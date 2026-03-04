John Candy es uno de esos pocos actores que dejan una huella imborrable en la vida de quienes tuvieron la suerte de cruzarse con él. Uno de ellos fue Macaulay Culkin, quien todavía lo recuerda por su gran instinto y esa vibra paternal con la que lo arropó cuando él apenas era un niño. No es casualidad que una de las hijas del comediante canadiense, Jennifer, lo llamara un “unicornio”, ya que en el Hollywood de entonces casi no había adultos dispuestos a proteger de verdad a los actores jóvenes. A 32 años de su muerte, ocurrida en 1994, recordamos el legado y el enorme cariño que John Candy dejó tanto en el público como en quienes lo conocieron de cerca.

John Candy y Macaulay Culkin en una de las escenas de la película "Tío Buck" (Foto: Universal Pictures)

UNA MUERTE QUE HASTA HOY DUELE

El comediante canadiense John Candy falleció víctima de un infarto agudo de miocardio, el 4 de marzo de 1994 en Durango, México, donde se encontraba filmando la película “Wagons East”. Él tenía 43 años y había estado luchando durante mucho tiempo con problemas de salud relacionados a su excesivo peso. Además, en su familia existían antecedentes de problemas cardíacos, y el actor en esos momentos se encontraba expuesto a altos niveles de estrés durante el rodaje de esta cinta wéstern.

En 2025, se estrenó el documental “John Candy: Yo me gusto”, que explora la vida y legado del icónico cómico. Aunque él solía beber y fumar, y había consumido cocaína en el pasado, en su biografía esta última se esquiva, quizá porque uno de sus hijos fue uno de los productores.

¿Cómo fueron sus últimas horas en Durango?

Durante el rodaje, John Candy se mostró siempre profesional, y el jueves 3 de marzo, su último día de vida, sus compañeros sintieron que dio una de las mejores actuaciones de su carrera; y aunque mantenía el buen humor, el cansancio se le notaba en el rostro. Esa noche, en el hotel, cocinó pasta para sus asistentes y llamó a Robert Picardo, Richard Lewis y luego a sus hijos, Jennifer y Christopher, para agradecerles y decirles cuánto los quería.

Alrededor de las seis de la mañana del 4 de marzo de 1994, el corazón de John Candy se detuvo mientras dormía, víctima de una insuficiencia cardíaca. El equipo de filmación en México y su familia quedaron devastados. Sus restos fueron trasladados a California y descansan en el cementerio Holy Cross, en Culver City.

John Candy fue un actor cómico canadiense, que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. (Foto: Steve Schapiro / Corbis vía Getty Images) / Steve Schapiro

EL LEGADO QUE DEJÓ JOHN CANDY

John Candy dejó un legado que no solamente combina su impacto en la comedia a través de la pantalla, también en la huella humana que dejó en colegas y público.

En la pantalla

El canadiense se consolidó como uno de los grandes actores cómicos de los 80 y principios de los 90 con películas como “Planes, Trains and Automobiles”, “Uncle Buck”, “Spaceballs”, “Stripes” y “Cool Runnings”.

Popularizó al “everyman” entrañable: un personaje arquetípico de “hombre común” en el cine, representando a la humanidad ordinaria con quien la audiencia se identifica fácilmente, mezclando humor físico con una ternura muy reconocible.

Aunque sus personajes hacían reír, también tocaban temas de soledad, empatía y segundas oportunidades, algo que muchos críticos consideran parte de su sello.

Influencia en otros artistas

Inspiró a actores más jóvenes como Emma Stone, quien dijo que verlo en “Planes, Trains and Automobiles” fue clave. “Pasas de reírte a carcajadas con Steve Martin a sentirte desgarrado por John Candy en esa escena [cuando Martin le dice a Candy que habla demasiado], y creo que esa fue la primera vez que vi que se podían hacer ambas cosas: hacer reír y, al mismo tiempo, conmover al público” , señaló a Entertainment Weekly en abril de 2016.

, señaló a Entertainment Weekly en abril de 2016. Su trabajo en “SCTV” y su estilo de improvisación marcaron a toda una generación de comediantes canadienses y estadounidenses, situándolo como figura clave de la comedia de sketch y del cine comercial posterior.

Recuerdo humano y emocional

Steve Martin lo describió como alguien cuya verdadera “marca” fue su bondad y dulzura, por encima incluso de su talento cómico.

Sus hijos y colegas destacaron que fuera de cámara era generoso, atento con el equipo y muy protector.

Más de tres décadas después, documentales, homenajes, estrellas en paseos de la fama y artículos siguen reconstruyendo su historia y presentándolo como un “tío de América”: una figura cálida asociada a la infancia y al cine familiar.

Steve Martin y John Candy en "Planes Trains and Automobiles" (Foto: Paramount Pictures / Hughes Entertainment)

