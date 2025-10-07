El conflicto legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González sumó un nuevo capítulo. El lunes, el intérprete de “Dura”, junto a su corporación El Cartel Records Inc., presentó una nueva demanda en el Tribunal Federal alegando que González intenta impedirle usar las marcas “Daddy Yankee” y “DY”, nombres que, según el artista, están “indisolublemente ligados” a su identidad profesional.

El documento, presentado por su equipo legal, sostiene que la exesposa del cantante ha tomado medidas para restringir el uso de los nombres comerciales que identifican su trayectoria artística. Por ello, el artista solicita una orden judicial que prohíba a González cualquier acción que limite su uso, argumentando que ella “carece de cualquier interés o derecho personal sobre las mismas”.

En el documento legal, Mireddys González es señalada por Daddy Yankee como responsable de interferir con su identidad artística y profesional. | Crédito: Instagram / @daddyyankee

“En su último intento por frustrar el continuo éxito artístico, González está impugnando el derecho de Ayala a utilizar sus nombres comerciales, ‘Daddy Yankee’ y ‘DY’”, señala el recurso legal.

La disputa llega en un momento clave para el puertorriqueño, quien se prepara para presentarse en los Premios Billboard de la Música Latina, el próximo 23 de octubre. En la demanda, su equipo advierte que una restricción sobre las marcas podría generar un daño “inmediato y catastrófico”, al provocar confusión entre sus seguidores y socios comerciales.

El documento también enfatiza que las marcas forman parte del núcleo de su identidad como artista, y que la pérdida de control sobre ellas sería un daño irreparable: “Si González consigue restringir el uso de estas marcas, Ayala perderá el control de los símbolos de su reputación. Esa pérdida no puede compensarse con dinero”, se lee en el escrito.

El conflicto entre Daddy Yankee y Mireddys González se intensifica justo cuando el cantante se prepara para su presentación en los Premios Billboard. | Crédito: EFE

Una disputa que se remonta a julio

Según el expediente, el conflicto se originó el 24 de julio, cuando los abogados de González enviaron una carta al equipo de Daddy Yankee alegando que las solicitudes del artista ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) no contaban con su autorización. Además, acusaban al cantante de violar la Ley Lanham, exigiendo que “cesara inmediatamente” el uso de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”.

La demanda detalla que, el 24 de septiembre, González pidió una prórroga para oponerse al registro de la marca “DY”, y el 2 de octubre hizo lo mismo con la marca Daddy Yankee. Ambas solicitudes se presentaron ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB).

“González, al reclamar un derecho personal sobre las marcas y manifestar su intención de oponerse a su registro, está intentando impedir que Ayala las utilice libremente en el comercio”, alega la representación del artista.

Finalmente, la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenó que, una vez se produzca el emplazamiento, González tendrá 48 horas para presentar su respuesta.

