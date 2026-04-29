Matthew McConaughey y Camila Alves se mudaron a Texas en 2014 tras varios años viviendo en California. | Foto por RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Oscar Guerrero Tello
Cuando Matthew McConaughey habla de , no lo hace como una simple elección de residencia. Lo describe como un lugar que lo conecta con su esencia más profunda. Y esa conexión fue clave para que él y su esposa, Camila Alves, tomaran una de las decisiones más importantes de su vida familiar: dejar California y empezar de nuevo en el corazón del llamado “Estado de la Estrella Solitaria”.

Matthew McConaughey y Camila Alves se conocieron en 2006 en Los Ángeles y, desde entonces, construyeron una relación sólida que hoy incluye matrimonio, tres hijos y varios proyectos en común.

Ella, nacida en Brasil, desarrolló su carrera entre Nueva York y California, mientras que él siempre mantuvo un fuerte vínculo con Texas, su estado natal. Durante años, la pareja vivió en Malibú, donde tenían una vida estable, una casa construida a su gusto y una rutina familiar tranquila. Pero algo empezó a cambiar.

Matthew McConaughey y Camila Alves dejaron Malibú para establecerse de forma permanente en Austin, Texas. | Foto por BERTRAND GUAY / AFP
Por qué Matthew McConaughey y Camila Alves se mudaron a Texas

La decisión de mudarse no surgió de la nada. Todo comenzó con una situación familiar: tuvieron que viajar a Austin para apoyar a la madre de McConaughey y a sus hermanos.

Lo que parecía una visita temporal terminó revelando algo más profundo.

Camila notó un cambio evidente en su esposo. Lo vio más relajado, más ligero, incluso más feliz. Ella misma lo describe a la revista de estilo de vida como una especie de “gravedad distinta”, una energía que lo hacía sentirse más libre y auténtico.

Ese cambio fue tan evidente que, en un momento cotidiano, detenidos en un semáforo, Camila le hizo una pregunta directa: “¿Quieres mudarte aquí, verdad?”. La respuesta de Matthew fue inmediata: . Y así, casi sin planearlo demasiado, tomaron la decisión.

La verdadera razón por la que Matthew McConaughey y Camila Alves se mudaron a Texas

Para McConaughey, mudarse a Texas no fue solo un cambio geográfico. Fue un regreso a su origen. El actor tiene una teoría muy particular: cree que mientras más cerca estás del lugar donde fuiste concebido, más conectado estás con tu esencia real. Y en su caso, Texas representa ese “punto cero”.

Estar allí, según él, impacta incluso en su creatividad, su energía y su bienestar. Él mismo asegura que todo fluye mejor: desde sus pensamientos hasta su estado físico.

Matthew McConaughey y Camila Alves cambiaron su residencia a Texas junto a sus hijos para iniciar una nueva etapa familiar. | Foto por AMY E. PRICE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Ya instalados en Texas desde 2014, la pareja descubrió que el cambio iba más allá de Matthew. Camila también encontró similitudes entre la vida en Texas y su infancia en Brasil: valores familiares, tradiciones, modales y una vida más conectada con lo esencial.

Además, recuperaron algo que sentían perdido en California: los rituales familiares. Ir juntos a la iglesia, cenar en familia cada noche, compartir historias en la cocina o disfrutar del tiempo sin prisas, fueron algunos de ellos.

Según McConaughey, el tiempo en Texas “se siente real”. Las horas pasan con otro ritmo, más humano, menos acelerado.

Matthew McConaughey y Camila Alves hicieron de Texas su nuevo hogar, donde actualmente residen junto a sus hijos. | Foto por Cole BURSTON / AFP
Lo curioso es que no se fueron porque fueran infelices en California. Al contrario, tenían una vida cómoda y plena. Pero Texas les ofrecía algo diferente: equilibrio, autenticidad y una conexión más profunda con su identidad y su familia.

Hoy, más de una década después, esa decisión sigue definiendo su estilo de vida. Desde su participación en la comunidad hasta sus proyectos profesionales, como su marca de tequila, todo parece girar en torno a ese lugar que, para Matthew, no es solo hogar, es origen.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

