Buenas noticias para quienes se preguntan cuánto dinero tiene realmente Georgina Rodríguez. La modelo, empresaria e influencer se ha consolidado en los últimos años como una de las celebridades más poderosas de España y el mundo, con una riqueza que crece independientemente de su relación con Cristiano Ronaldo. El documental de Netflix “Soy Georgina” mostró parte de su vida íntima, pero su verdadero éxito financiero se construye fuera del foco del delantero portugués.

El contexto de la pareja es más que público. Con cinco hijos y casi una década juntos, todo indica que su boda —cuando llegue— será más una celebración familiar que un movimiento financiero. Además, existe un supuesto acuerdo de convivencia pactado tras el nacimiento de su primera hija, por el que Georgina recibiría una pensión vitalicia y la casa de La Finca si llegaran a separarse. Sin embargo, la fortuna de Georgina ya se sostiene por sí misma.

La modelo argentina-española presume joyas, propiedades y contratos exclusivos tras el éxito de “Soy Georgina”. (Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram )

¿CÓMO HA LOGRADO GEORGINA INCREMENTAR SU PATRIMONIO?

Georgina Rodríguez ha dado un salto espectacular en el mundo de los negocios. En septiembre de 2024, se dio a conocer que puso fin a su relación financiera directa con Cristiano Ronaldo, apostando por proyectos propios que le han generado grandes beneficios.

Algunas de las claves de su fortuna actual son:

Tiene cerca de 65 millones de seguidores en sus redes sociales, convirtiéndola en una de las influencers más influyentes a nivel global.

en sus redes sociales, convirtiéndola en una de las influencers más influyentes a nivel global. Es empresaria en sectores en auge, como las clínicas de trasplante capilar Insparya Medical Hair Clinic (una de las más exitosas de Madrid), de las que fue administradora y cuya gestión le aportó notorios ingresos.

(una de las más exitosas de Madrid), de las que fue administradora y cuya gestión le aportó notorios ingresos. En 2024, lanzó su propia empresa inmobiliaria Bellalisa , un proyecto personal en el sector del inmobiliario.

, un proyecto personal en el sector del inmobiliario. Se inclusión entre los menores de 30 años más influyentes de España por Forbes en 2024, gracias a su emprendimiento y crecimiento.

por Forbes en 2024, gracias a su emprendimiento y crecimiento. Ha impulsado otros negocios como el perfume Sense , desarrollado junto a la marca saudí Laverne, y la marca de ropa deportiva OM by G , aunque esta última ya cerró.

, desarrollado junto a la marca saudí Laverne, y la , aunque esta última ya cerró. Además del dinero invertido, su patrimonio incluye relojes de lujo, joyas exclusivos y el anillo de compromiso valorizado en más de 6 millones de euros.

Georgina Rodríguez es imagen de varias marcas, como Guess (Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram )

¿DE CUÁNTO ES EL PATRIMONIO NETO DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Si bien Georgina prefiere no dar cifras, portales internacionales como Celebrity Net Worth valoran su fortuna en al menos US$10 millones , aunque el crecimiento de sus proyectos y patrimonio personal ha disparado este número durante 2024, sobre todo tras su independencia económica.

