Si algo sabe Jennifer Lopez, además de cantar, actuar y ser un ícono de la moda, es cómo celebrar el amor a su manera. Este Día de San Valentín, la diva del Bronx sorprendió a sus fans con una reflexión que nadie esperaba: “El amor propio no cuesta nada”. Y claro, viniendo de alguien que ha vivido romances de película, sus palabras dieron mucho de qué hablar.

Y para demostrar que su mensaje iba en serio, JLo no solo habló de amor propio, también lo puso en práctica con música. A través de sus redes, compartió una playlist en Spotify titulada “Jennifer Lopez: VDay 2025”.

Jennifer Lopez compartió un post en el Día San Valentín. | Crédito: Facebook JLo

Con un toque de complicidad, invitó a sus seguidores a escucharla con el mensaje: “Escuchen mi🩷 VDay 2025 Playlist 🩷 en Spotify ahora”. Así que, si pensabas que San Valentín era solo para las parejas, JLo dejó claro que también es una fecha perfecta para celebrarte a ti mismo.

La playlist incluye 33 canciones cuidadosamente seleccionadas por JLo, con temas que van desde el amor propio hasta la independencia y el empoderamiento.

Jennifer Lopez compartió un playlist por el Día San Valentín. | Crédito: Facebook JLo

Entre los títulos destacados están su clásico “If You Had My Love”, el himno de ruptura “Go Your Own Way” de Fleetwood Mac, su icónico “Love Don’t Cost a Thing”, y el pegajoso “I’m Into You”.

Para completar su mensaje, JLo acompañó el post con una foto en la que luce un espectacular atuendo rosado, un color que simboliza el amor y la feminidad. La imagen no es nueva, sino parte de una campaña publicitaria de 2020, capturada por la reconocida fotógrafa Mary Ellen Matthews.