Tito Silva Music y Tefi C se juntaron nuevamente para lanzar una segunda versión de ‘Mi bebito fiu fiu’, con la que sorprendió a los fanáticos y revivió el éxito de la primera parte, la cual empezó como un poema de Zully Pinchi para Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Instagram, el músico y productor peruano anunció que el 14 de febrero se estrenó ‘Mi bebito fiu fiu 2′.

“‘Mi Bebito Fiu Fiu 2′. Comenzó la secuela”, escribió en el video que compartió en la red social.

¿Cuál es la diferencia entre la primera parte y la segunda de ‘MI bebito fiu fiu’?

En esta segunda versión de ‘Mi bebito fiu fiu’, a diferencia de la primera, habla más del desamor y es más como una despedida. Además, en esta continuación hay una coreografía y se los oye rapear.

¿Quién es Tito Silva Music?

EL productor y músico Tito Silva se hizo conocido en el 2022 tras lanzar ‘Mi bebito fiu fiu’, el cual fue inspirado en un poema y en los chats de Zully Pinchi para el expresidente Martín Vizcarra.

El tema fue un éxito mundial, pues no discoteca peruana en donde no lo reproduzcan y en TikTok se volvió tendencia, tanto así que hasta Bad Bunny se animarla a cantarla en una transmisión en vivo.

Letra de ‘Mi bebito fiu fiu 2′

Ya no eres más mi caramelo de chocolate

No me enrolles más como pionono de vitrina

No me endulces más como azúcar impalpable

Fuiste mi bebé… mi bebito fiu fiu

Ya no eres más mi caramelo de chocolate

No me enrolles más como pionono de vitrina

No me endulces más como azúcar impalpable

Fuiste mi bebé… mi bebito fiu fiu

Ya me cansé de ser un pionono más

De tu vitrina ya me pude escapar

No voy a soportar, una dosis más

De tu canela en polvo lista pa’ endulzar

Me empalagaste con ese mismo floro

Esa receta te hunde poco a poco

Fuiste el suflé más delicioso

Pero ahora eres un simple biz-cocho

Ya no eres más mi caramelo de chocolate

No me enrolles más como pionono de vitrina

No me endulces más como azúcar impalpable

Fuiste mi bebé… mi bebito fiu fiu

Han pasado varios meses

y estas lágrimas se convirtieron en una canción

Todo como comenzó como un meme

Pero aunque todo sea ficción

Tarde o temprano todos sufrimos por un desamor

Y ese sufrimiento fue la inspiración para esta melodía original

A un corazón roto nada lo detendrá

Nisiquiera… el maldito copyright

(solo de saxo)

Ya no eres más, ya no eres tú

Fuiste mi bebé mi bebito fiu fiu

Ya no eres más, ya no eres tú

Fuiste mi bebé mi bebito fiu fiu

Ya no eres más, ya no eres tú

Fuiste mi bebé mi bebito fiu fiu

Ya no eres más, ya no eres tú

Fuiste mi bebé mi bebito fiu fiu

Ya no eres más… ya no eres más

No me enrolles más… no me enrolles más

No me endulces más como azúcar impalpable

Fuiste mi bebé (fuiste mi bebé)… mi bebito fiu fiu