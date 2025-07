Durante su relación con Brad Pitt, Gwyneth Paltrow pasaba por momentos difíciles que no muchos conocían. Según el libro “Gwyneth: The Biography”, escrito por la periodista Amy Odell, la actriz solía visitar al reconocido maquillador Kevyn Aucoin para desahogarse.

Según el portal Page Six, una fuente cercana aseguró que ella lloraba por Pitt en varias ocasiones, ya que él “parecía sentirse amenazado por su éxito y por toda la atención que recibía”.

Al parecer, Aucoin fue directo con su consejo: “Tienes que terminar con esto”.

Paltrow y Pitt comenzaron a salir en 1994, después de conocerse durante el rodaje de Se7en. En ese momento, Pitt ya era una estrella reconocida, pero aun así quedó impactado por Gwyneth.

“Lo supe de inmediato, eso te lo puedo decir. Me acerqué a unos tres metros de ella y me volví torpe. No podía hablar”, confesó en una entrevista con Rolling Stone en 1997.

Aunque Pitt fue protector con Paltrow, especialmente cuando ella sufrió acoso, las diferencias entre ellos llevaron a la ruptura en 1997. (Foto: Ke.Mazur / WireImage vía Getty Images)

Durante los Globos de Oro de 1996, cuando recibió el premio a Mejor Actor de Reparto, Pitt le dedicó unas palabras llenas de amor, llamándola “mi ángel” y “el amor de mi vida”.

También fue muy protector con ella cuando supo que Harvey Weinstein la había acosado sexualmente en los inicios de su carrera. “Él dijo: ‘Si la vuelves a incomodar, te mato’. O algo por el estilo”, contó Paltrow en una entrevista con Howard Stern en 2018.

“Fue fantástico. Usó su fama y poder para protegerme en un momento en el que yo no tenía ni fama ni poder”, recordó la actriz.

La pareja se comprometió en diciembre de 1996 tras dos años de relación, pero las diferencias entre ellos se hicieron evidentes y cancelaron la boda seis meses después.

Posteriormente, Paltrow se casó con Chris Martin, con quien tuvo dos hijos, y más tarde con Brad Falchuk. (Foto: Getty Images)

Paltrow, ahora de 52 años, admitió que no solo tenía una atracción por Hugh Grant durante su romance con Pitt, sino que además había tensiones por sus diferentes orígenes.

“Brad y yo venimos de crianzas muy distintas”, dijo en una entrevista citada en sus memorias. “Así que cuando vamos a un restaurante y pedimos caviar, tengo que decirle: ‘Este es beluga y este es osetra’”.

Después de la ruptura, Paltrow se casó con el músico Chris Martin, vocalista de Coldplay, y tuvieron dos hijos: Apple y Moses. Se separaron en 2014 tras más de una década de matrimonio.

Más adelante, Gwyneth contrajo matrimonio con el productor Brad Falchuk en 2018.

Pitt, por su parte, se casó con Jennifer Aniston y luego con Angelina Jolie, pero sus matrimonios también terminaron en divorcios. (Foto: GettyImages)

Pitt, por su parte, se casó con Jennifer Aniston en el año 2000, pero su matrimonio duró hasta 2005. Luego inició una relación con Angelina Jolie, con quien tuvo seis hijos.

Se casaron en 2014 y se separaron abruptamente dos años después, en medio de acusaciones de abuso.

El libro Gwyneth: The Biography, ya disponible, recoge este y otros momentos claves en la vida de la actriz ganadora del Oscar.

De qué trata “Gwyneth: The Biography”

Gwyneth: The Biography, escrita por la periodista Amy Odell, ofrece detalles íntimos de la vida de Gwyneth Paltrow basados en 220 entrevistas con personas cercanas a ella. El texto revela los detalles más relevantes de su trayectoria personal y profesional, desde su infancia hasta convertirse en una de las celebridades más populares de Hollywood y en figura influyente del bienestar.

El libro repasa sus inicios como estrella adolescente, su éxito con el Óscar en Shakespeare in Love y su vida amorosa pública, incluyendo relaciones con Brad Pitt, Ben Affleck y su posterior matrimonio con Chris Martin.

Odell pinta a Paltrow como una figura polarizadora pero fascinante, explorando sus amistades de alto perfil, conflictos públicos y maternidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí