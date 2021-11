La agenda apretada de BTS no impidió que los jóvenes artistas tuvieran un momento de recreación y disfrute coreando con sentimiento las canciones de Harry Styles. La visita de Bangtan ha sido de lo más comentado de la presentación del 19 de noviembre en Los Ángeles.

Los integrantes de BTS: Jimin, J-Hope, V y Jungkook visitaron a Harry Styles, el intérprete de Golden y ex integrante de One Direction, quien se encuentra realizando su gira mundial “Love on tour”. La asistencia de Bangtan causó conmoción y revuelo en las redes sociales, no solo por parte de ARMY sino también por el fandom de Styles, ya que; el artista recibió con gran afecto a los idols.

¿Qué anécdota vivió BTS en el concierto de Styles?

Bangtan se encuentra en tierra norteamericana debido a una serie de premiaciones, entrevistas, presentaciones y conciertos pendientes a lo largo noviembre y diciembre, lo que prolonga su estadía en Los Ángeles. Así los chicos de BTS aprovecharon su disponibilidad para asistir al concierto del intérprete de “Watermelon Sugar”. Lo que no se imaginaron es que Styles los saludaría desde el escenario y que conocerían a otra estrella, quien se considera ARMY.

Styles lanzó una flor -como bienvenida- en la dirección de los chicos de BTS, quienes estaban en compañía de Lizzo (una amiga cercana de Harry):

Los miembros de BTS quisieron pasar desapercibidos al principio, lo que a fin de cuentas no lograron porque a ARMY no se le escapa nada. Su vestimenta revela mucha discreción: Jimin fue vestido de negro y bien cubierto con una gorra negra y un cubrebocas del mismo color. El outfit de J-Hope estuvo compuesto por un blazer negro, una gorra negra, cubrebocas y lentes. Jungkook vistió una polera animal print, una gorra negra, una cubrebocas. Por último, V fue el menos preocupado de ellos con un clásico jean, polo negro y cubrebocas.

Algunas fotos de sus looks:

Los looks discretos no tuvieron el efecto deseado, y a continuación los idols dejaron de preocuparse por ser reconocidos y disfrutaron del concierto en vivo. Incluso se atrevieron a cantar junto a las fans mientras eran grabados por ellas. Jimin, J-Hope, V y Jungkook terminaron siendo la sensación de las redes post-concierto. A simple vista, los intérpretes de Permission to Dance son grandes admiradores de Styles y su música, la cual inspiro a Jungkook a realizar un cover que conquistó el corazón de directioners y armys.

¿Cómo conocieron a Harry Styles?

El concierto del 19 de noviembre del 2021 será recordado por ambos fandoms como un acontecimiento sin precedentes. El primer contacto de BTS (del que tenemos conocimiento) con Styles y su música fue luego del cover del single “Falling”, que realizó Jungkook. Falling, uno de los mayores éxitos de Styles, perteneciente a su segundo álbum Fine Line.

Aunque no sabemos si los cantantes han tenido la oportunidad de hablar o de presentarse en persona, la buena vibra entre ellos ha dejado entrever una buena relación y una probable futura amistad y ¿quién sabe? una colaboración también podría ser una opción.

Te compartimos el video original de Falling:

Los miembros de BTS corearon a todo pulmón Falling y bailaron otros éxitos de Styles como Lights Up. ARMY disfrutó cada segundo viendo a sus idols divirtiéndose y pasándola bien. Te compartimos una recopilación de Bangtan en todo el concierto de “Love on Tour”:

Los mismos integrantes de Bangtan no perdieron la oportunidad de publicar sus mejores momentos en el concierto. J-Hope grabó a sus compañeros para posteriormente compartir el momento con ARMY:

En el mismo evento, Bangtan pudo conocer a la rapera Lizzo, quien ha declarado con anterioridad su admiración y ganas de trabajar con BTS. Junto a Lizzo protagonizaron algunas fotos. Una parte de ARMY no aprueba a Lizzo debido a ciertos comportamientos y comentarios pasados de tono sobre los integrantes de BTS, a pesar de ello, todo pareció ir bastante bien entre los chicos y la rapera. Actualmente se siguen mutuamente en Twitter.

