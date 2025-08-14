Nuevas características que hacen que las llamadas en grupo sean aún mejores. La aplicación de mensajería instantánea favorita de millones de personas se actualizó y ahora cuenta con nuevas funciones que puedes probar desde tu smartphone para lograr que la participación sea más dinámica cuando converses con tus amigos, compañeros o familiares. Aquí te explico el paso a paso de lo que debes hacer para poder programar tus llamadas grupales, interactuar con emojis y hasta levantar la mano para no interrumpir.

Estas nuevas funciones buscan transformar la comunicación y cómo organizas los encuentros virtuales desde la app y, según confirmaron desde Meta, la actualización se implementará de forma global y gradual, por lo que talvez te toque esperar un poco para gozar de los cambios.

Novedades en las llamadas de WhatsApp

Este 14 de agosto, la aplicación que fue comprada por Mark Zuckerberg, anunció en su web oficial y redes sociales que había agregado la opción de programar llamadas grupales y gestionar a los participantes, así como herramientas de interacción como levantar la mano (permite a los usuarios expresar su deseo de intervenir sin interrumpir la conversación) y reacciones con emojis.

WhatsApp lanzó nuevas funcionalidades diseñadas para facilitar la programación de llamadas grupales y hacer que la participación sea más dinámica.

Cómo programar las llamadas grupales en WhatsApp

Desde el sitio oficial de WhatsApp explican: “Ya sea que estés organizando una charla con toda la familia o agendando una reunión con colegas, a veces es necesario planificar con tiempo. Ahora puedes programar llamadas e invitar a personas o grupos a unirse con antelación”.

Lo que debes hacer es lo siguiente: en la pestaña Llamadas, presiona el botón + y luego busca ‘Programar llamada’.

Puedes ver y gestionar todas tus llamadas programadas en la pestaña Llamadas, junto con una lista de participantes y los enlaces para añadir a tu calendario personal o compartir con otras personas.

Además, todos los participantes recibirán una notificación cuando una llamada esté por empezar y si eres quien crea el enlace, tendrás notificaciones cuando alguien se una.

Ahora podrás reaccionar con tus emojis preferidos en las llamadas de WhatsApp, así como levantar la mano para intervenir. (Foto: WhatsApp)

Cómo usar los emojis en las llamadas de WhatsApp

Ahora tendrás nuevas formas de expresarte durante las llamadas grupales y no solo levantar la mano si quieres hablar, sino también enviar una reacción. En la pantalla podrás observar los clásicos emojis del dedo pulgar hacia arriba conocido como “thumbs up”, el corazón de ‘me encanta’, la cara llorando de risa, la cara asombrada, la cara con lágrima y las manos juntas en oración o “Folded Hands”.

Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones en las llamadas de WhatsApp

Tal como te conté líneas arriba, WhatsApp indicó que implementará las nuevas funciones de manera progresiva a nivel mundial. Lo único que te recomiendo es que mantengas actualizada la aplicación en tu smartphone y actives las actualizaciones automáticas a través de Google Play Store o App Store.

