Super Junior, una de las agrupaciones pioneras del k-pop, se presentará en el campo del Estadio San Marcos el 11 de febrero de 2023.

Con más de 16 años de trayectoria musical, la agrupación coreana integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook regresa recargada con el lanzamiento de su undécimo álbum “The Road: Keep on going Vol. 1″.

En la foto, Super Junior durante una de las presentaciones previas que tuvieron en Perú. / Roberto Rojas

Conocida por combinar el género pop, hip-hop y baladas, Super Junior ha lanzado varios hits como “Mr.Simple”, “Sorry, sorry”, “Bonamana’ y “Devil”. También ha lanzado algunas canciones en español como “Ahora te puedes marchar”, “Lo siento” (junto a Leslie Grace) y “Corazón Perdido”, entre otras.

Esta será la tercera vez que Super Junior toca en el Perú, luego de dar multitudinarios conciertos en el 2013 y 2018.

Los boletos para ver a Súper Junior salen en preventa los días 3 y 4 de diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank por la plataforma digital de Teleticket.