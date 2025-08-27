El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, anunciado el martes 26 de agosto, desató una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans de la cantante y del jugador de los Chiefs celebraron la noticia, pero también la familia Kelce se convirtió en protagonista de la conversación, especialmente la madre del deportista, Donna Kelce.

Y es que, apenas horas después de la revelación, Donna decidió actualizar su perfil de Facebook con un gesto lleno de ternura: cambió su foto de portada por una imagen antigua de sus hijos y de Taylor Swift cuando ambos eran niños.

Las fotos evocan el clásico “día de fotos” en la escuela primaria. Travis aparece sobre un fondo azul, con una camisa roja de cuadros y una sonrisa inocente, mientras que Swift posa con un look muy de época: camisa blanca de cuello, jersey negro y una rama en la mano.

Donna Kelce sorprendió al cambiar su foto de portada en Facebook tras el compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift. | Crédito: donnakelce/Facebook

Este cambio se convirtió en el primer gesto público de la futura suegra de Taylor tras el compromiso. Aunque aún no se ha pronunciado con declaraciones directas, su elección de imágenes fue interpretada por muchos como un respaldo sutil y muy emotivo hacia la relación.

Mientras tanto, el padre de Travis, Ed Kelce, ha sido más abierto. En entrevista con News 5, relató que la propuesta ocurrió en la casa de su hijo, hace poco menos de dos semanas. Según contó, Travis invitó a Taylor a tomar una copa de vino en el jardín antes de salir a cenar, y fue ahí donde le pidió matrimonio en un momento “hermoso”.

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a sus fans al anunciar su compromiso en Instagram. | Crédito: Instagram taylorswift

Donna, por su parte, había insinuado días antes lo que vendría. En declaraciones a People el 24 de agosto, dijo que veía a su hijo “tranquilo, en paz y con claridad sobre lo que quiere”. Palabras que, ahora, cobran un nuevo sentido.

El compromiso fue confirmado con una serie de fotografías compartidas en redes, donde Taylor escribió con humor: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar 🧨”. Un mensaje que terminó de sellar la noticia que ya recorrió el mundo entero.

