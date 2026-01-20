Enero trae a los cines uno de los estrenos más comentados del mes con “Sin Piedad”, un thriller de acción y suspenso protagonizado por Chris Pratt. La película propone una premisa extrema que mezcla tecnología, dilemas morales y una carrera contrarreloj que mantiene la tensión de principio a fin. Su llegada a los cines peruanos está programada para el 22 de enero, posicionándose como una opción ideal para disfrutar en pantalla grande.

Una acusación mortal en un futuro dominado por la inteligencia artificial

Ambientada en el año 2029, la historia parte de una situación límite: un hombre despierta atado a una silla, acusado de asesinato y con apenas noventa minutos para probar su inocencia antes de ser ejecutado. En este futuro cercano, el sistema judicial ha sido reemplazado por una inteligencia artificial que actúa como juez, jurado y verdugo, eliminando cualquier margen de error humano… o al menos eso promete.

Chris Pratt interpreta al detective Chris Raven, quien es señalado como responsable de la muerte de su esposa. Para salvarse, debe reconstruir los hechos utilizando registros digitales, cámaras de vigilancia y datos almacenados en la nube, mientras cada segundo cuenta.

La Juez Maddox y la implacable “Silla de la Piedad”

Uno de los elementos más inquietantes de “Sin Piedad” es la figura de la Juez Maddox, una IA con apariencia humana interpretada por Rebecca Ferguson. Este personaje no solo decide el destino de Raven, sino que guarda un vínculo directo con su pasado, ya que fue defendida por el propio detective años atrás.

Cada prueba presentada durante el juicio modifica un porcentaje de culpabilidad que puede subir o bajar, acercando peligrosamente al acusado a la temida “Silla de la Piedad”, el método de ejecución del sistema. Esta mecánica añade una tensión constante y convierte el juicio en un espectáculo tan frío como despiadado.

Un elenco sólido y una narrativa visual innovadora

El reparto se completa con Annabelle Wallis, Kali Reis, Chris Sullivan y Kylie Rogers, quienes aportan profundidad emocional a una historia que combina drama judicial, misterio y acción de alto voltaje.

La dirección está a cargo de Timur Bekmambetov, conocido por su estilo visual distintivo y su uso del formato Screenlife, donde la narrativa se desarrolla a través de pantallas, interfaces digitales y dispositivos tecnológicos. Este enfoque refuerza la sensación de urgencia y conecta directamente con los temores actuales sobre el control tecnológico y el avance de la inteligencia artificial.

Un estreno imperdible en la cartelera de enero

Con una temática que dialoga con debates contemporáneos sobre justicia, tecnología y humanidad, “Sin Piedad” se perfila como uno de los thrillers más atractivos del mes. Su estreno en Perú este 22 de enero invita al público a vivir una experiencia intensa, diseñada para disfrutarse al máximo en el cine.

Ficha técnica de “Sin Piedad”