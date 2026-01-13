La saga que redefinió el terror postapocalíptico regresa a la pantalla grande con “Exterminio: El templo de huesos”, una nueva y esperada entrega que llegará a los cines peruanos el jueves 15 de enero de 2026. La película marca una nueva etapa dentro del universo iniciado con “28 días después”, apostando por una narrativa más oscura, psicológica y profundamente humana.

Este estreno se perfila como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del género de terror a inicios de 2026, especialmente para los seguidores de la franquicia que revolucionó el cine de infectados a comienzos del siglo XXI.

Un regreso más oscuro al mundo de la infección

A diferencia de entregas anteriores, “Exterminio: El templo de huesos” propone un enfoque más introspectivo, donde el horror no solo proviene de los infectados, sino de las decisiones extremas que deben tomar los sobrevivientes en un mundo completamente colapsado.

La historia se desarrolla en un escenario postapocalíptico marcado por la desconfianza, la violencia y la lucha constante por sobrevivir. En este contexto, los personajes se enfrentan a dilemas morales que ponen a prueba su humanidad, mostrando cómo la infección no solo destruyó la civilización, sino también los vínculos sociales y emocionales.

La visión de Nia DaCosta para la nueva etapa de la saga

La dirección está a cargo de Nia DaCosta, quien imprime un sello más inquietante y reflexivo a la franquicia. Su propuesta se aleja del terror puramente visceral para profundizar en el impacto psicológico del apocalipsis, construyendo una atmósfera tensa donde el miedo surge tanto del entorno como de las relaciones entre los propios sobrevivientes.

Esta nueva entrega forma parte del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland, ampliando su mitología y explorando nuevas perspectivas dentro del mismo mundo devastado por la infección.

Personajes y actores principales

El elenco de “Exterminio: El templo de huesos” está liderado por reconocidas figuras del cine, que aportan peso dramático a esta nueva entrega:

Ralph Fiennes

Jack O’Connell

Alfie Williams

Ficha técnica de “Exterminio: El templo de huesos”

