No cabe duda que “El juego de calamar” (“Squid Game” en inglés) es una de las series más populares y exitosas desde su estreno el pasado setiembre del 2021, en la plataforma de streaming Netflix. Pese a que han pasado algunos meses, la popularidad de la producción surcoreana continúa a tal punto que sigue siendo tendencia y BTS no pasó la oportunidad para rendirle un inesperado homenaje.

Fue precisamente en el último fin de semana durante el segundo concierto de la banda de K-pop, ‘Permission To Dance on Stage’, cuando uno de los integrantes de la Bangtan sorprendió a todos los asistentes con algunos artistas invitados e inesperados cambios para realizar su show en el escenario. Pero el que más llamó la atención fue Jin por interpretar a un personaje de la serie ‘El juego del Calamar’.

JIN COMO LA MUÑECA DEL JUEGO DEL CALAMAR

Kim Seokjin o también conocido como Jin por todos sus amigos y la ARMY, sorprendió a todos al presentarte inesperadamente sobre el escenario vestido de la muñeca de ‘El juego del Calamar’. La boyband no dudo en rendir un homenaje a la serie de su país y empezó a cantar el famoso tema característico de la producción de Nextix, que forma parte del primer episodio “Luz verde, luz roja”.

Jin interpretó a la terrorífica muñeca de la exitosa plataforma de streaming y salió sobre el escenario utilizando dos coletas enlazadas. De esta manera le dio vida justiciera que castiga a los jugadores que no son capaces de quedarse completamente quietos cuando termina la canción, o de cruzar la marca establecida en el campo en caso de terminar el tiempo establecido en el reloj.

¿POR QUÉ JIN CAUSÓ RISAS EN EL CONCIERTO?

Pero el idol no llegó al escenario para castigar a sus compañeros de BTS o al público asistente, sino para personificar al personaje de manera peculiar. Pues durante el concierto giraba su manera de manera aterradora que provocó los gritos y las risas de todos los asistentes a ‘Permission To Dance on Stage’, dos de los cuatro conciertos que ofrece las superestrellas del K-pop.

Los seguidores de la boyband no dudaron en registrar el curioso momento y lo publicaron en las redes sociales. La grabación e imágenes fueron muy comentadas a tal punto que “El juego del calamar” se convirtió rápidamente en trending topic. Mientras que Jin se encargó de publicar en Weverse una fotografía posando con la camiseta del tour y utilizando sus dos coletas.

¿JIN DE BTS ESTARÁ EN EL JUEGO DEL CALAMAR 2?

Tras este curioso momento durante los primeros conciertos de BTS, los rumores sobre la posible participación de Jin en la segunda temporada de “El juego del calamar” se incrementaron rápidamente. Y es que también muchos están realizando apuestas asegurando que el idol de la agrupación de Big Hit será incluido en la nueva entrega de la producción surcoreana de Netflix.

PUBLICAN FOTO DE JIN CON DIRECTOR DE SERIE

Esta teoría tomaría mayor fuerza ya que Netflix en Corea publicó una fotografía en su cuenta oficial donde se muestra al al guionista y actor Simon Pegg al lado del cantante de BTS. Mientras tanto, otra legión de fans cree que Kim Tae Hyung podría tener una participación anónima en la producción, ya que usaría uno de los uniformes verdes con el número de un nuevo jugador.

JIN HIZO NOTAR SU DESEO DURANTE CONCIERTO

Los seguidores de BTS comentaron que la estrella del K-pop realmente tendría mucho interés en formar parte de la exitosa serie surcoreana del momento, ya que además es de su país de origen. El deseo del idol lo habría hecho notar al imitar y vestirse con el atuendo de la muñeca de ‘El juego del Calamar”), durante el concierto “Permission To Dance: On Stage”, en Los Ángeles.

