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro, situada bajo la basílica homónima, en el Vaticano. El filme reúne testimonios, referencias históricas y hallazgos arqueológicos sobre este importante espacio para la tradición cristiana.

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