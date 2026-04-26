Recientemente, el estado de Texas implementó una nueva normativa que dará un giro decisivo en su panorama migratorio; ahora las autoridades locales tendrán la facultad de intervenir si sospechan que una persona está bajo estancia ilegal. Esto significa un impacto considerable para los inmigrantes, pues estarán expuestos a ser arrestados en cualquier momento del día. En esta nota, quiero explicarte punto por punto cómo se llevará a cabo este proceso.

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Mediante un fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de Texas el pasado viernes 24 de abril, la policía estatal contará con la facultad de detener y deportar a cualquier persona extranjera que considere que no posee un estatus legal en el territorio estadounidense.

Se trata de la Ley SB4, la cual había sido aprobada por la legislatura estatal en el 2023, pero estaba suspendida debido a diversas demandas interpuestas por organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Esta normativa fue propuesta durante el gobierno del expresidente Joe Bien, tras reportarse un incremento récord de inmigrantes que ingresaban por la frontera sur de manera irregular.

Aunque la normativa fue aprobada en el 2023, fue suspendida ante las constantes demandas de organizaciones defensoras de derechos humanos de Texas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué dice la Ley SB4 y cómo afecta a los inmigrantes

Esta nueva ley señala que el ingreso irregular desde México será calificado como un delito estatal. Entonces, las personas que son capturadas cometiendo esta grave infracción recibirían condenas entre 6 meses a 20 años ; dependerá la reincidencia del acto.

Entonces, la legislación brinda a las autoridades estatales la potestad de detener y mantener bajo custodia a aquellos individuos bajo la sospecho de haber cometido este delito .

Es más, los jueces locales también tendrán la facultad de emitir órdenes de expulsión que obliguen al traslado de los migrantes arrestados hacia el territorio mexicano.

Es posible que estos inmigrantes enfrenten condenas de hasta 20 años. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué las organizaciones defensoras de derechos están en contra de esta normativa?

Las organizaciones como ONG American Gateways y Las American Inmigrant Advocacy Center realizaron su demanda ante los tribunales sobre esta normativa, alegando que esta interfiriendo con la laborar de las autoridades federales; es más, señalaron que se fomentaría la discriminación contra la comunidades hispanas.

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