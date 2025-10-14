Muchos usuarios buscan formas de cargar su teléfono más rápido, sobre todo cuando el nivel de batería está al límite y el tiempo es limitado. Uno de los trucos más comentados y efectivos, según los especialistas, consiste en activar el modo avión antes de conectar el dispositivo al cargador.

Aunque a simple vista parezca una creencia popular, este método tiene una explicación técnica que lo respalda.

Al activar el modo avión, el teléfono desactiva automáticamente todas las conexiones inalámbricas, como WiFi, datos móviles, Bluetooth y GPS, lo que reduce el consumo de energía y permite que la carga se concentre únicamente en la batería.

Evitar el uso del teléfono y el sobrecalentamiento durante la carga ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo. (Foto referencial: Freepik)

Expertos en tecnología señalan que este simple cambio puede disminuir el tiempo de carga hasta en un 25%, sobre todo en equipos con baterías exigentes o con muchas aplicaciones funcionando en segundo plano.

Además de ahorrar minutos valiosos, este hábito también ayuda a mantener la batería en mejor estado a largo plazo. El sobrecalentamiento es uno de los principales factores que deterioran las baterías de litio.

Cabe agregar que cuidar la batería no solo mejora el rendimiento, sino que también puede alargar la vida útil del dispositivo.

Los expertos recomiendan usar cargadores originales o certificados, mantener la carga entre 20% y 80% y no utilizar el móvil mientras se carga. (Foto referencial: Freepik)

Para ello, los expertos recomiendan seguir algunas pautas sencillas: utilizar siempre el cargador original o certificado, no mantener el celular conectado hasta el 100% de manera constante, y evitar usarlo mientras se carga. También es importante mantenerlo alejado de temperaturas extremas.

Aplicar estos cuidados junto con el uso del modo avión puede marcar una diferencia notable. El teléfono no solo se carga más rápido, sino que conserva mejor su autonomía y responde con mayor fluidez en el día a día.

Aplicar buenos hábitos puede alargar la vida útil de un teléfono. (Foto referencial: Freepik)

Consejos para que la batería de tu teléfono dure mucho más

Reduce el brillo de la pantalla.

Desactiva la ubicación en segundo plano para apps innecesarias.

Activa el modo de bajo consumo cuando sea necesario.

Cierra las apps que no estés usando.

Desactiva las notificaciones push no esenciales.

Evita temperaturas extremas.

Mantén tu software actualizado.

