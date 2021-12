No cabe duda que BTS es uno de las bandas de K-pop con mayor éxito en todo el 2021. La integrantes de la boy band tienen a millones de fans en todo el mundo delirando y cautivados con cada una de sus canciones y los nuevos éxitos que lanzan al mercado. Ellos siguen paso a paso cada una de sus presentaciones, conciertos y hasta se aprenden las letras de cada sus temas musicales.

Precisamente, algunos integrantes de la banda surcoreana son los propios compositores de sus canciones. Tan solo V, tiene cerca de 9 temas registrados a su nombre, tanto como compositor o de modo solista. El cantante de BTS es uno de los vocalistas más populares en todo el mundo, no solo por su simpatía, también por ser muy creativo al escribir canciones incluso estando borracho.

¿QUÉ CANCIÓN ESCRIBIÓ V BORRACHO?

Kim Tae-hyung, más conocido por su nombre artístico V, aún no ha debutado como solista. Sin embargo, tiene entre sus planes lanzar un mixtape, estos planes los tuvo que posponer debido a la crisis sanitaria por la pandemia y a otros proyectos. Ello no ha significado que sorprenda a la Army con sus temas en solo como “Singularity”, “Sweet Night” y su próximo OST de doramas para “Por Beloved Summer”.

V no es de los cantantes que se olvida de sus fans y también ha escrito canciones dedicadas a ellos, una de estas fue como regalo en Navidad y estado borracho. Durante una entrevista, el idol reveló esta anécdota cuando se encontraba en una fiesta disfrutando de una noche de fiesta con sus amigos y se le ocurrió la idea de escribir en tan solo tres horas el tema “Snow Flower”.

LA CANCIÓN NAVIDEÑA PARA SUS FANS

El idol reveló en la entrevista que durante esa reunión surgió la idea de escribir una canción si todos están dispuestos. Se trata de una canción navideña que decidió ofrecerle como regalo para la ARMY. Peakboy, uno de sus amigos y colaboradores, agregó que V buscaba sorprender a sus fans, porque en 2020 el mundo atravesaba un momento muy duro y no se podían celebrar las fiestas en diciembre como se solían hacer en años anteriores.

Se trata de una de las canciones que ha estrenado Taehyung ha realizado en solitario. También contó que hubo retrasos para sacar a la luz su mixtape porque buscaba un sonido nuevo para todas sus fans. Sus seguidores lo admiran mucho más no solo por el gran talento que tiene al momento de escribir sus letras, sino porque estando borracho logró escribir un éxito de manera improvisada.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE BTS?

Los integrantes del grupo de K-pop ya vienen ofreciendo su serie de conciertos titulados como “Permission to Dance On Stage”. Este evento se realiza de manera virtual y sin presencia de público por lo que la banda surcoreana se reunirá con su ARMY tras cancelar su tour mundial “Map of the soul”. Las dos fechas disponibles de sus presentaciones son miércoles 1 al jueves 2 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL CONCIERTO DE BTS?

Presta mucha atención, ya que, si deseas adquirir tu entrada para el concierto online de BTS, solo deberás registrarte en la aplicación Weverse Shop y seguir las siguientes instrucciones:

Ingresa a la aplicación https://weverse.io/ Ve hasta la página de transmisión en vivo. Inicia sesión en Weverse shop con la misma cuenta que utilizaste para comprar tus entradas. Si ingresas por primera vez deberás ingresar un nombre de usuario para que lo utilices en el chat. Luego haz clic en el botón “VALIDATE TICKET” para comprobar tu entrada. Si en caso compraste tu entrada con prueba de sonido, haz doble clic para validar la transmisión online y la prueba.

